Винисиус хочет высказаться об оскорблениях в интервью. Он может пригрозить уходом из «Реала» (UOL)
Винисиус Жуниор пригрозит уйти из «Реала», если оскорбления не прекратятся.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
По информации UOL, бразилец намерен высказаться в интервью. Он хочет положить конец этой ситуации и может даже пригрозить уходом из «Реала».
Контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до 2027 года. Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
*Реал защищает Винисиуса*
Винисиус: Я уйду из Реала
Реал: 🗿
Перес Роналду пережёвывал, и делал так, как надо старику, а это РОНАЛДУ! Он-то знает, как играть в эти игры с давлением, капризами и шантажом, (И фигура мирового значения).
Крч, Вини, я тебе не советую 🤣 дороже выйдет
Вот только выхватывать в ответ он не готов. Сразу разыгрывает карту угнетённой жертвы.
Вспоминаю прайм-Месси, которого как только не хватали, футболки рвали, обнимали и валили, нагло держали и даже не скрывали. Что сделал Месси? Вставал и разыгрывал мяч) Хотя честно говоря, я сам удивлялся такой выдержке, сложно понять как человек может быть настолько спокоен.
А если серьезно, для принятия серьезных решений нужно проводить расследование, выявить виновных и наказать.
А Реалу поставить на место этого клуна со своими спорами и танцами. Парень поймал звезду. Где отцовский лещ, папа Карло?
Такими темпами он уедет в фавелы Бразилии.
Придставьте, как Винисиуса будут встречать болелы в АПЛ.
Ему нужно в ПСЖ