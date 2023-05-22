Алаев об офсайдных линиях в РПЛ: «В следующем сезоне появятся, надеюсь. Процесс верификации идет»

Теги премьер-лига Россия телевидение РФС судьи Александр Алаев видеоповторы Спорт-Экспресс технологии Футбол

Александр Алаев надеется, что офсайдные линии в Мир РПЛ вновь появятся в следующем сезоне.

В феврале РФС заключил соглашение с китайским поставщиком Rigour Tech, который будет предоставлять оборудование и лицензии. Сейчас виртуальная система определения офсайдных линий проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА. После получения документов она может быть использована на матчах РПЛ и в телетрансляциях.

«Мы очень ждем линии. Насколько я знаю, процесс верификации офсайдных линий идет. Очень надеюсь, что к следующему сезону они появятся», – сказал президент РПЛ.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

10 комментариев

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blaugrano
Не торопись, дорогой. Это не так важно, как фан-айди. А линии как-нибудь приложатся. Не к спеху.
+6
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ДудьСдулся
Ещё перед началом этого сезона обещали, что китайцы свой ВАР предоставят.
Но кому-то очень удобно, когда офсайды можно определять на глазок лояльного судьи.
Имя этого человека?
Миллер.
+4
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Дмитрий Шарапов
Может чистые голы Игнатова начнут засчитывать.
+4
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selso99
Нельзя торопиться, две линии провести, это вам не на Марс полететь, тут технологии нужны.
+2
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ДудьСдулся
Ответ Причёска Бэйла
Ахахаха, секта такая секта)
Хватит уже быть всё время под газом.
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Влад Безруков
Такие они звездаболы))
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Tigo_Volchara93
Санкции нам на пользу
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Ковид 07.10.52
Вчера бы гол Спартак засчитали. а "армецам" нет. там у заболотного офсайд был при последней передачи....
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Причёска Бэйла
Ответ ДудьСдулся
Ещё перед началом этого сезона обещали, что китайцы свой ВАР предоставят. Но кому-то очень удобно, когда офсайды можно определять на глазок лояльного судьи. Имя этого человека? Миллер.
Ахахаха, секта такая секта)
+2
-2
0
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