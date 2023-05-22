Магомед Оздоев: «Роналду не двигает уровень футбола в Саудовской Аравии. Он двигает имидж»
Магомед Оздоев заявил, что Криштиану Роналду не поднимает уровень футбола в Саудовской Аравии.
– Какие были варианты у тебя, кроме Турции?
– Реально, которые я обсуждал по цифрам – Саудовская Аравия. Я даже летал в Саудовскую Аравию.
– Не «Аль-Наср», случайно?
– Не-не. Команда была – не помню, из какого-то города… Я с ними встречался, я был в Эр-Рияде. Было интересно, я там никогда не был. Предложение было заманчивое.
– Один парень получает там 200 миллионов…
– 2,5 чистыми в год.
– И ты отказался?
– Да.
– Почему?
– Потому что это не мое. Я увидел, что это не мое. Нет профессионализма в подходе именно в том месте, где мне предлагали. Я понял, что не смогу там находиться, будет тяжело.
– А если бы сейчас тебе сделали предложение, когда приехал Роналду, когда собираются подписывать Месси? Ты мог бы согласиться?
– Нет, не согласился бы. Сейчас – нет, и тогда – нет. Через пару годиков – может быть. Но сейчас нет.
Уровень – все равно, Криштиану же не двигает уровень футбола в Саудовской Аравии. Он двигает имидж футбола. Но он не двигает потолок понимания, качество футбола. При том, что в Саудовской Аравии самый сильный чемпионат во всей Азии, считай. Самый сильный чемпионат. Они чемпионы всегда там, постоянно играют в чемпионатах мира среди клубов, – сказал полузащитник «Фатих Карагюмрюк» в интервью Нобелю Арустамяну.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Если ещё и смотреть будут - то вообще красота.
Криш давно на спаде уже , так что поднимать футбол должны другие футболисты.
Сравните сами,цацки Роналду во время его пребывания под крылом Флорентина Переса и без него. Небо и земля.
Матчи Аль-Насра оказываются набирают на спортсе по 100коментов больше чем матчи Бундеслиги и серии А.
Хотя кто там пишет коменты я хз и как вообще можно смотреть эту лигу я тоже не понимаю