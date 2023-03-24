Винисиус: «Надеюсь, что расизма станет меньше. Не у всех такой менталитет, как у меня»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Вингер «Реала» Винисиус высказался о проблеме расизма.

«Не у всех такой менталитет, как у меня. Очень грустно говорить об этом в каждом интервью. Надеюсь, что случаев расизма станет меньше, надеемся на лучший мир.

Всегда очень трудно говорить о расизме, но с каждым днем я становлюсь все более зрелым, чтобы лучше говорить о нем. Моя семья и я думаем о реализации антирасистского проекта для детей Бразилии, которые от этого страдают», – сказал футболист после тренировки сборной Бразилии.

Ла Лига подала жалобу на расизм в адрес Винисиуса в 8-й раз за сезон – на фанатов «Барсы». Они кричали «Винисиус, сдохни!» и называли игрока «обезьяной»

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15 комментариев

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Denis242424
В Испании полно негров играет. И ни с кем такого не происходит.Сам своим поведением спровоцировал такую реакцию. И это надолго, т.к. у некоторых это стало своего рода забавой. А он каждый раз внимательно прислушивается к публике, только продлевая это. Надоел, наверное, даже своему клубу.Никто не может сказать ему,чтобы заткнулся. И тогда все бы сошло на нет через некот. время.
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Евгений Громов 22
Ему бы о футболе думать побольше
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Anders_b
Да уж, когда разрешали неграм украдкой смотреть на белых женщин, вряд ли догадывались, что это приведет к ситуации, когда негр-миллионер требует сажать белых работяг, если косо на него посмотрели
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Арман Мартиросян
Вини чуть заносчивый, но в целом нормальный парень, не заслуживает того хейта, с которым сталкивается. Против Ливерпуля в двух матчах никаких провокаций, кричалок и прочего не было и он так же достойно вел себя на поле.
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red hikkikomori
ой,ой , мой менталитет - вини против всех)
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Пирс Морган
Кошка бросила котят, это расизм виноват
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Homelender_666
Ответ Акира_1
Всегда нравятся люди, которые во всех проблемах и отношении к ним обвиняют внешний мир, судьбу, расизм, но не свое поведение. 😄
Я с этим согласен, но даже если ты идеальный, то от расизма это не спасёт. Такие идиоты всегда были, есть и будут. Рэшфорд - добрый парень, который помогает людям. Но это не спасает его от расизма.
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Andreich18
Если бы не вел себя вызывающе, то и меньше гулов в свой адрес слушал с трибун.
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Мельников Михаил
Ответ Акира_1
Всегда нравятся люди, которые во всех проблемах и отношении к ним обвиняют внешний мир, судьбу, расизм, но не свое поведение. 😄
Вини уже тупо троллят. А он все агрится. Надо забить и кушать бананы. В них калия дохрена - полезно спортсмену.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Зелёный гопник
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Мельников Михаил
Пока будут квоты для нацменьшинств, и пока банальное хамство, направленное на нацменьшинство будут считать расизмом, расизма меньше не станет.
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wind_from_future
А эти "расисты" сейчас с нами, в одной комнате?
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Зелёный гопник
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d.xoxlov
Как только подобные Винисиусу прекратят форсить эту тему по поводу и без, так сразу его станет гораздо меньше.
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Акира_1
Всегда нравятся люди, которые во всех проблемах и отношении к ним обвиняют внешний мир, судьбу, расизм, но не свое поведение. 😄
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Sevuska
Да в Бразилии с расизмом всё нормально.
В Испании вот проблемы , вот где нужен антирасистский проект 👍
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ARIGAMI ARIGAMI
Хотелось, чтобы обратного расизма не было. В последнее время цветные – тоже часто расисты
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