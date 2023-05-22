Вместе с Мостовым на тренера будут учиться Аршавин, Быстров, Павлюченко, Билялетдинов и Малафеев («РБ Спорт»)

Теги Владимир Быстров Роман Павлюченко Вячеслав Малафеев Игорь Денисов Андрей Аршавин Динияр Билялетдинов Александр Самедов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Мостовой Футбол

Целый ряд бывших игроков сборной России будут учиться на тренера.

В число студентов академии РФС попали экс-футболисты, участвовавшие в Евро-2008 — Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, сообщает «РБ Спорт».

Также, по неподтвержденным данным, в списке есть Игорь Денисов и Александр Самедов.

Ранее стало известно, что документы для обучения в академии РФС подал Александр Мостовой.

Речь идет о специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста — 300 проведенных матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную сборную, плюс на момент поступления кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру.

Данная программа позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА», а также в максимально короткие сроки пройти две обязательные ступени обучения на пути к лицензии «PRO-УЕФА».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

117 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
Мостовой будет сидеть на последней парте и кидаться бумажками
+264
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+262
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Max Semenik
Ответ error505
Вот так компания собралась
Павлюченко с Быстровым не блещут интеллектом, Мостовой считает себя готовым тренером-гением. То есть полкурса уже готовые неудачники.
+105
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+96
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error505
Вот так компания собралась
+85
0
+85
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SatanA_
Рекомендую предметы: "русский язык", "этикет", "ЗОЖ", а для Андрея Сергеевича спецкурс по "Ожиданиям и проблемам".
+68
-7
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Зелёный гопник
Широкова нехватает😁
+49
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Glukinho
это как восьмикласснику с первоклашками сесть
+38
-1
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Заборостроитель
А потом по распределению в колхозы
+27
0
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Красная стрела
Единственно, что интересно, так это Аршавин. Если он окажется таким же тренером, как и игроком, так и человеком. Не стандартным и думающим - мы только выиграем. Мостовой - понятно, в башке пусто. Пав будет спать на лавке и на тренировке. Его команда раз в год, как палка будет стрелять. Биля тихий и скромный, его не заметят. А Быстров будет бухать и тусить с командой, разлагать коллектив 😂🤷🏿‍♂️ но несмотря на прогноз, успеха всем! Нам нужна свежая кровь. А с уровнем нашего футбола, тренеровать может почти любой. Хуже не станет.
+20
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nikolai 75
кто из них будет отличник? у кого царь списывать будет?
+14
0
+14
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Ape1sin
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Мостовой будет сидеть на последней парте и кидаться бумажками
плваться в трубочку
+13
0
+13
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timerassl
Хорошее пополнение для медиа-лиги и не более боюсь
+12
-1
+11
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Григорий Геник
Ребята просто тоже поняли, что пока наших учат надо получить корку, потому что позже не будет такой возможности)
+10
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Vitaly Leontich
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Мостовой будет сидеть на последней парте и кидаться бумажками
Ага, щас) не царское это дело - пары посещать.
Мостовой, дай Бог, если на экзамен придёт
+8
0
+8
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DanielCarvalho
Роман Павлюченко
Игры в сезоне9 Голы 3

это спортс в медиалиге голы считает? совсем ***нулись уже что ли?
+10
-2
+8
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GeroyamSala
Ответ Кеша
И Володька туда же . А кто будет Матч ТВ комментировать ?
Талалаев и Юран совмещают же, между увольнениями из клубов
+7
0
+7
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Xell
Группа смерти))
+7
0
+7
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Инженер Управляющий
Ответ Max Semenik
Павлюченко с Быстровым не блещут интеллектом, Мостовой считает себя готовым тренером-гением. То есть полкурса уже готовые неудачники.
Одного уровня IQ компашка собралась
+10
-3
+7
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pyritanza
Ответ nikolai 75
кто из них будет отличник? у кого царь списывать будет?
Не царское это дело - ему приносить будут)
+6
0
+6
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Инженер Управляющий
Ответ Glukinho
это как восьмикласснику с первоклашками сесть
это как в 7 раз на второй год остался из за отсалости в развитии
+7
-1
+6
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igor.igorev
Ответ Зелёный гопник
Широкова нехватает😁
Рома не дурак, он в адвокаты пошёл.
+5
0
+5
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GeroyamSala
Вот и готовое реалити шоу, камеры поставить и норм
+5
0
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Жаргал Шадапов
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Мостовой будет сидеть на последней парте и кидаться бумажками
Кидаться тряпками
+5
0
+5
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Ramyen
Ответ error505
Вот так компания собралась
Гоп-стоп. Мы подошли из-за угла...
+4
0
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Alon Raven
Ответ Max Semenik
Павлюченко с Быстровым не блещут интеллектом, Мостовой считает себя готовым тренером-гением. То есть полкурса уже готовые неудачники.
Что бы получить такую лицензию много ума не надо. К тому же Мост может только на камеру мост, а за партой будет отличником?
+4
0
+4
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Nate
Мостовой потребует диплом тренера уже первом занятии))
Быстров появится только на зачетах, а на пары забьет.
Короче только Аршавин доберется до финиша ))
+4
-1
+3
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