Винисиус: «Надеюсь, что расизма станет меньше. Не у всех такой менталитет, как у меня»
Вингер «Реала» Винисиус высказался о проблеме расизма.
«Не у всех такой менталитет, как у меня. Очень грустно говорить об этом в каждом интервью. Надеюсь, что случаев расизма станет меньше, надеемся на лучший мир.
Всегда очень трудно говорить о расизме, но с каждым днем я становлюсь все более зрелым, чтобы лучше говорить о нем. Моя семья и я думаем о реализации антирасистского проекта для детей Бразилии, которые от этого страдают», – сказал футболист после тренировки сборной Бразилии.
Ла Лига подала жалобу на расизм в адрес Винисиуса в 8-й раз за сезон – на фанатов «Барсы». Они кричали «Винисиус, сдохни!» и называли игрока «обезьяной»
В Испании вот проблемы , вот где нужен антирасистский проект 👍