Появился дизайн формы «Баварии» к Октоберфесту – светло-бежевого цвета с зелеными элементами и со специальным логотипом

«Бавария» в честь Октоберфеста сыграет в специальной футболке.

На Footy Headlines появился дизайн формы, посвященной осеннему фестивалю пива. Гуляния пройдут в Мюнхене с 20 сентября по 5 октября. Примерно в это время чемпионы Германии проведут один матч в специальной экипировке.

Форма выполнена преимущественно в светло-бежевом цвете с добавлением зеленых элементов, что напоминает традиционные цвета баварских национальных костюмов. На футболку нанесены тонкий узор в стиле юбилейной формы сезона-2024/25, переработанная версия логотипа Октоберфеста прошлого сезона и классический логотип Adidas Trefoil.

Изображения: footyheadlines.com