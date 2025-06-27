Фрейша о Уильямсе: «Кажется, «Барселона» поставила в городе столы для пожертвований – может, соберем деньги на трансфер»
Бывший директор «Барселоны» саркастично высказался о покупке Нико Уильямса.
«Барса» заинтересована в Нико Уильямсе, если соберет деньги… Нам нужно собрать деньги…
Кажется, мы поставили в Барселоне столы для сбора пожертвований, чтобы посмотреть, будут ли люди класть деньги, и, может быть, мы соберем сумму для подписания Нико Уильямса», – сказал Тони Фрейша в интервью COPE.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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