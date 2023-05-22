Ломаев был госпитализирован после матча с «Уралом». Вратаря «Крыльев» заменили на 20-й минуте

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия травмы Урал Иван Ломаев Здоровье Алексей Каштанов Футбол

Иван Ломаев попал в больницу после матча с «Уралом».

В 28-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Урал» со счетом 3:0. На 20-й минуте матча вратарь «Крыльев Советов» не смог продолжить игру после столкновения с форвардом «Урала» Алексеем Каштановым. Ломаева заменил Евгений Фролов.

Как сообщает телеграм-канал «Крыльев Советов», Ломаев был госпитализирован. Точный диагноз будет известен после дополнительного обследования. Ближайшие несколько дней голкипер проведет в больнице.

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4 комментария

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Minkor
Здоровья!
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ЗЕНИТ65
Что ещё можно пожелать ему - только здоровья.
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инок
Здоровья и полного обследования Ломаеву!
+3
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Данила Вишневский
Здоровья, но вратарь дико авантюрный. Хороший кипер таким быть не должен
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