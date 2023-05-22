Магомед Оздоев: «В России, когда ты играешь в «Зените», 99% команд сидят в обороне и просто бодаются с тобой. Два раза добежал «Урал» до ворот – считай, великолепно»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Турция Магомед Оздоев Нобель Арустамян Фатих Карагюмрюк Футбол

Магомед Оздоев сравнил футбол в чемпионатах России и Турции.

«Здесь вообще по-другому. В России на самом деле играть тяжело. Ты постоянно под прессингом, у тебя нет свободных зон практически. В центре в России играть – это практически как находиться в аду постоянно. Два-три игрока постоянно тебя прессингуют в центральной зоне.

А тут больше играют персонально. И тут не любят команды, которые сидят низко. Команда, которая сидит низко, – тренеру осталось недолго работать в чемпионате Турции.

Тут постоянно играешь в футбол. В России, когда ты играешь в «Зените», 99 процентов команд сидят в обороне и просто с тобой бодаются. Это реально так. Я даже сейчас недавно включал: это просто кто кого переборет…

Тот же «Урал», который мне очень нравится при Гончаренко… Я смотрел несколько матчей, я смотрел матч «Зенит» – «Урал», ну, два раза добежал «Урал» до ворот – считай, великолепно. «Зенит» не давал им продохнуть. Постоянно под прессингом.

А тут «Бешикташ» может играть с «Хатай», который сейчас снялся, и «Хатай» выиграл», – сказал полузащитник «Фатих Карагюмрюк» в интервью Нобелю Арустамяну.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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82 комментария

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Pelerin
Мага, ты сам то как в ЛЧ с Зенитом играл? )
+91
-20
+71
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Виктор
Ответ Spartakus1984
Ну и чем он хвастается?Поменяй местами зенит и Урал по финансам и так же будет зенит ставить автобус.Это естественно.
А если спартак с Торпедо местами поменять?
+26
-7
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Bozqurd_Idel_Ural_
Справедливости ради, Мага играет сейчас за середняк, понятно Карагюмрюка играют по-другому, нежели против стамбульской тройки или Трабзона.
+14
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Caniball
Спартак в последнем мачте в Питере атаковал больше и острее Зенита, да - проиграли, но в обороне не сидели.
Зенит в Москве с Цска не нанес ни одного удара в створ, Цска больше и острее атаковал.
Сочи, Краснодар - приезжали в Питер и не стояли в обороне.
Оренбург - дважды не стоял в обороне.
Вот уже как минимум треть команд чемпионата перечислил, которые не играют от обороны.
Про какие 99% он говорит?!
+19
-7
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Колбаскер тут
Ответ Pelerin
Мага, ты сам то как в ЛЧ с Зенитом играл? )
Нормально играл. Последний гол в ЛЧ его. В девятку Челси
+15
-6
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Виталик Украинский
Ответ Caniball
Спартак в последнем мачте в Питере атаковал больше и острее Зенита, да - проиграли, но в обороне не сидели. Зенит в Москве с Цска не нанес ни одного удара в створ, Цска больше и острее атаковал. Сочи, Краснодар - приезжали в Питер и не стояли в обороне. Оренбург - дважды не стоял в обороне. Вот уже как минимум треть команд чемпионата перечислил, которые не играют от обороны. Про какие 99% он говорит?!
В атаку играет Оренбцрг и с натяжкой Краснодар. Столичные же клубы исповедуют тактику умышленного фола ( в расчёте что после чаепития судья не будет это замечать), а далее тупое бей-беги. Об этом и говорит Оздоев: турки играют в футбол, у нас пытаются не дать сыграть сопернику. Почувствуйте разницу.
+14
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Dmitry Orlov
Ответ Дядя Вадя
Брюгге тоже в окопах сидел, ага
Я что-то пропустил? Давно ли Брюгге стал российской командой?
+10
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schwein
Ответ Dmitry Orlov
Я что-то пропустил? Давно ли Брюгге стал российской командой?
У них условный рефлекс, в любой непонятной ситуации вспоминай Брюгге.
+10
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munhin
Ответ Spartakus1984
Ну и чем он хвастается?Поменяй местами зенит и Урал по финансам и так же будет зенит ставить автобус.Это естественно.
спартак второй по финансам, а занимает 10 место, уверены что это естественно?
+9
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Очки Дани Алвеса
Может, дело в том, что Мага играл в Зените, против которого раскрываться - это как Оренбург в первом круге на 0:8 устраиваться?
Не, это просто чемпионат очень тяжелый и плотный, конечно. По интенсиву и прессингу не уступаем АПЛ.
+6
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Antonio Gaudi
Ответ Такие дела
Краснодар никогда с вами не сидел в обороне, а драл вас как сидоровых коз
Краснодар уже 5 лет не может победить Зенит, кого они там драли?) Одна из самых удобных команд : 3 ничьих и 7 побед для Зенита в 10 последних матчах.
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Shuller18
Ответ Gaiar
А с кем кроме Боруссии и Челси (в первом матче) Зенит играл от обороны?
Доподлинно не вспомню, но в предыдущих двух розыгрышах Зенит был среди лидеров группового этапа ЛЧ по сидению в своей трети, фолам, отборам, и одновременно аутсайдером по многим атакующим показателям.
+3
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Виктор
Ответ Сергей
Лучше остальных против Зенита выглядел ЦСКА в первом круге .они ничем не уступали местами играли даже лучше , судья отменил чистый гол ЦСКА при счёте 1:1 в концовке.
Ничем не уступали и играли лучше? Это с Одним ударом в створ ворот и 39% владения?
Был я на том матче. Кони раз пять за весь матч середину поля смогли перейти.
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Lol Ko
Ответ Spartakus1984
Ну и чем он хвастается?Поменяй местами зенит и Урал по финансам и так же будет зенит ставить автобус.Это естественно.
Так-то он говорит, что в Турции играют по-другому. В обороне не принято окапываться, независимо от места.
И где именно он хвастается? Просто факты с некоторым преувеличением.
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schwein
Ответ Spartakus1984
На бумаге второй может а кого он покупает?Не дороже и ен исльнее игрков чем Локо,ЦСКА,Динамо и тем более зенит.НУ а с чем ты споришь?Все занют историю зенита до прихода газпрома и его результаты.
Меня прикалывает, как вы одновременно можете ныть, что у Зенита бюджет на 30% больше Спартаковского и это причина, по которой Спартак не может бороться за чемпионство, но при этом прекрасно укоряете Зенит времен, когда в нем зарплату платили ботинками за то, что он плохо выступал.
Восхитительная биполярка.
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Катя СПб
Ответ фанат Карпеначчо
сравнил Газпром с другими спонсорами)
Вы Министерство обороны с заводом ЛОМО до сих пор сравниваете.
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Gaiar
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Ловко вы щёлкнули по носу самобытное экономическое чудо по продаже шарфов и кружек
А с кем кроме Боруссии и Челси (в первом матче) Зенит играл от обороны?
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Electro
Оздоев у Пирло в команде играет, и кажется на хорошем счету. Удачи ему и дальше !
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Shuller18
Ответ Pelerin
Мага, ты сам то как в ЛЧ с Зенитом играл? )
Ну в том-то и дело, что Зенит, привыкая к отсутствию давления в РПЛ, потом офигевает, когда любой европейский середняк его прижимает, поэтому бледно выглядит. Низкие скорость и интенсивность главные проблемы нашего футбола.
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munhin
Ответ Pelerin
Мага, ты сам то как в ЛЧ с Зенитом играл? )
сравнил ЛЧ с РПЛ ))
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Fair_Play
Ответ SMART789
Что выиграл Краснодар? Где клубный музей с трофеями?
Да выиграет ещё, не переживай. Если фарт на нашей стороне будет, то уже скоро)
Ну насчет "драл" это смешно, конечно. Пытался играть, отвечать атакой на атаку и как правило влетал, но всегда было интересно.
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Semen B
Ответ Caniball
Спартак в последнем мачте в Питере атаковал больше и острее Зенита, да - проиграли, но в обороне не сидели. Зенит в Москве с Цска не нанес ни одного удара в створ, Цска больше и острее атаковал. Сочи, Краснодар - приезжали в Питер и не стояли в обороне. Оренбург - дважды не стоял в обороне. Вот уже как минимум треть команд чемпионата перечислил, которые не играют от обороны. Про какие 99% он говорит?!
ЦСКА Зенит
Владение
36 - 64
Удары
10-7

