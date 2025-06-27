«Роналду – боец. У него нет границ, он готов к подвигам». Экс-игрок Португалии Мартинш о желании Криштиану забить 1000 голов

Карлуш Мартинш отреагировал на новый контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром».

Ранее стало известно, что 40-летний нападающий продлил соглашение с саудовским клубом до 2027 года.

Сейчас на счету португальца 938 голов за всю карьеру. Он заявлял о желании забить 1000 голов.

«Я думаю, что 1000 голов – это очень сложная отметка, но Криштиану боец, и он думает об этом испытании. Это его мотивирует.

Он много лет показывает, что у него нет границ и он готов к подвигам. Но тут важно, чтобы команда и тренер поддержали его», – сказал экс-полузащитник сборной Португалии Мартинш.