Магомед Оздоев: «В России, когда ты играешь в «Зените», 99% команд сидят в обороне и просто бодаются с тобой. Два раза добежал «Урал» до ворот – считай, великолепно»
Магомед Оздоев сравнил футбол в чемпионатах России и Турции.
«Здесь вообще по-другому. В России на самом деле играть тяжело. Ты постоянно под прессингом, у тебя нет свободных зон практически. В центре в России играть – это практически как находиться в аду постоянно. Два-три игрока постоянно тебя прессингуют в центральной зоне.
А тут больше играют персонально. И тут не любят команды, которые сидят низко. Команда, которая сидит низко, – тренеру осталось недолго работать в чемпионате Турции.
Тут постоянно играешь в футбол. В России, когда ты играешь в «Зените», 99 процентов команд сидят в обороне и просто с тобой бодаются. Это реально так. Я даже сейчас недавно включал: это просто кто кого переборет…
Тот же «Урал», который мне очень нравится при Гончаренко… Я смотрел несколько матчей, я смотрел матч «Зенит» – «Урал», ну, два раза добежал «Урал» до ворот – считай, великолепно. «Зенит» не давал им продохнуть. Постоянно под прессингом.
А тут «Бешикташ» может играть с «Хатай», который сейчас снялся, и «Хатай» выиграл», – сказал полузащитник «Фатих Карагюмрюк» в интервью Нобелю Арустамяну.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Зенит в Москве с Цска не нанес ни одного удара в створ, Цска больше и острее атаковал.
Сочи, Краснодар - приезжали в Питер и не стояли в обороне.
Оренбург - дважды не стоял в обороне.
Вот уже как минимум треть команд чемпионата перечислил, которые не играют от обороны.
Про какие 99% он говорит?!
Не, это просто чемпионат очень тяжелый и плотный, конечно. По интенсиву и прессингу не уступаем АПЛ.
Был я на том матче. Кони раз пять за весь матч середину поля смогли перейти.
И где именно он хвастается? Просто факты с некоторым преувеличением.
Восхитительная биполярка.
Ну насчет "драл" это смешно, конечно. Пытался играть, отвечать атакой на атаку и как правило влетал, но всегда было интересно.
Владение
36 - 64
Удары
10-7
Зенит попал всего раз в створ - это, конечно, провал. Неудачная игра.
Но ты намеренно выбрал тот показатель, который не говорит ни о чём. Можно весь матч атаковать и ни разу в створ не попасть, даже с метра от ворот.
А вот владение показывает, кто сидел в обороне, а кто позиционно атаковал.
ЦСКА хорошо бегал в контратаки, молодцы.
Но об этом Оздоев и говорит.
Давай посмотрим другие матчи.
Зенит ЦСКА
Владение
61-39
Удары
16-3
В створ
8-1(с пенальти)
Классический пример, когда команда приехала просто в автобусе сидеть.
Другие матчи:
Владение мячом.
Зенит Сочи.
71 - 29.
Зенит Краснодар
65 - 35
Зенит - Оренбург
58 - 42
Из перечисленных клубов, только Оренбург хоть как-то владел мячом, но все равно влетел 8-0.
Дома Оренбург примерно также играл, но в этом раз удачно.
Спартак ещё не запирался, хотя это в том числе и потому, что почти весь матч был вынужден отыгрываться.
Остальные так или иначе, большую часть времени против Зенита играют в оборону.
зенит который ещё можно было Уважать - это Саша Кержаков
зенит который Невозможно уважать - это Михаил Кержаков .
Один своим трудом всё получил и за это был вознагражден денежкой и тд.
а другому просто всё дали.. а сам он просто Днище!
Человек за Анжи да Алании играл,но бухнув на параде решил оскорбить Великий клуб,который великими победами добился своего статуса, а не с помощью кумовства.