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  • Сарри раздражен отсутствием финансовой ясности в «Лацио», клубу могли запретить трансферы до января. Римляне отрицают проблемы, об отставке вернувшегося в июне тренера речи нет
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Сарри раздражен отсутствием финансовой ясности в «Лацио», клубу могли запретить трансферы до января. Римляне отрицают проблемы, об отставке вернувшегося в июне тренера речи нет

Маурицио Сарри неприятно удивлен финансовым положением «Лацио».

В итальянских СМИ появились сообщения о том, что главный тренер настолько расстроен отсутствием финансовой ясности в «Лацио», что может уйти в отставку. Напомним, 66-летний специалист в июне вернулся в римский клуб, который покинул в марте.

Теперь тренер «раздражен», так как считает, что ему не объяснили масштаб финансовых ограничений, когда он подписывал новый контракт, подтверждает журналист Football Italia Альфредо Педулла.

Предполагается, что «Лацио» запрещено покупать или продавать игроков до января, что связано с проблемами индекса ликвидности. Данный индекс измеряет состояние денежного потоков клуба и его способность быстро привлечь деньги для оплаты непогашенных счетов. Ситуация может измениться, если к концу августа президент Клаудио Лотито вложит собственные деньги в клуб для привлечения капитала.

Вместе с тем «Лацио» опубликовал официальное заявление на сайте клуба, в котором настаивает на том, что никаких реальных финансовых проблем нет.

«Что касается новостей, распространяемых некоторыми СМИ, вводящими в заблуждение относительно нашего финансово-экономического положения, считаем необходимым указать, что нет причин для беспокойства.

«Лацио» имеет собственные ресурсы и устоявшуюся структуру управления, которая на протяжении более двадцати лет предпринимает каждый шаг с ясностью, ответственностью и строгостью.

Финансово-экономическая устойчивость, устойчивость спортивного проекта и стратегическая последовательность всегда и особенного сегодня являются столпами, на которых основывается идентичность клуба», – говорится в сообщении «Лацио».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, руководство клуба и Сарри в последние часы провели встречу. Речь об отставке главного тренера сейчас не идет. Несмотря на нынешние трудности, общее намерение состоит в том, чтобы продолжать работать вместе.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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