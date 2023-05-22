Милитао о расизме в отношении Винисиуса: «Еще один печальный день в Испании, когда расисты победили. Ты защищаешь себя, а тебя удаляют – это позор!»

Эдер Милитао осудил проявления расизма в отношении Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время матча с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата Испании. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу, заявив, что чемпионат «принадлежит расистам».

«Еще один печальный день здесь, в Испании. Еще один день, когда расисты, к сожалению, победили. Это позор!

Ты страдаешь от расизма, защищаешь себя, а тебя удаляют за это! Как долго нам придется с этим мириться? Я с тобой, брат! Вини, наша борьба продолжается!» – написал защитник «Реала» в твиттере.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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