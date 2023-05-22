Иммобиле – 3-й игрок с сезона-2004/05, набравший 200 очков в Серии А, играя за один клуб

Теги Лацио Франческо Тотти Антонио Ди Натале серия А Италия Чиро Иммобиле Футбол

Чиро Иммобиле набрал 200 очков по системе «гол+пас» в матчах за «Лацио» в Серии А.

Форвард римской команды отличился голом с пенальти в игре против «Удинезе» в 36-м туре чемпионата Италии (1:0). Теперь на счету 33-летнего футболиста 162 гола и 38 результативных передач за «Лацио» в рамках Серии А. 

Иммобиле стал третьим игроком Серии А с сезона-2004/05 (с момента начала сбора статистики ассистов компанией Opta), которому удалось набрать 200 очков по системе «гол+пас» в Серии А, играя за один клуб. Ранее это удавалось Антонио Ди Натале (255 очков за «Удинезе») и Франческо Тотти (244 за «Рому»). 

Подробную статистику Иммобиле можно найти здесь

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9 комментариев

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Yuranich92
Ответ Милан 737...
Иммобиле нашёл свой клуб Лацио, в других у него не получалось заиграть ...
Справедливости ради, ещё в Торино в связке с Черчи разрывали
+13
0
+13
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Милан 737...
Выдающееся достижение ! 👏👏👏
+8
0
+8
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Вечно Молодой
Ди Натале был хорош
+6
0
+6
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Милан 737...
Иммобиле нашёл свой клуб Лацио, в других у него не получалось заиграть ...
+5
0
+5
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krealpmoney
Сделайте пост про Куальяреллу, редакторы!
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballwiththesoundoff/3139477.html

Я буду добиваться справедливости, как тот чувак, который просил запостить про Брайтон и еврокубки
+4
0
+4
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Engelbert
Ответ Милан 737...
Иммобиле нашёл свой клуб Лацио, в других у него не получалось заиграть ...
Еще Торино и Пескара. За рубежом не получилось.
+4
0
+4
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like a boss
Ответ Engelbert
Еще Торино и Пескара. За рубежом не получилось.
Та славная Пескара, по-моему 2012 год. Молодые Чиро и Лоренцо Инсинье, иная звездочка Марко Верратти (так и не сыгравший в Серии А). Команда под руководством пана Зденека Земана. На мой мой взгляд та Пескара лучший клуб вторых дивизионов за всю современную историю футбола, во всяком случае, что я смотрел/следил. Та Пескара была топовая (по игре) и прекрасна.
+1
0
+1
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Евген_25
Чиро хорош, но Ди Натале вообще машина какая-то! 255 очков, плюс в Удинезе
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