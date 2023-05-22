Вместе с Мостовым на тренера будут учиться Аршавин, Быстров, Павлюченко, Билялетдинов и Малафеев («РБ Спорт»)

Целый ряд бывших игроков сборной России будут учиться на тренера.

В число студентов академии РФС попали экс-футболисты, участвовавшие в Евро-2008 — , , , , , сообщает «РБ Спорт».

Также, по неподтвержденным данным, в списке есть Игорь Денисов и Александр Самедов.

Ранее стало известно, что документы для обучения в академии РФС подал Александр Мостовой.

Речь идет о специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста — 300 проведенных матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную сборную, плюс на момент поступления кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру.

Данная программа позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА», а также в максимально короткие сроки пройти две обязательные ступени обучения на пути к лицензии «PRO-УЕФА».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!