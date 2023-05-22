Президент «Лилля» о словах Оздоева про сорвавшийся трансфер: «Полная ложь. Впервые слышу об этом игроке!»

Теги Лилль лига 1 Франция высшая лига Турция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Оливье Летанг Футбол

Президент «Лилля» опроверг слова Магомеда Оздоева о сорвавшемся трансфере.

Напомним, российский полузащитник рассказал, что французский клуб предложил ему контракт в феврале 2022 года, однако трансфер сорвался из-за политической ситуации. 

«Интерес «Лилля» к Магомеду Оздоеву? Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке!

То, что он сказал в интервью об общении со мной – полная ложь», – заявил Оливье Летанг. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Ответ TaR
Ой, не хорошо получилось
Скорее всего самого оздоева агент надул
+156
-6
+150
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Ой, не хорошо получилось
+101
-5
+96
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Меня заминусовали ещё на прошлой ветке) да Оздоеву даже в Аяччо попасть было бы за счастье, какой ещё Лилль)
+96
-25
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ Екн Лор
Меня заминусовали ещё на прошлой ветке) да Оздоеву даже в Аяччо попасть было бы за счастье, какой ещё Лилль)
Да почти у каждого отечественного паспортиста в запасе есть пачка таких историй, которые он будет рассказывать в интервью до конца жизни, где он мог отправиться минимум в барсареал и получать там 100500 денег, но что-то в последний момент сорвалось.
+68
-4
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
- Это правда что вы машину в лотерею выиграли?
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
+45
-3
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sander Westerveld
Ну а с другой стороны, весьма посредственный Марко Баша после Локомотива сыграл за Лилль полторы сотни матчей, так что писать, что куда Оздоеву до Лилля - тоже не совсем верно.
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rossoneri005
Вот будет ор, если у Маги остались скрины разговора по видеосвязи)))
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
когда Мага не ответил за базар)
+28
-7
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Деревня31
Ответ 2vdhrvmmzf
Скорее всего самого оздоева агент надул
С кем он тогда по видеосвязи общался?
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*MVP*
Ответ Фифа Алекс
когда Мага не ответил за базар)
всегда
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Южанин78
Поправьте меня, но по моему Оздоев не говорил президент Лилля, а спортивный директор.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alda
По интервью, очень адекватный человек, оставил хорошее впечатление, не верится, что он эту историю придумал, ибо вполне правдоподобно все рассказывал.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Сехлеян
Ответ Юрий Кечко
Спокойно мог бы быть в ротации Лилля
Ну смотря что ты ротацией считаешь. Кокоша тоже вон в ротации у Фиорентины был. Такой себе уровень, так сказать.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Это был секретный трансфер. О нём не знал даже президент клуба.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Оздой вообще так себе игрок, такими не интересуются!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кастро
Ответ TaR
Ой, не хорошо получилось
Надо было через Турцию попробовать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lior Diamond
Где то такое уже было..вроде только Тотенхэм фигурировал)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ Деревня31
С кем он тогда по видеосвязи общался?
С Дзюбой скорее всего
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gaiar
Ответ Екн Лор
Меня заминусовали ещё на прошлой ветке) да Оздоеву даже в Аяччо попасть было бы за счастье, какой ещё Лилль)
То есть быть ключевым игроком в сложной системе Пирло это хуже Аяччо?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Нагибатор
Вован и Лексус. Неопубликованное
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Сехлеян
Ответ Vhlam
А почему большинство (сужу по плюсам) поверило Летангу, а не Оздоеву?
Потому что он президент клуба, в который почти перешёл Оздоев, лол, кому еще верить.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
как бы ему извиняться не пришлось
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Оздоев приостановил контракт с Лиллем в одностороннем порядке, пока это не было мейнстримом
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ Sweet_blondie228
Оздоев говорит, что говорил со спорт диром, а не с Президентом. Так что не обманул)
А спорт дир типа с президентом не общается, особенно о том кому клуб даёт контракт? :D
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Северный болельщик
Неужели он не знаком с Киркоровым?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий