Милитао о расизме в отношении Винисиуса: «Еще один печальный день в Испании, когда расисты победили. Ты защищаешь себя, а тебя удаляют – это позор!»
Эдер Милитао осудил проявления расизма в отношении Винисиуса Жуниора.
Вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время матча с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата Испании. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу, заявив, что чемпионат «принадлежит расистам».
«Еще один печальный день здесь, в Испании. Еще один день, когда расисты, к сожалению, победили. Это позор!
Ты страдаешь от расизма, защищаешь себя, а тебя удаляют за это! Как долго нам придется с этим мириться? Я с тобой, брат! Вини, наша борьба продолжается!» – написал защитник «Реала» в твиттере.
«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
- ЭТО ВСЕ ПОТОМУ ЧТО ВЫ РАСИСТ!
- Удары соперника запрещены в любом виде спорта
- ФАШИСТ!!!
Легко белому Милитао рассуждать о расизме... хотя стоп.