РФС заключил соглашение с китайским поставщиком оборудования для определения офсайдных линий

РФС и Rigour Tech заключили соглашение о сотрудничестве в области VOL.

Virtual Offside Lines (VOL) – виртуальная система определения офсайдных линий. Китайская компания будет предоставлять оборудование и лицензии для нее. Виртуальные линии офсайда используются для графического анализа потенциальных ситуаций офсайда в футболе. Технология была протестирована в отдельных матчах Мир . К концу сезона планируется ее использование на всех матчах РПЛ и телетрансляциях.

На сегодняшний день виртуальная система определения офсайдных линий проходит финальный тест для получения сертификата . После получения документов она может быть использована на матчах РПЛ и в телетрансляциях.

«При выборе нового партнера для системы офсайдных линий для нас были важны такие критерии как качество, точность и скорость работы. Технология компании Rigour Tech показала хорошие результаты во время тестирования.

Очень важно, что сейчас ФИФА проводит финальный этап сертификации системы, и после положительного решения у нас будет возможность ее использовать на матчах и в телетрансляциях. Уверен, что в дальнейшем сотрудничество РФС с Rigour не будет ограничено предоставлением технологии офсайдных линий.

Российский футбольный союз – одна из самых технологически развитых футбольных ассоциаций. ВАР, частью которой является система VOL, работает в России с 2019 года, за это время мы накопили большой опыт использования этой технологии.

Уже сейчас мы оказываем консультации китайским партнерам и даем рекомендации по улучшению системы. Более того, мы предложили совместную кооперацию, в том числе на уровне программистов, для работы над дальнейшими улучшениями технических параметров системы», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.