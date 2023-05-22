Магомед Оздоев: «В России, когда ты играешь в «Зените», 99% команд сидят в обороне и просто бодаются с тобой. Два раза добежал «Урал» до ворот – считай, великолепно»

Магомед Оздоев сравнил футбол в чемпионатах России и Турции.

«Здесь вообще по-другому. В России на самом деле играть тяжело. Ты постоянно под прессингом, у тебя нет свободных зон практически. В центре в России играть – это практически как находиться в аду постоянно. Два-три игрока постоянно тебя прессингуют в центральной зоне.

А тут больше играют персонально. И тут не любят команды, которые сидят низко. Команда, которая сидит низко, – тренеру осталось недолго работать в чемпионате Турции.

Тут постоянно играешь в футбол. В России, когда ты играешь в « », 99 процентов команд сидят в обороне и просто с тобой бодаются. Это реально так. Я даже сейчас недавно включал: это просто кто кого переборет…

Тот же «Урал», который мне очень нравится при Гончаренко… Я смотрел несколько матчей, я смотрел матч «Зенит» – «Урал», ну, два раза добежал «Урал» до ворот – считай, великолепно. «Зенит» не давал им продохнуть. Постоянно под прессингом.

А тут «Бешикташ» может играть с «Хатай», который сейчас снялся, и «Хатай» выиграл», – сказал полузащитник « » в интервью Нобелю Арустамяну.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!