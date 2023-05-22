Магомед Оздоев: «Роналду не двигает уровень футбола в Саудовской Аравии. Он двигает имидж»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Турция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Магомед Оздоев Нобель Арустамян Фатих Карагюмрюк Футбол

Магомед Оздоев заявил, что Криштиану Роналду не поднимает уровень футбола в Саудовской Аравии.

– Какие были варианты у тебя, кроме Турции?

– Реально, которые я обсуждал по цифрам – Саудовская Аравия. Я даже летал в Саудовскую Аравию.

– Не «Аль-Наср», случайно?

– Не-не. Команда была – не помню, из какого-то города… Я с ними встречался, я был в Эр-Рияде. Было интересно, я там никогда не был. Предложение было заманчивое.

– Один парень получает там 200 миллионов…

– 2,5 чистыми в год.

– И ты отказался?

– Да.

– Почему?

– Потому что это не мое. Я увидел, что это не мое. Нет профессионализма в подходе именно в том месте, где мне предлагали. Я понял, что не смогу там находиться, будет тяжело.

– А если бы сейчас тебе сделали предложение, когда приехал Роналду, когда собираются подписывать Месси? Ты мог бы согласиться?

– Нет, не согласился бы. Сейчас – нет, и тогда – нет. Через пару годиков – может быть. Но сейчас нет.

Уровень – все равно, Криштиану же не двигает уровень футбола в Саудовской Аравии. Он двигает имидж футбола. Но он не двигает потолок понимания, качество футбола. При том, что в Саудовской Аравии самый сильный чемпионат во всей Азии, считай. Самый сильный чемпионат. Они чемпионы всегда там, постоянно играют в чемпионатах мира среди клубов, – сказал полузащитник «Фатих Карагюмрюк» в интервью Нобелю Арустамяну.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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31 комментарий

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Пирс Морган
Магомед Оздоев стал некрасивым
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Aleksey Yashin
Респект Марио Фернандесу, что выбрал футбол, а не деньги
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lovkac
Мага прям метко подметил, надеюсь еще сыграет в ЕК с Фатихом или с кем нибудь посолиднее
+15
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Dimonty
Ответ Екн Лор
Рон в одиночку должен двигать всю лигу? Ну тогда получается Месси затащил лигу 1 на 6 место (хотя по факту это так и есть из-за провалов ПСЖ)
Про то, что кроме ПСЖ играют еще 5 команд от Франции, ты, разумеется, умолчал 🤡
+7
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весёлый роджер
Ответ Aleksey Yashin
Респект Марио Фернандесу, что выбрал футбол, а не деньги
Вот это отсылки!
+3
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Манковский
Роналду даже мяч не двигает, какой нафиг футбол.
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Siladiy
Верно подмечено, учитывая что Рон,не тот человек который поднимает уровень игры всей команды.
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Кашшай Чакырович
Роналду это футбольная бутафория ,как и судейский реаль
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Всё знаю
Ну так его и звали для того, что бы про футбол Аравии больше говорили.
Если ещё и смотреть будут - то вообще красота.
Криш давно на спаде уже , так что поднимать футбол должны другие футболисты.
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DenSpM
Дворник Степаныч: Тарантино не авторитет, он не двигает кино, он двигает свой имидж
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Hella black
Криштиану к слову никогда не продвигал футбол. Он всегда продвигал свой собственный имидж. А всё остальное за него в большей степени сделал дедушка Фло !
Сравните сами,цацки Роналду во время его пребывания под крылом Флорентина Переса и без него. Небо и земля.
+4
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Goofts
Ответ Пирс Морган
Магомед Оздоев стал некрасивым
И не аппетитным
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Фанат спорта01
ну может и двигает.
Матчи Аль-Насра оказываются набирают на спортсе по 100коментов больше чем матчи Бундеслиги и серии А.
Хотя кто там пишет коменты я хз и как вообще можно смотреть эту лигу я тоже не понимаю
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VERBLYUD
Ответ Екн Лор
Рон в одиночку должен двигать всю лигу? Ну тогда получается Месси затащил лигу 1 на 6 место (хотя по факту это так и есть из-за провалов ПСЖ)
Месси не ответственен за результаты ПСЖ. Проект строили вокруг Мбаппе, дали ему самую большую зп в европе, пусть он и отвечает. А в Аль-Насре проект строили вокруг Кришти, он капитан, получает 200 млнов в год, понимаешь о чем я😏?
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Nikolay Kozlov
Ответ Aleksey Yashin
Респект Марио Фернандесу, что выбрал футбол, а не деньги
Не знаю зачем этот комментарий и причем тут Марио но давайте плюсанем.
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Evgeny
Ощдоев двигает... диван
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Рашпель793
Что Аравия, что Япония, что Китай, что Катары, всё один фиг, кто туда едет ничего там не двигает в плане уровня спортивного. Медийности добавляет безусловно. Вон спортсру даже стали освещать матчи СА, а фанатики и хейтеры на ветках там сидят.
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Барсик Юрана
Кринж двигает верблюдов
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Александр Сачков
Я бы сказал, что он двигает интерес к саудовскому футболу за рубежом и к Саудовской Аравии вообще.
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endrioo
И давно российский паспортист, простите, футболист, стал отказываться от 2,5 миллионов долларов чистыми?
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BjornLange
Ответ lovkac
Мага прям метко подметил, надеюсь еще сыграет в ЕК с Фатихом или с кем нибудь посолиднее
При том, что в этом Фатихе он вообще не потерялся, что очень приятно.
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Lionel Andres Messi 10
Это как в «Футураме», когда не знали, как починить двигатель космического корабля, пока один не догадался, что двигатель не двигает корабль Межпланетного экспресса, а двигает всю Вселенную вокруг него.
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Mike
Ответ DenSpM
Дворник Степаныч: Тарантино не авторитет, он не двигает кино, он двигает свой имидж
Забыл добавить #спервадобейся?
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