Андрей Мостовой хочет играть в Европе: «Мечта – АПЛ, цель – лига топ-5. Турция – хороший трамплин»

Теги Зенит премьер-лига Россия премьер-лига Англия высшая лига Турция возможные трансферы Магомед Оздоев Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой рассказал, в каком чемпионате хотел бы играть.

– Сам стремишься в Европе поиграть?

– Да, конечно. Мечта – английская Премьер-лига. А цель – чемпионат из топ-5.

– А согласился бы перейти в середняк не самого топового чемпионата, как Артем Дзюба или Магомед Оздоев?

– В середняк топ-5 – сто процентов. Даже не думая о цифрах. Хочется себя проявить на таком уровне и проверить себя.

По поводу Турции… У Оздоева все-таки была другая ситуация. Он старше, плюс контракт заканчивался.

С другой стороны, Турция, считаю, хороший трамплин. За нашим чемпионатом и раньше не особо пристально следили. А теперь без Лиги чемпионов ситуация лучше не стала. Так что скажу, что да.

– То есть если условные «Адана Демирспор» или «Фатих Карагюмрюк» сделают тебе предложение, ты подумаешь?

– Сто процентов, – сказал полузащитник «Зенита».

В текущем сезоне Мостовой забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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27 комментариев

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В Питере Пять
Андрюша, с твоим футбольным интеллектом, в состав Зенита проходить – уже успех большой. Игрок «толкать мяч и бежать».
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Marienburg
В 25 лет многие с прыжками на трамплине заканчивают, а любитель позировать с Песковым даже не начинал
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Вратарь Бага
Хоть про другого Мостового новость.
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kin
Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.
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Теннисный абсолют
Испания.
Русские там всегда приживаются, даже тот Цыганков сейчас хорош (да-да Укропы я знаю, что у него паспорт украинский, но это русский человек с русской фамилией).
Поэтому тот же Мостовой вполне мог бы хорошо играть даже в Вильярреале.
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EVERGREEN
Ответ Хан Сахан
А, это не тот…
ну касаемо игры в футбол "этот" до того точно не дотягивает и "тот" в его годы уже играл в Европе
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n1k006
Ответ Vićtor Diaź
Мост, при всей симпатии… без вариантов
Почему?
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Каба
не, ну Болонью, Тулузу, Хетафе, Майнц и подобные он потянет по игре, но там зп низкие, и это и будет проблема при переходе.
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Donald J. Trump
Турция - не трамплин. Турция - это конечная
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Michael Boldyrev
Вот только в названые клубы попасть можно только свободным агентом... и точно не в Адану, я думаю им российских футболистов хватило.
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rigobersong
Еще Испанские клубы выиграли 17 из 17 финалов в которых играли в 21 веке, нагибали всю АПЛ МЮ, Ливерпуль, Мидлсборо🤣🤣🤣 Причем даже Севилья и Вильярреал выносили клубы АПЛ в финалах:)
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градус ненависти
У Оздоева друга ситуация прежде всего в том, что Турция ему ментально и этнически ближе Петербурга
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rigobersong
Ладно поехали, унижать, так унижать:)

Лучший игрок мира Фифа в 21 веке!

2001 Фигу - Ла Лига (1)
2002 Роналдо - Ла Лига (2)
2003 Зидан - Ла Лига (3)
2004, 2005 - Рональдиньо Ла Лига (5)
2006 - Каннаваро Серия А (1)
2007 - Кака (Серия А) (2)
2008 - Роналду АПЛ - 1 победа АПЛ в 21 веке
2009, 2010,2011,2012 - Месси (9)
2013,2014 - Роналду (11)
2015 - Месси (12)
2016,2017 - Роналду (14)
2018 - Модрич (15)
2019, 2021 Месси (17)
2022 Бензема (18)

Посчитаны именно награды лучшему игроку Мира, так что Золотыми мячами Франц Футбола до 2009 не беспокойте.

итого:

Ла Лига 18 побед
Серия А 2 победы
АПЛ 1 победа

Кому мало, могу еще Еврокубки показать, но уже окончательно добивать хомячков из АПЛ жалко:))🤣
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Н.Ф.
Трамплин Дзюба сломал.
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Evil_Alastar
Ответ Vićtor Diaź
Мост, при всей симпатии… без вариантов
В Адану и Фатих без вариантов? 🙂
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TC@ER18
Андрюха, болотная лига засасывает, особенно когда газом попахивает. Так что будешь как дзюба, бегать за уева тучу денег, после на камеру наяривать, а дальше будешь трындеть, что тебя хотели все топы из лиги 5.
Ни ты первый, ни ты последний.
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Владислав Булгаков
Каждый год - одно и тоже... Хочу играть в Апл, но развиваться не хочу) К сожалению, Мост ещё лет 5 в зените лавку полировать будет и выходить на замены, получая большие бабосы за паспорт, а потом уедет в условный Урал или Пари НН доигрывать)
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Аталанта расправила плечи
У этого парня уровень совсем низкий. Даже в потемкинском чемпионате в составе гегемона показывает совершенно посредственную игру.
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Владислав Булгаков
Ответ rigobersong
Спасибо:) Сейчас конечно будет отмаза, типа Пёрнли может купить игрока за 50 млн, ну от этого еще сильнее в лужу сядут, ведь АПЛ глупцы тупо рынок внутри раздувают, и за брусков за 10 млн, платят 50:)))
Почему 50))) челси за 100 купила нового Азара)) так и Сутормина можно не за 50к продать)) только вот времена не те
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rigobersong
Ответ Владислав Булгаков
Плюсую
Спасибо:) Сейчас конечно будет отмаза, типа Пёрнли может купить игрока за 50 млн, ну от этого еще сильнее в лужу сядут, ведь АПЛ глупцы тупо рынок внутри раздувают, и за брусков за 10 млн, платят 50:)))
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Владислав Булгаков
Ответ Хан Сахан
А, это не тот…
Тот все ждёт когда ему просто подарят лицензию
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Vićtor Diaź
Мост, при всей симпатии… без вариантов
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Владислав Булгаков
Ответ rigobersong
Конечно АПЛ глорики меня заминусуют за правду, сколько раз игрок из АПЛ становился лучшим в мире в 21 веке?:) 1?:))🤣🤣🤣 Не говоря о том, что в Еврокубках постоянно защеку принимают:)) Надо же так распиарить, и одурачить толпу миньенов, что бы они до сих пор верили, в какую-то лучшую лигу:))
Плюсую
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Хан Сахан
А, это не тот…
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Gagarin Party
мечтать не вредно.
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