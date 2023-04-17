Водитель трамвая заявил, что Иммобиле ехал «на полной скорости» перед ДТП. Чиро считает, что действовал корректно

Теги Лацио серия А Италия происшествия Чиро Иммобиле Футбол

Чиро Иммобиле уверен, что не виноват в произошедшем ДТП .

Напомним, в воскресенье утром Land Rover, за рулем которого находился нападающий «Лацио», столкнулся с трамваем. Футболист повредил позвоночник и сломал ребро. Иммобиле заявил, что трамвай проехал на красный сигнал светофора.

Водитель трамвая в комментарии для La Repubblica сказал, что ехал на зеленый, и обвинил футболиста в том, что тот «приближался на полной скорости». 

Иммобиле выложил в сторис инстаграма заявление своего адвоката. 

«Мысли моего клиента Чиро Иммобиле, который потрясен тем, что произошло сегодня, обращены к его двум дочерям и водителю трамвая, который, как он надеется, быстро поправится.

[Он] испытывает облегчение от того, что никто не получил серьезных травм, и осознает, что [на дороге] вел себя корректно. Он полностью доверяет властям, которые проводят свое расследование», – написал Эрдис Дорачи. 

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33 комментария

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Кокич
Ответ cektor
трамвай всегда прав
Что должен сделать водитель БелАЗа, подъезжая к перекрёстку? Он должен убедиться, что к перекрёстку не приближается другой БелАЗ, после чего продолжить движение.
©
+93
-2
+91
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Pb-SE
Ответ zer
там поди камер везде понавешено, начиная с самого трамвая: разберутся кто виноват. но типичная ситуация, когда авто и трамвай сталкиваются - это когда авто решает, что проскочет
Судья пошел смотреть ВАР
+69
-3
+66
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zer
там поди камер везде понавешено, начиная с самого трамвая: разберутся кто виноват. но типичная ситуация, когда авто и трамвай сталкиваются - это когда авто решает, что проскочет
+44
-1
+43
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cektor
трамвай всегда прав
+38
-3
+35
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Doctor5
Авария у столба, легковой и грузовой автомобиль поцеловали друг друга Милиционер спрашивает водителя легкового автомобиля: — О чем Вы думали когда ехали навстречу грузовому автомобилю? — Я думал проскачу Милиционер спрашивает водителя грузового автомобиля. — А о чем Вы думали когда ехали на встречу легковому автомобилю? — А я думал хр#н он у меня проскочит.
+20
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Juvestan
Как в том анекдоте про аварию трамвая и генерала - подходит мент к водителю трамвая и говорит:
- Ну, рассказывай, как нарушал, как на встречку вылез на обгон...
+19
-2
+17
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Cearvm
С трудом представляю нарушение со стороны трамвая. Может быть, водитель сделал это без злого умысла и перепутал цвета на солнце, но обычно все-таки превышает скорость при пересечении путей именно автомобилист.
+14
-1
+13
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Александр Васильев
На суде Чиро скажет, что недавно за рулём, думал проскочу, а водитель трамвая всю жизнь за рулём и ещё ни один не проскочил
+8
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Recreated
Почему то водителю трамвая верится больше!
+8
0
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OldRedWhite
Ответ zer
там поди камер везде понавешено, начиная с самого трамвая: разберутся кто виноват. но типичная ситуация, когда авто и трамвай сталкиваются - это когда авто решает, что проскочет
У этих римских варваров ?
Это Вам не Москва !
+11
-3
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DaBebraZ
Был бы фан айди, такого не было бы!
+7
-1
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Валерий Анташов
Чиро до конца был уверен, что трамвай свернёт в сторону и пропустит его дорогую машину.
+5
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JackDaniels
Иммобиле видимо не знает ПДД, у трамвая как правило отдельный светофор.
+4
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Pb-SE
Чиро никуда не двигался. Не верите- посмотрите перевод его фамилии
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Александр Киричев
Ответ Олег Ринкевич
это тест? нужно придумать название новости?
это новый баг приложения
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hulk&boloto
Ответ Кокич
Что должен сделать водитель БелАЗа, подъезжая к перекрёстку? Он должен убедиться, что к перекрёстку не приближается другой БелАЗ, после чего продолжить движение. ©
" не приближается другой Белаз побольше")
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Karel
Ответ JackDaniels
Иммобиле видимо не знает ПДД, у трамвая как правило отдельный светофор.
Как буква Т. Четыре световых сигнала белого цвета.
Причем, если у автомобиля зеленый - он всё равно должен уступить дорогу трамваю, если у того разрешаюзий сигнал.
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Marduhai
Всех, кто требует просмотра камер, надо отправить в камеры...
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Spaten
Куда ты, уходит?! В кабинете у себя командуй, Глеб Егорыч! Никуда он не денется!
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гилберт
Какой Дорачи? Тут поможет только адвокат Теразини.
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гилберт
Не трамвай, объедет, подумал Чиро. А, стоп!
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#SharkTeam
этот трамвай несся как сумасшедший...
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Alon Raven
Ответ Deathspell Omega
А у них там в Италия "видиморегистраторы" разрешены? Иначе, в чем спор?
В том, что видео с него не показали. Из-за этого Чиро не верю вот совсем. Всё таки полез под "камаз", да ещё и видео не показывает..
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Alon Raven
Ответ JackDaniels
Иммобиле видимо не знает ПДД, у трамвая как правило отдельный светофор.
Обычно он синхронизирован с остальными. Большая редкость, что бы если у других красный, то и ему нельзя. Часто даже нет на прямых отдельного светофора и едет общим потоком.
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Deathspell Omega
А у них там в Италия "видиморегистраторы" разрешены?
Иначе, в чем спор?
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