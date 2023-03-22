рассказал, в каком чемпионате хотел бы играть.

– Сам стремишься в Европе поиграть?

– Да, конечно. Мечта – английская Премьер-лига. А цель – чемпионат из топ-5.

– А согласился бы перейти в середняк не самого топового чемпионата, как Артем Дзюба или ?

– В середняк топ-5 – сто процентов. Даже не думая о цифрах. Хочется себя проявить на таком уровне и проверить себя.

По поводу Турции… У Оздоева все-таки была другая ситуация. Он старше, плюс контракт заканчивался.

С другой стороны, Турция, считаю, хороший трамплин. За нашим чемпионатом и раньше не особо пристально следили. А теперь без Лиги чемпионов ситуация лучше не стала. Так что скажу, что да.

– То есть если условные «Адана Демирспор» или «Фатих Карагюмрюк» сделают тебе предложение, ты подумаешь?

– Сто процентов, – сказал полузащитник «Зенита».

В текущем сезоне Мостовой забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас