Алаев об офсайдных линиях в РПЛ: «В следующем сезоне появятся, надеюсь. Процесс верификации идет»
Александр Алаев надеется, что офсайдные линии в Мир РПЛ вновь появятся в следующем сезоне.
В феврале РФС заключил соглашение с китайским поставщиком Rigour Tech, который будет предоставлять оборудование и лицензии. Сейчас виртуальная система определения офсайдных линий проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА. После получения документов она может быть использована на матчах РПЛ и в телетрансляциях.
«Мы очень ждем линии. Насколько я знаю, процесс верификации офсайдных линий идет. Очень надеюсь, что к следующему сезону они появятся», – сказал президент РПЛ.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Но кому-то очень удобно, когда офсайды можно определять на глазок лояльного судьи.
Имя этого человека?
Миллер.