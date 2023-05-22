Президент «Лилля» опроверг слова Магомеда Оздоева о сорвавшемся трансфере.

Напомним, российский полузащитник рассказал, что французский клуб предложил ему контракт в феврале 2022 года, однако трансфер сорвался из-за политической ситуации.

«Интерес « » к ? Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке!

То, что он сказал в интервью об общении со мной – полная ложь», – заявил Оливье Летанг.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!