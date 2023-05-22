Иммобиле – 3-й игрок с сезона-2004/05, набравший 200 очков в Серии А, играя за один клуб
Чиро Иммобиле набрал 200 очков по системе «гол+пас» в матчах за «Лацио» в Серии А.
Форвард римской команды отличился голом с пенальти в игре против «Удинезе» в 36-м туре чемпионата Италии (1:0). Теперь на счету 33-летнего футболиста 162 гола и 38 результативных передач за «Лацио» в рамках Серии А.
Иммобиле стал третьим игроком Серии А с сезона-2004/05 (с момента начала сбора статистики ассистов компанией Opta), которому удалось набрать 200 очков по системе «гол+пас» в Серии А, играя за один клуб. Ранее это удавалось Антонио Ди Натале (255 очков за «Удинезе») и Франческо Тотти (244 за «Рому»).
Подробную статистику Иммобиле можно найти здесь.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballwiththesoundoff/3139477.html
Я буду добиваться справедливости, как тот чувак, который просил запостить про Брайтон и еврокубки