Ломаев был госпитализирован после матча с «Уралом». Вратаря «Крыльев» заменили на 20-й минуте
Иван Ломаев попал в больницу после матча с «Уралом».
В 28-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Урал» со счетом 3:0. На 20-й минуте матча вратарь «Крыльев Советов» не смог продолжить игру после столкновения с форвардом «Урала» Алексеем Каштановым. Ломаева заменил Евгений Фролов.
Как сообщает телеграм-канал «Крыльев Советов», Ломаев был госпитализирован. Точный диагноз будет известен после дополнительного обследования. Ближайшие несколько дней голкипер проведет в больнице.
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