Алаев об офсайдных линиях в РПЛ: «В следующем сезоне появятся, надеюсь. Процесс верификации идет»

Александр Алаев надеется, что офсайдные линии в Мир РПЛ вновь появятся в следующем сезоне.

В феврале РФС заключил соглашение с китайским поставщиком Rigour Tech, который будет предоставлять оборудование и лицензии. Сейчас виртуальная система определения офсайдных линий проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА. После получения документов она может быть использована на матчах РПЛ и в телетрансляциях.

«Мы очень ждем линии. Насколько я знаю, процесс верификации офсайдных линий идет. Очень надеюсь, что к следующему сезону они появятся», – сказал президент РПЛ.

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