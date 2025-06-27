«Ливерпуль» бесплатно подписал экс-вратаря «Престона» Вудмена

«Ливерпуль» подписал вратаря Фредди Вудмена на правах свободного агента.

«28-летний игрок согласовал контракт с «красными» после истечения срока его предыдущего соглашения с «Престоном».

Бывший игрок сборной Англии U-21 провел 138 матчей за трехлетний период в «Престоне », завоевав клубную награду «Игрок года» в сезоне-2022/2023.

Ранее вратарь также представлял несколько других клубов в Англии и Шотландии, включая «Ньюкасл », «Суонси » и «Килмарнок ».

Вудмен начнет предсезонную подготовку с командой Арне Слота в следующем месяце», – говорится в сообщении «Ливерпуля ».

Фото: liverpoolfc.com