Андрей Мостовой хочет играть в Европе: «Мечта – АПЛ, цель – лига топ-5. Турция – хороший трамплин»
Андрей Мостовой рассказал, в каком чемпионате хотел бы играть.
– Сам стремишься в Европе поиграть?
– Да, конечно. Мечта – английская Премьер-лига. А цель – чемпионат из топ-5.
– А согласился бы перейти в середняк не самого топового чемпионата, как Артем Дзюба или Магомед Оздоев?
– В середняк топ-5 – сто процентов. Даже не думая о цифрах. Хочется себя проявить на таком уровне и проверить себя.
По поводу Турции… У Оздоева все-таки была другая ситуация. Он старше, плюс контракт заканчивался.
С другой стороны, Турция, считаю, хороший трамплин. За нашим чемпионатом и раньше не особо пристально следили. А теперь без Лиги чемпионов ситуация лучше не стала. Так что скажу, что да.
– То есть если условные «Адана Демирспор» или «Фатих Карагюмрюк» сделают тебе предложение, ты подумаешь?
– Сто процентов, – сказал полузащитник «Зенита».
В текущем сезоне Мостовой забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Русские там всегда приживаются, даже тот Цыганков сейчас хорош (да-да Укропы я знаю, что у него паспорт украинский, но это русский человек с русской фамилией).
Поэтому тот же Мостовой вполне мог бы хорошо играть даже в Вильярреале.
Лучший игрок мира Фифа в 21 веке!
2001 Фигу - Ла Лига (1)
2002 Роналдо - Ла Лига (2)
2003 Зидан - Ла Лига (3)
2004, 2005 - Рональдиньо Ла Лига (5)
2006 - Каннаваро Серия А (1)
2007 - Кака (Серия А) (2)
2008 - Роналду АПЛ - 1 победа АПЛ в 21 веке
2009, 2010,2011,2012 - Месси (9)
2013,2014 - Роналду (11)
2015 - Месси (12)
2016,2017 - Роналду (14)
2018 - Модрич (15)
2019, 2021 Месси (17)
2022 Бензема (18)
Посчитаны именно награды лучшему игроку Мира, так что Золотыми мячами Франц Футбола до 2009 не беспокойте.
итого:
Ла Лига 18 побед
Серия А 2 победы
АПЛ 1 победа
Кому мало, могу еще Еврокубки показать, но уже окончательно добивать хомячков из АПЛ жалко:))🤣
Ни ты первый, ни ты последний.