Зенит попал всего раз в створ - это, конечно, провал. Неудачная игра.
Но ты намеренно выбрал тот показатель, который не говорит ни о чём. Можно весь матч атаковать и ни разу в створ не попасть, даже с метра от ворот.

А вот владение показывает, кто сидел в обороне, а кто позиционно атаковал.
ЦСКА хорошо бегал в контратаки, молодцы.
Но об этом Оздоев и говорит.

Давай посмотрим другие матчи.
Зенит ЦСКА
Владение
61-39
Удары
16-3
В створ
8-1(с пенальти)

Классический пример, когда команда приехала просто в автобусе сидеть.

Другие матчи:
Владение мячом.
Зенит Сочи.
71 - 29.
Зенит Краснодар
65 - 35

Зенит - Оренбург
58 - 42

Из перечисленных клубов, только Оренбург хоть как-то владел мячом, но все равно влетел 8-0.
Дома Оренбург примерно также играл, но в этом раз удачно.

Спартак ещё не запирался, хотя это в том числе и потому, что почти весь матч был вынужден отыгрываться.

Остальные так или иначе, большую часть времени против Зенита играют в оборону.
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Shamarin
Ответ Pelerin
Мага, ты сам то как в ЛЧ с Зенитом играл? )
Так то бензин, а то дети.. © Василий Алибабаевич
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Дядя Вадя
Ответ Катя СПб
Не Спартак ли гордится своей историей? А за что эту историю уважать? За то, что сразу по приходу игрока в команду ему давали квартиру в Москве и зарплату по временам СССР большую, чем у академиков? За то, что в 90-е собирал всех лучших игроков России и СНГ? За то, что на народные средства, собранные для ФСО Спартак были построены тысячи объектов? Н спорю, да Спартак играл хорошо. Но сейчас превратился в настоящее шапито. И нытиков. Жаль. Уж не Лукойлу жаловаться на недостаток средств.
Ещё проще объясню! Катя всё же..
зенит который ещё можно было Уважать - это Саша Кержаков
зенит который Невозможно уважать - это Михаил Кержаков .

Один своим трудом всё получил и за это был вознагражден денежкой и тд.
а другому просто всё дали.. а сам он просто Днище!

Человек за Анжи да Алании играл,но бухнув на параде решил оскорбить Великий клуб,который великими победами добился своего статуса, а не с помощью кумовства.
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Сергей
Ответ Виктор
Ничем не уступали и играли лучше? Это с Одним ударом в створ ворот и 39% владения? Был я на том матче. Кони раз пять за весь матч середину поля смогли перейти.
Но это не умаляет заслуг Федотова что его план сработал и интрига была до конца игры а играть в открытый футбол и влететь 1:7 как Локо годом ранее это ещё хуже.
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