РФС заключил соглашение с китайским поставщиком оборудования для определения офсайдных линий

Теги премьер-лига Россия ФИФА РФС судьи Максим Митрофанов видеоповторы правила Футбол

РФС и Rigour Tech заключили соглашение о сотрудничестве в области VOL.

Virtual Offside Lines (VOL) – виртуальная система определения офсайдных линий. Китайская компания будет предоставлять оборудование и лицензии для нее.   Виртуальные линии офсайда используются для графического анализа потенциальных ситуаций офсайда в футболе. Технология была протестирована в отдельных матчах Мир РПЛ. К концу сезона планируется ее использование на всех матчах РПЛ и телетрансляциях.

На сегодняшний день виртуальная система определения офсайдных линий проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА. После получения документов она может быть использована на матчах РПЛ и в телетрансляциях.

«При выборе нового партнера для системы офсайдных линий для нас были важны такие критерии как качество, точность и скорость работы. Технология компании Rigour Tech показала хорошие результаты во время тестирования.

Очень важно, что сейчас ФИФА проводит финальный этап сертификации системы, и после положительного решения у нас будет возможность ее использовать на матчах и в телетрансляциях. Уверен, что в дальнейшем сотрудничество РФС с Rigour не будет ограничено предоставлением технологии офсайдных линий. 

Российский футбольный союз – одна из самых технологически развитых футбольных ассоциаций. ВАР, частью которой является система VOL, работает в России с 2019 года, за это время мы накопили большой опыт использования этой технологии.

Уже сейчас мы оказываем консультации китайским партнерам и даем рекомендации по улучшению системы. Более того, мы предложили совместную кооперацию, в том числе на уровне программистов, для работы над дальнейшими улучшениями технических параметров системы», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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14 комментариев

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Кино Музыка
Могли бы и сами такие сделать.
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Alex Miheev
Ребята на западе напряглись
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Marienburg
ФИФА готовится ввести жирные офсайдные линии, чтобы ВАР не отнимал голы за лишние 5 сантиметров, а мы переходим на узкий глаз
0
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Уся Ваткин
В рамках заключенного между РФ и КНР соглашения по определению т.н. «красных линий»
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Valeriy Komarow
Ответ Кинг Конг Жив
Как хочется, чтобы такого рода технологии разрабатывались в РФ. А не покупать очередное китайское Г.
Сначала надо как в Китае в РФ порядок навести, у них с 2000 года казнили уже более 10 тыщ. чиновников за коррупцию, потом глядишь и технологии начнем разрабатывать в РФ.
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Sinister Kid
Ответ Кинг Конг Жив
Как хочется, чтобы такого рода технологии разрабатывались в РФ. А не покупать очередное китайское Г.
Без бюджетных денег, никто даже пальцем не пошевелит, для разработки таких технологий.
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alexsem69
С кривыми линиями😂😂😂
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0,01%..
Ответ Иван Рыбаков
зачем?
ну весело же было.
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Иван Рыбаков
Ответ 0,01%..
можно было пока не покупать ... хочется продолжения истерики по поводу анти-спартаковского заговора.
зачем?
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0,01%..
Ответ Кинг Конг Жив
Как хочется, чтобы такого рода технологии разрабатывались в РФ. А не покупать очередное китайское Г.
20 % своего экспорта Китай направляет в США и там его с удовольствием хавают.
А вы уж совсем разбалованы, китайское Г вам не по вкусу оказывается ...
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0,01%..
можно было пока не покупать ... хочется продолжения истерики по поводу анти-спартаковского заговора.
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Кинг Конг Жив
Как хочется, чтобы такого рода технологии разрабатывались в РФ. А не покупать очередное китайское Г.
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damondiamond
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-9
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Только Крылья
нога корень здоровье - линии распаковка
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