Магомед Оздоев заявил, что Криштиану Роналду не поднимает уровень футбола в Саудовской Аравии.

– Какие были варианты у тебя, кроме Турции?

– Реально, которые я обсуждал по цифрам – Саудовская Аравия. Я даже летал в Саудовскую Аравию.

– Не « », случайно?

– Не-не. Команда была – не помню, из какого-то города… Я с ними встречался, я был в Эр-Рияде. Было интересно, я там никогда не был. Предложение было заманчивое.

– Один парень получает там 200 миллионов…

– 2,5 чистыми в год.

– И ты отказался?

– Да.

– Почему?

– Потому что это не мое. Я увидел, что это не мое. Нет профессионализма в подходе именно в том месте, где мне предлагали. Я понял, что не смогу там находиться, будет тяжело.

– А если бы сейчас тебе сделали предложение, когда приехал Роналду, когда собираются подписывать Месси? Ты мог бы согласиться?

– Нет, не согласился бы. Сейчас – нет, и тогда – нет. Через пару годиков – может быть. Но сейчас нет.

Уровень – все равно, же не двигает уровень футбола в Саудовской Аравии. Он двигает имидж футбола. Но он не двигает потолок понимания, качество футбола. При том, что в Саудовской Аравии самый сильный чемпионат во всей Азии, считай. Самый сильный чемпионат. Они чемпионы всегда там, постоянно играют в чемпионатах мира среди клубов, – сказал полузащитник « » в интервью Нобелю Арустамяну.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!