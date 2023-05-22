«Очередной эпизод расизма в Ла Лиге, и снова с Винисиусом. Судьи и власти остаются безучастными, а фанаты поддерживают этот абсурд – до каких пор?» Роналдо о вингере «Реала»

Роналдо поддержал Винисиуса Жуниора и призвал Ла Лигу бороться с расизмом.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли вингера « », называя «дурнем» и «обезьяной». В результате матч был остановлен на 8 минут.

После матча Винисиус раскритиковал Ла Лигу, отметив, что проявления расизма в отношении него в Ла Лиге происходят не в первый раз и являются «обычным явлением».

«Очередной эпизод расизма в Ла Лиге. И снова с . До каких пор? Пока существуют безнаказанность и сговор, будет существовать расизм.

Недопустимо, что судьи, футбольная федерация и власти также остаются безучастными, и что болельщики поддерживают этот абсурд. Прекратите это.

Вини, ты можешь рассчитывать на меня в своей борьбе. В нашей борьбе», – написал экс-игрок сборной Бразилии и президент «Вальядолида» в твиттере.

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