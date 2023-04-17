Водитель трамвая заявил, что Иммобиле ехал «на полной скорости» перед ДТП. Чиро считает, что действовал корректно
Чиро Иммобиле уверен, что не виноват в произошедшем ДТП .
Напомним, в воскресенье утром Land Rover, за рулем которого находился нападающий «Лацио», столкнулся с трамваем. Футболист повредил позвоночник и сломал ребро. Иммобиле заявил, что трамвай проехал на красный сигнал светофора.
Водитель трамвая в комментарии для La Repubblica сказал, что ехал на зеленый, и обвинил футболиста в том, что тот «приближался на полной скорости».
Иммобиле выложил в сторис инстаграма заявление своего адвоката.
«Мысли моего клиента Чиро Иммобиле, который потрясен тем, что произошло сегодня, обращены к его двум дочерям и водителю трамвая, который, как он надеется, быстро поправится.
[Он] испытывает облегчение от того, что никто не получил серьезных травм, и осознает, что [на дороге] вел себя корректно. Он полностью доверяет властям, которые проводят свое расследование», – написал Эрдис Дорачи.
©
- Ну, рассказывай, как нарушал, как на встречку вылез на обгон...
Это Вам не Москва !
Причем, если у автомобиля зеленый - он всё равно должен уступить дорогу трамваю, если у того разрешаюзий сигнал.
Иначе, в чем спор?