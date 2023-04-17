Водитель трамвая заявил, что Иммобиле ехал «на полной скорости» перед ДТП. Чиро считает, что действовал корректно

Чиро Иммобиле уверен, что не виноват в произошедшем ДТП .

Напомним, в воскресенье утром Land Rover, за рулем которого находился нападающий « », столкнулся с трамваем. Футболист повредил позвоночник и сломал ребро. Иммобиле заявил, что трамвай проехал на красный сигнал светофора.

Водитель трамвая в комментарии для La Repubblica сказал, что ехал на зеленый, и обвинил футболиста в том, что тот «приближался на полной скорости».

Иммобиле выложил в сторис инстаграма заявление своего адвоката.

«Мысли моего клиента , который потрясен тем, что произошло сегодня, обращены к его двум дочерям и водителю трамвая, который, как он надеется, быстро поправится.

[Он] испытывает облегчение от того, что никто не получил серьезных травм, и осознает, что [на дороге] вел себя корректно. Он полностью доверяет властям, которые проводят свое расследование», – написал Эрдис Дорачи.