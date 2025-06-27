  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Брайтон» за 50+ млн фунтов не продал Жоао Педро «Ньюкаслу». Форварда оценивают в 70 млн
4

«Брайтон» за 50+ млн фунтов не продал Жоао Педро «Ньюкаслу». Форварда оценивают в 70 млн

«Брайтон» отклонил предложение «Ньюкасла» по трансферу Жоао Педро.

Клуб ответил отказом на предложения по форварду на сумму более 50 млн фунтов от «Ньюкасла» и еще одного клуба Премьер-лиги, сообщает talkSPORT.

Ожидается, что «сороки» увеличат предлагаемую сумму. Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает Педро своей главной целью в атаку.

«Челси» также заинтересован в подписании бразильского игрока.

«Брайтон» оценивает 23-летнего футболиста в 70 млн фунтов. Отмечается, что сам форвард выразил желание покинуть свой нынешний клуб этим летом.

В минувшем сезоне Педро провел 27 матчей в АПЛ, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Его полная статистика – здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoЖоао Педро Жезус
logoБрайтон
деньги
logoЧелси
logoНьюкасл
logoЭдди Хау
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ньюкасл» готов заплатить 125 млн фунтов за Жоао Педро, Элангу и Траффорда. «Брайтон», «Ноттингем» и «Бернли» хотят больше
38вчера, 13:06
«Челси» включил Жоао Педро из «Брайтона» в шорт-лист на лето. Лондонцы высоко оценивают игру форварда
718 июня, 14:19
Жоао Педро интересен «Ливерпулю» и «Ньюкаслу». «Челси» не ведет переговоры о трансфере форварда «Брайтона» (Бен Джейкобс)
1924 мая, 10:54
Главные новости
Дюков про «позор российского футбола»: «Это такой трэш-ток, троллинг. Не вижу злобного отношения болельщиков к госкорпорациям – вижу заполненную «Газпром Арену»
516 минут назад
Массовая потасовка произошла в матче «Краснодар» – «Динамо» Махачкала. Батчи, Ленини, Агаларов, Пальцев и Алибеков получили красные карточки
317 минут назадВидео
City Football Group планирует купить узбекистанский клуб и пригласить еще одного игрока из Узбекистана. Трансфер Хусанова способствовал росту интереса к «Ман Сити» в регионе
528 минут назад
Алаба пропустит месяц. У защитника «Реала» травма икроножной мышцы
4035 минут назад
Какие команды объединены в этом логотипе? Кажется просто, но большинство пользователей отвечают неправильно
36 минут назадТесты и игры
ЦСКА выиграл первый матч при Челестини – 4:0 у «Амкала» из Медиалиги
647 минут назад
Вольтемаде в «Баварии» может зарабатывать до 10 млн евро в год – в 4 раза больше, чем предлагал «Штутгарт»
5сегодня, 16:12
Дюков о разнице между зарплатами Черчесова и Карпина в сборной: «Незначительная. Но не считайте чужие деньги»
15сегодня, 16:11
Заболотный прошел медосмотр в «Спартаке» и подпишет контракт по схеме «1+1», зарплата – 600 000 евро в год (Иван Карпов)
123сегодня, 15:59
«Ман Сити» – фаворит КЧМ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Бавария» – 4-я, «Челси» – 6-й, «Интер» – 7-й, «Юве» – 12-й, «Интер Майами» Месси – 15-й
15сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Сьон» объяснил проведение матча с «Зенитом» обязательствами в рамках трансфера Миранчука. Клуб получил одобрение от ФИФА, УЕФА и Швейцарского футбольного союза
12 минуты назад
Товарищеский матч. «Краснодар» против махачкалинского «Динамо»
231 минуту назадLive
Появился дизайн формы «Баварии» к Октоберфесту – светло-бежевого цвета с зелеными элементами и со специальным логотипом
148 минут назадФото
Сарри раздражен отсутствием финансовой ясности в «Лацио», клубу могли запретить трансферы до января. Римляне отрицают проблемы, об отставке вернувшегося в июне тренера речи нет
557 минут назад
Генсек РФС Митрофанов о мяче от Jogel, который критиковал Дзюба: «Переделали, стал тяжелее. Иностранные мячи в Россию сейчас не поставляются – ну и бог с ними»
6сегодня, 16:30
«Балтика» подписала Филина из «Химок». Защитника представили мемом «Что это у тебя?! А я думала сова»
3сегодня, 16:14Видео
Боселли намерен покинуть «Пари НН», подтвердил его отец и агент: «Хуан провел отличный сезон, к нему много интереса. Работаем над ситуацией»
3сегодня, 16:01
«Эспаньол» за 6,2 млн евро выкупил 50% прав на форварда «Браги» Роберто Фернандеса после аренды
1сегодня, 15:53Фото
«Наполи» продлил контракт с Меретом до 2027-го
1сегодня, 15:49Фото
«Брентфорд» возглавил Эндрюс. Экс-хавбек сборной Ирландии отвечал за стандарты в штабе Франка
3сегодня, 15:40Фото