Фрейша о Уильямсе: «Кажется, «Барселона» поставила в городе столы для пожертвований – может, соберем деньги на трансфер»

Бывший директор «Барселоны» саркастично высказался о покупке Нико Уильямса.

«Барса» заинтересована в Нико Уильямсе, если соберет деньги… Нам нужно собрать деньги…

Кажется, мы поставили в Барселоне столы для сбора пожертвований, чтобы посмотреть, будут ли люди класть деньги, и, может быть, мы соберем сумму для подписания Нико Уильямса », – сказал Тони Фрейша в интервью COPE.