«Очередной эпизод расизма в Ла Лиге, и снова с Винисиусом. Судьи и власти остаются безучастными, а фанаты поддерживают этот абсурд – до каких пор?» Роналдо о вингере «Реала»
Роналдо поддержал Винисиуса Жуниора и призвал Ла Лигу бороться с расизмом.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала», называя «дурнем» и «обезьяной». В результате матч был остановлен на 8 минут.
После матча Винисиус раскритиковал Ла Лигу, отметив, что проявления расизма в отношении него в Ла Лиге происходят не в первый раз и являются «обычным явлением».
«Очередной эпизод расизма в Ла Лиге. И снова с Винисиусом. До каких пор? Пока существуют безнаказанность и сговор, будет существовать расизм.
Недопустимо, что судьи, футбольная федерация и власти также остаются безучастными, и что болельщики поддерживают этот абсурд. Прекратите это.
Вини, ты можешь рассчитывать на меня в своей борьбе. В нашей борьбе», – написал экс-игрок сборной Бразилии и президент «Вальядолида» в твиттере.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Поскольку ни в каких документах не написано, что с этим чеком надо делать, Тебас им просто подотрётся.
Винисиуса хотят оскорбить и вывести из себя. Ищут тему, которая будет рвать ему пукан. Он ведётся на "обезьяна" - его обзывают обезьяной. Если бы он не вёлся на "обезьяну", то попробовали бы назвать его маму шлюхой или самого Вини петухом. Если бы и на это не повёлся, то сказали бы, что Марадона лучше, чем Пеле. Если бы Вини согласился бы, что Марадона лучше, чем Пеле, то ему бы сказали, что Пеле лучше, чем Марадона.
Ключевые вопросы:
1. По какой причине Винисиуса хотят оскорбить?
2. Почему Винисиус ведётся на примитивные оскорбления?
Оба этих вопроса Винисиус должен задать прежде всего себе, а не Ла Лиге.
А расизм в этой истории - это не содержание, а только форма