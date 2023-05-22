Осинькин о 3:0 с «Уралом»: «Крыльям» нельзя было отступать. У нас было хороших полтора тайма»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия травмы Урал Игорь Осинькин Иван Ломаев Футбол

Игорь Осинькин оценил победу «Крыльев Советов» над «Уралом» (3:0) в Мир РПЛ.

– Очень трудно даются победы. Счет не должен никого обманывать. Конечно, в начале второго тайма мы забили быстрые голы, результат в какой-то мере был понятен. Но нужно было внимательно доводить матч до победы.

Если взять первый тайм, то он складывался непросто. Травма Ломаева, нам хотелось быстрее переходить в тактическом плане с четверки на пятерку, когда соперник меняет схему игры. Это не было для нас неожиданно, но некоторые детали в этот момент мы сразу не отрегулировали.

Наверное, лучше наша игра пошла в концовке первого тайма. Объективно, соперник создал больше подходов, чем мы. Нам нельзя было отступать, мы максимально ответственно подошли к игре. У нас было хороших полтора тайма.

– Есть ли понимание, что с Ломаевым? Есть ли возможность еще одного вратаря дозаявить к следующему матчу?

– Ломаев поехал в больницу. Понимания, что с ним, пока нет. Прошло мало времени. Когда будет ясно, мы дадим объяснения.

Овсянников травмирован, но мы посмотрим. Пока он не был готов, возможно, через неделю он будет готов. Если будет необходимо, мы можем привлечь молодого вратаря. Но Веселов сейчас находится в юношеской сборной.

У нас проблемы с вратарями, как у нас было с опорниками. Так бывает. В этом сезоне мы уже не удивляемся ничему, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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3 комментария

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Александр Андреев
Мы тоже уже ничему не удивляемся
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Павел Колесников
Крылья качественный матч провели, заслуженно победили
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Куй Бышевец
Да хорошо что победили, но радости никакой, не сбывшиеся ожидания, одно лишь разочарование
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