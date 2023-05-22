Винисиус хочет высказаться об оскорблениях в интервью. Он может пригрозить уходом из «Реала» (UOL)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор пригрозит уйти из «Реала», если оскорбления не прекратятся.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиусаназывая его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

По информации UOL, бразилец намерен высказаться в интервью. Он хочет положить конец этой ситуации и может даже пригрозить уходом из «Реала». 

Контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до 2027 года. Сумма отступных составляет 1 миллиард евро. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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114 комментариев

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Aleksey Yashin
*Винисиуса оскорбляют болельщики других клубов*
*Реал защищает Винисиуса*
Винисиус: Я уйду из Реала
Реал: 🗿
+131
-4
+127
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nobrainnopain
Куда бы он не ушел, шлейф потянется за ним, а там и уханья подтянутся. Интересно, согласно какому пункту он расторгнет контракт с Реалом?🤔
+75
-9
+66
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Саша Пушкин
Ответ nobrainnopain
Куда бы он не ушел, шлейф потянется за ним, а там и уханья подтянутся. Интересно, согласно какому пункту он расторгнет контракт с Реалом?🤔
Сошлется на то, что футболистам из России и Украины тогда разрешили приостанавливать контракт, а если ему запретят, то эту будет ущемлением и расизмом.
+51
-4
+47
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TeRex
Не оправдывая расизм, но он и те, кто ринулись на его защиту, не задумывались, почему, если там все такие расисты и оскорбляют его только из-за цвета кожи, всего этого не слышат Тчуамени, Милитао, Камавинга, Алаба, Рюдигер и тот же Родриго? Может, дело в чьём-то гнилом поведении? А именно ухают и кличут обезьяной из-за того, что он на это ведётся и они знают, что это его точно заденет и оскорбит? Если бы он так же психовал от, например, "носатый" или "лупоглазый", то его бы и звали именно так.
+29
-3
+26
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Злобный Конь
Я вчера смотрел "Фламенго" -"Коринтианс", там таких бегунков в обеих командах навалом.
+26
-4
+22
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TJ tigra
Если Вини вдруг решит потягаться с Пересом.....

Перес Роналду пережёвывал, и делал так, как надо старику, а это РОНАЛДУ! Он-то знает, как играть в эти игры с давлением, капризами и шантажом, (И фигура мирового значения).
Крч, Вини, я тебе не советую 🤣 дороже выйдет
+24
-3
+21
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v.belorussky
Ответ TeRex
Не оправдывая расизм, но он и те, кто ринулись на его защиту, не задумывались, почему, если там все такие расисты и оскорбляют его только из-за цвета кожи, всего этого не слышат Тчуамени, Милитао, Камавинга, Алаба, Рюдигер и тот же Родриго? Может, дело в чьём-то гнилом поведении? А именно ухают и кличут обезьяной из-за того, что он на это ведётся и они знают, что это его точно заденет и оскорбит? Если бы он так же психовал от, например, "носатый" или "лупоглазый", то его бы и звали именно так.
Он не просто ведётся. Он сам активно оскорбляет и игроков других команд, и судью, и болельщиков при любом удобном случае.

Вот только выхватывать в ответ он не готов. Сразу разыгрывает карту угнетённой жертвы.
+16
0
+16
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Блуждающий странник
Фанаты Валенсии и Кадиса не переживут ухода Винисиуса из Реала. Ведь в Ла лиге лишь один темнокожий игрок на 20 команд
+14
-2
+12
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Fma wozo
Реал очиститься!
+22
-11
+11
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Экспертное мнение
Винисус провокатор тот еще. С ним это происходит не из-за цвета кожи, а поведения - он обводит хорошо, но после обводки он пытается унизить оппонента либо словами, или просто лыбится, мол вот так я тебя уделал)) После таких провокации конечно его еще сильнее будут бить. Почему в ЛЧ такого нет? Потому что там сам Вини ведет себя скромнее и не лыбится против Волкеров и Трентов, вот и все, никакого секрета тут нет.

Вспоминаю прайм-Месси, которого как только не хватали, футболки рвали, обнимали и валили, нагло держали и даже не скрывали. Что сделал Месси? Вставал и разыгрывал мяч) Хотя честно говоря, я сам удивлялся такой выдержке, сложно понять как человек может быть настолько спокоен.
+16
-6
+10
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Unwar25
Посмотрел видео, о котором так много говорят, мол весь стадион кричал Моно (обезьяна). Так там ему кричат Tonto (глупый, слабый). Всё-таки Вини нужно взрослеть
+11
-3
+8
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belikovda.90
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Нужно дать интервью Пирсу Моргану и потом Кринжу в клуб.

А если серьезно, для принятия серьезных решений нужно проводить расследование, выявить виновных и наказать.

А Реалу поставить на место этого клуна со своими спорами и танцами. Парень поймал звезду. Где отцовский лещ, папа Карло?
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Mayer
как-то рановато в Аль-Наср, попылил бы в Европе немного
+5
0
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G-Mack
Ответ Саша Пушкин
Сошлется на то, что футболистам из России и Украины тогда разрешили приостанавливать контракт, а если ему запретят, то эту будет ущемлением и расизмом.
И в зенит поедет)))
+5
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rigobersong
Давай, до свидания!:)👋👋👋 Никто скучать не будет!:))
+12
-9
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FEZ10
Ответ Очевидное невероятное
Если уйдёт, то Реал мадрид лишь выиграет.
Реал выиграет от того что уйдёт один из лучших и молодых дриблеров в мире ? В чем же выиграет ?
+10
-7
+3
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udiekemen
Ответ Aleksey Yashin
*Винисиуса оскорбляют болельщики других клубов* *Реал защищает Винисиуса* Винисиус: Я уйду из Реала Реал: 🗿
Реал: "а че так можно было что-ли"
+4
-1
+3
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Andrey Ashhabadskiy
А заявлял, Реал в моем сердце навсегда. Слабак!
+3
-1
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Antony222
Расистом можешь ты не быть, но гомофобом быть обязан
+3
-1
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Юрий Кечко
Если во всех лигах будут оскорблять за его поведение , из футбола уйдёт ?
+2
0
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Азар в основу, Винисиуса на лавку

Такими темпами он уедет в фавелы Бразилии.

Придставьте, как Винисиуса будут встречать болелы в АПЛ.

Ему нужно в ПСЖ
+3
-2
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Водяра
Ответ Злобный Конь
Я вчера смотрел "Фламенго" -"Коринтианс", там таких бегунков в обеих командах навалом.
Зенит уже выехал в Рио.
+1
0
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Tornado S
Так было бы лучше, уйти самому
+6
-5
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s_kapa
Ну пусть выкупает контракт. Или учится реагировать на провокации
+1
0
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deadjoker
Вот и место для Мбаппе образуется :)
+1
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