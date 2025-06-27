Появился дизайн формы «Баварии» к Октоберфесту – светло-бежевого цвета с зелеными элементами и со специальным логотипом
«Бавария» в честь Октоберфеста сыграет в специальной футболке.
На Footy Headlines появился дизайн формы, посвященной осеннему фестивалю пива. Гуляния пройдут в Мюнхене с 20 сентября по 5 октября. Примерно в это время чемпионы Германии проведут один матч в специальной экипировке.
Форма выполнена преимущественно в светло-бежевом цвете с добавлением зеленых элементов, что напоминает традиционные цвета баварских национальных костюмов. На футболку нанесены тонкий узор в стиле юбилейной формы сезона-2024/25, переработанная версия логотипа Октоберфеста прошлого сезона и классический логотип Adidas Trefoil.
Изображения: footyheadlines.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Footy Headlines
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