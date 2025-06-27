«Атлетико» потратит 200 млн евро летом независимо от продаж (Давид Медина)
«Атлетико» планирует ряд дорогостоящих покупок.
Как сообщает журналист Marca Давид Медина, мадридцы этим летом намерены потратить на новичков 200 млн евро. Сумма не зависит от того, будет ли кто-либо из нынешнего состава продан.
Сегодня стало известно, что «Атлетико» договорился о покупке вингера «Вильярреала» Алекса Баэны за 45+5 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Objetivo.atletico
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