«Брайтон» за 50+ млн фунтов не продал Жоао Педро «Ньюкаслу». Форварда оценивают в 70 млн

«Брайтон» отклонил предложение «Ньюкасла» по трансферу Жоао Педро.

Клуб ответил отказом на предложения по форварду на сумму более 50 млн фунтов от «Ньюкасла » и еще одного клуба Премьер-лиги, сообщает talkSPORT.

Ожидается, что «сороки» увеличат предлагаемую сумму. Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает Педро своей главной целью в атаку.

«Челси » также заинтересован в подписании бразильского игрока.

«Брайтон » оценивает 23-летнего футболиста в 70 млн фунтов. Отмечается, что сам форвард выразил желание покинуть свой нынешний клуб этим летом.

В минувшем сезоне Педро провел 27 матчей в АПЛ , забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Его полная статистика – здесь .