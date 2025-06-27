«Брайтон» за 50+ млн фунтов не продал Жоао Педро «Ньюкаслу». Форварда оценивают в 70 млн
«Брайтон» отклонил предложение «Ньюкасла» по трансферу Жоао Педро.
Клуб ответил отказом на предложения по форварду на сумму более 50 млн фунтов от «Ньюкасла» и еще одного клуба Премьер-лиги, сообщает talkSPORT.
Ожидается, что «сороки» увеличат предлагаемую сумму. Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает Педро своей главной целью в атаку.
«Челси» также заинтересован в подписании бразильского игрока.
«Брайтон» оценивает 23-летнего футболиста в 70 млн фунтов. Отмечается, что сам форвард выразил желание покинуть свой нынешний клуб этим летом.
В минувшем сезоне Педро провел 27 матчей в АПЛ, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Его полная статистика – здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
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