Иммобиле – 3-й игрок с сезона-2004/05, набравший 200 очков в Серии А, играя за один клуб

Чиро Иммобиле набрал 200 очков по системе «гол+пас» в матчах за «Лацио» в Серии А.

Форвард римской команды отличился голом с пенальти в игре против «Удинезе» в 36-м туре чемпионата Италии (1:0). Теперь на счету 33-летнего футболиста 162 гола и 38 результативных передач за « » в рамках Серии А.

стал третьим игроком Серии А с сезона-2004/05 (с момента начала сбора статистики ассистов компанией Opta), которому удалось набрать 200 очков по системе «гол+пас» в Серии А, играя за один клуб. Ранее это удавалось (255 очков за «Удинезе») и (244 за «Рому»).

Подробную статистику Иммобиле можно найти здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!