«Очередной эпизод расизма в Ла Лиге, и снова с Винисиусом. Судьи и власти остаются безучастными, а фанаты поддерживают этот абсурд – до каких пор?» Роналдо о вингере «Реала»

Теги Реал Мадрид Валенсия Роналдо Ла Лига соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Роналдо поддержал Винисиуса Жуниора и призвал Ла Лигу бороться с расизмом.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера «Реала», называя «дурнем» и «обезьяной». В результате матч был остановлен на 8 минут.

После матча Винисиус раскритиковал Ла Лигу, отметив, что проявления расизма в отношении него в Ла Лиге происходят не в первый раз и являются «обычным явлением».

«Очередной эпизод расизма в Ла Лиге. И снова с Винисиусом. До каких пор? Пока существуют безнаказанность и сговор, будет существовать расизм.

Недопустимо, что судьи, футбольная федерация и власти также остаются безучастными, и что болельщики поддерживают этот абсурд. Прекратите это.

Вини, ты можешь рассчитывать на меня в своей борьбе. В нашей борьбе», – написал экс-игрок сборной Бразилии и президент «Вальядолида» в твиттере.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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34 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ответ Нефанатик
В этом сезоне о расистских оскорблениях сообщалось 9 раз, 8 из них – оскорбления в адрес Винисиуса. Это говорит не о многом, этого говорит обо всем! Пусть ищет проблему в себе.
Это говорит о травле игрока начатой испанской прессой
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Колбаскер тут
Тут все должны понести наказание. Фанаты за кричалки, Винисиус за тупизм
+19
-11
+8
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sports!
Суровый имеджевый удар по Ла лиге! там все бразильские клубы осуждает вчерашний эпизод с Вини. Интересно после этого бразильских игроков в лиге станет в разы меньше в будущем
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nikolozi33
До тех пор, пока ФИФА и УЕФА не накажут Ла Лигу, так и будет продолжаться, а когда Тебас и кампания получат чек на штраф с семизначным числом, тогда все пойдет, как по маслу!
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Сикарио
Футбольный мир мочит Ла Лигу и Тебаса лично. Надо додавить и посадить этого мерзавца в одну камеру с Негрейрой.
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Port Royal
Жаль у Винисиуса нет такого лихого характера как у Кантона, посмотреть на то как он отоваривает фанатов было бы круто
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Фёдор Кузнецов
Ответ Нефанатик
Зачем? Он самый опасный игрок Реала? Назови хотя бы одного защитника выше среднего который в Ла Лиге не сожрал его? Зачем кому то травить его?)))
Винисиус самый опасный вингер Реала и ожин из лучших в мире
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Maskulin
Винисиус сам не ангел и ему все сходит с рук. Поэтому фанаты начинают давить на него кричалками. В Ла лиге много бразильцев и африканцев. Но страдает один он
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Apol
Как же много новостей про этого нытика
+13
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Ivang King
Ответ Колбаскер тут
Тут все должны понести наказание. Фанаты за кричалки, Винисиус за тупизм
Ты считаешь он мало страдает ? Посмотрел бы я на тебя столько шквала негатива и в особенности когда переходят на личности оскорбляя его схожестью 🙊, думаю он сам прекрасно это понимает что не красавец, но указывать на это низко мягко говоря
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Фанат спорта01
Ответ Барсик Юрана
Месси потому что он Месси
причём тут он вообще?
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Dikki Shelton
Все адекватные люди поддерживают Винисиуса. Молодец Роналдо. 👍
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Lionel Van Damme
Ответ Burel
За это накажут Барселону на три матча
И Месси освистают
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Timur_A
Ответ nikolozi33
До тех пор, пока ФИФА и УЕФА не накажут Ла Лигу, так и будет продолжаться, а когда Тебас и кампания получат чек на штраф с семизначным числом, тогда все пойдет, как по маслу!
Это будет первый в истории чек на штраф выписанный ФИФА или УЕФА в адрес какой-либо Лиги.
Поскольку ни в каких документах не написано, что с этим чеком надо делать, Тебас им просто подотрётся.
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Timur_A
Почему все напирают на расизм?
Винисиуса хотят оскорбить и вывести из себя. Ищут тему, которая будет рвать ему пукан. Он ведётся на "обезьяна" - его обзывают обезьяной. Если бы он не вёлся на "обезьяну", то попробовали бы назвать его маму шлюхой или самого Вини петухом. Если бы и на это не повёлся, то сказали бы, что Марадона лучше, чем Пеле. Если бы Вини согласился бы, что Марадона лучше, чем Пеле, то ему бы сказали, что Пеле лучше, чем Марадона.
Ключевые вопросы:
1. По какой причине Винисиуса хотят оскорбить?
2. Почему Винисиус ведётся на примитивные оскорбления?
Оба этих вопроса Винисиус должен задать прежде всего себе, а не Ла Лиге.
А расизм в этой истории - это не содержание, а только форма
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Svobodu Mne
А вини одного оскорбили или других чернокожих на поле тоже зацепили?
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Уставший Фергюсон
Спортс астанавись! Смени пластинку
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Alexander Gustafsson0709
Почему с Родриго такое не происходит? Или с Фати , Дембеле , Тчуамени ? Может все таки дело в поведении Винисиуса?
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BiG ^SiZe^
Пересу нужно как можно быстрее избавиться от плаксивого чернокожего, его рот по другому не заткнуть.
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