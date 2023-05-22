Винисиус хочет высказаться об оскорблениях в интервью. Он может пригрозить уходом из «Реала» (UOL)

Винисиус Жуниор пригрозит уйти из «Реала», если оскорбления не прекратятся.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли , называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

По информации UOL, бразилец намерен высказаться в интервью. Он хочет положить конец этой ситуации и может даже пригрозить уходом из « ».

Контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до 2027 года. Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

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