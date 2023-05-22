Милитао о расизме в отношении Винисиуса: «Еще один печальный день в Испании, когда расисты победили. Ты защищаешь себя, а тебя удаляют – это позор!»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига соцсети Эдер Милитао Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Эдер Милитао осудил проявления расизма в отношении Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время матча с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата Испании. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу, заявив, что чемпионат «принадлежит расистам».

«Еще один печальный день здесь, в Испании. Еще один день, когда расисты, к сожалению, победили. Это позор!

Ты страдаешь от расизма, защищаешь себя, а тебя удаляют за это! Как долго нам придется с этим мириться? Я с тобой, брат! Вини, наша борьба продолжается!» – написал защитник «Реала» в твиттере.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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55 комментариев

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zaebarca
Его удалили за удар игрока соперников. Что за лживая лицемерная команда?
+85
-34
+51
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Savardus
- Вы удалены за то, что ударили соперника в лицо
- ЭТО ВСЕ ПОТОМУ ЧТО ВЫ РАСИСТ!
- Удары соперника запрещены в любом виде спорта
- ФАШИСТ!!!
+40
-8
+32
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Metalloid
Вот так и формируются новости в нужной повесточке. Не за удар удалили, а именно из-за расизма, конечно.
+28
-6
+22
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kanachess88
Ответ zaebarca
Его удалили за удар игрока соперников. Что за лживая лицемерная команда?
А то что эго до этого душили , ты забыл упомянуть ?
+29
-15
+14
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Blaumerc
Ответ rigobersong
Но если даже Милитао выкупить не может, что говорить о других:)
прекрасно они выкупают всё. но лицемерие берёт верх.
+16
-6
+10
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kanachess88
Ответ zaebarca
Не забыл. Ты, видимо, не знаком с футбольными правилами, раз задаёшь столь глупые вопросы. В соответствии с правилами, за удар соперника Винисиуса должны были удалять вне зависимости от того, душили его перед этим или нет.
За удушения красную не дают ?
+9
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+9
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benjamin92
Как Реал потерял шансы на ЛЧ и ЛаЛигу, так весь дух куда-то испарился, и начались скандалы и лицемерие
+11
-3
+8
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TravenS
Так удалили-то вроде как за то, что руки распустил)
+12
-6
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Marli
Ответ zaebarca
Его удалили за удар игрока соперников. Что за лживая лицемерная команда?
до этого его душили
+11
-6
+5
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rigobersong
Но если даже Милитао выкупить не может, что говорить о других:)
+11
-7
+4
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blaugrano
Почему у этого вашего расизма такая избирательная направленность? Остальные недостаточно чёрные? Может дело не в цвете кожи? Не хотят подумать об этом?

Легко белому Милитао рассуждать о расизме... хотя стоп.
+7
-3
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kanachess88
Ответ zaebarca
Не забыл. Ты, видимо, не знаком с футбольными правилами, раз задаёшь столь глупые вопросы. В соответствии с правилами, за удар соперника Винисиуса должны были удалять вне зависимости от того, душили его перед этим или нет.
За удушения красную не дают ?
+4
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ЧИКО
Очередная жалоба и плачь Реала…. разве он не ударил противника? разве это было сделано неумышленно? нет, это было сознательно и получил по заслугам…. а то Реал профукал очередной матч из за того, что публика орала на Винисиуса и удалили его? давно надо было его удалять… почти в каждом матче он фолит на красную….
+3
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Xabi Alonso78
Ответ zaebarca
Его удалили за удар игрока соперников. Что за лживая лицемерная команда?
Так ударил он, потому что его душил игрок валенсии. Игроку Валенсии ничего не показали, а его сразу удалили)
+8
-5
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ZaSvabody
Ответ kanachess88
За удушения красную не дают ?
Никто не спорит с тем, что Дуро тоже надо было удалять. Не надо стрелки переводить. Вам говорят, что Винисиуса заслуженно удалили и расизм тут ни при чем. А вы как дети: "А он первый плевался.."
+3
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Рустам
Винни просто забыл с чего все началось. А началось все с издевательских танцев при празднованиях голов. Его же просили не делать так, на что он ответил-"Танцевал и буду танцевать". Выглядело это и вправду некрасиво, так что теперь зря он плачет-сам виноват.
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Akezhan Kutvarov
Яя Туре постоянно ныл в Англии, теперь Винисиус ноет, я не пойму, почему других чернокожих ребят не уточняют также? Или они не звёзды и их лиги защищать не особо хотят.
+3
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cukken
Обычные оскорбления игроков это допустимо на стадионах, а расистские нет, и вызывают огласку. Какое страшное лицемерие. Когда уже прилетит астероид на эту планету…
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M93
Ответ zaebarca
Его удалили за удар игрока соперников. Что за лживая лицемерная команда?
Ты сам уверен, что не лицемер и не лжец? Отмашка была после того, как Уго Дуро фактически душил Винисиса почти 10 секунд. Ах да, это другое, это можно.
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Нефанатик
Винисиус просто не может смириться с тем, что против него все знают как играть.
+1
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instasamka
Ответ Slavick Nemkovsky
Стадион оскорбляет Вини, а судья удаляет его, превращая спортивное решение таким образом в политическое. Ну и дно
Тяжело да? Причинно -следственный вывод сделать?
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ZaSvabody
Ответ zaf zafa
Так этот же игрок его душил.. изначально..
А что, кто-то спорит с тем, что Дуро тоже надо было удалять? Не надо стрелки переводить. Вам говорят, что Винисиуса заслуженно удалили и расизм тут ни при чем. А вы как дети: "А он первый плевался.."
+1
0
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Moscwow
Ответ Metalloid
Вот так и формируются новости в нужной повесточке. Не за удар удалили, а именно из-за расизма, конечно.
Согласен насчет формирования желтых новостей, иначе бы упомянули, что удар был отмашкой на удушающий прием соперника и удалять должны были обоих
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zaf zafa
Ответ Savardus
- Вы удалены за то, что ударили соперника в лицо - ЭТО ВСЕ ПОТОМУ ЧТО ВЫ РАСИСТ! - Удары соперника запрещены в любом виде спорта - ФАШИСТ!!!
Так этот же игрок его душил.. изначально..
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Aidos9419
за удар лицо если не красная то что ?! а с болелами пусть федерация и займётся
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