«Ливерпуль» бесплатно подписал экс-вратаря «Престона» Вудмена
«Ливерпуль» подписал вратаря Фредди Вудмена на правах свободного агента.
«28-летний игрок согласовал контракт с «красными» после истечения срока его предыдущего соглашения с «Престоном».
Бывший игрок сборной Англии U-21 провел 138 матчей за трехлетний период в «Престоне», завоевав клубную награду «Игрок года» в сезоне-2022/2023.
Ранее вратарь также представлял несколько других клубов в Англии и Шотландии, включая «Ньюкасл», «Суонси» и «Килмарнок».
Вудмен начнет предсезонную подготовку с командой Арне Слота в следующем месяце», – говорится в сообщении «Ливерпуля».
Фото: liverpoolfc.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ливерпуля»
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