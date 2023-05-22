Президент «Лилля» о словах Оздоева про сорвавшийся трансфер: «Полная ложь. Впервые слышу об этом игроке!»
Президент «Лилля» опроверг слова Магомеда Оздоева о сорвавшемся трансфере.
Напомним, российский полузащитник рассказал, что французский клуб предложил ему контракт в феврале 2022 года, однако трансфер сорвался из-за политической ситуации.
«Интерес «Лилля» к Магомеду Оздоеву? Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке!
То, что он сказал в интервью об общении со мной – полная ложь», – заявил Оливье Летанг.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.