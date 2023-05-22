Вместе с Мостовым на тренера будут учиться Аршавин, Быстров, Павлюченко, Билялетдинов и Малафеев («РБ Спорт»)
Целый ряд бывших игроков сборной России будут учиться на тренера.
В число студентов академии РФС попали экс-футболисты, участвовавшие в Евро-2008 — Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, сообщает «РБ Спорт».
Также, по неподтвержденным данным, в списке есть Игорь Денисов и Александр Самедов.
Ранее стало известно, что документы для обучения в академии РФС подал Александр Мостовой.
Речь идет о специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста — 300 проведенных матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную сборную, плюс на момент поступления кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру.
Данная программа позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА», а также в максимально короткие сроки пройти две обязательные ступени обучения на пути к лицензии «PRO-УЕФА».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Мостовой, дай Бог, если на экзамен придёт
Игры в сезоне9 Голы 3
это спортс в медиалиге голы считает? совсем ***нулись уже что ли?
Быстров появится только на зачетах, а на пары забьет.
Короче только Аршавин доберется до финиша ))