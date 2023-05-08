Газзаев о ЦСКА: «Стать чемпионом – единственная задача на следующий сезон. Еще 10 лет назад клуб был абсолютным гегемоном, традиции надо сохранять»
Валерий Газзаев настаивает на том, что у ЦСКА должны быть чемпионские амбиции.
«Когда команда еще шла на пятом-шестом месте, я говорил: если после окончания чемпионата ЦСКА займет место в тройке лучших клубов страны, то это будет удачный результат. Ведь главный тренер [Владимир Федотов] работает в команде только первый год. И я считаю, что для первого года это будет успех.
Но я убежден, что в следующем сезоне ЦСКА должен поставить перед собой единственную задачу — стать чемпионом России. И никакой другой цели — попасть в тройку или что-то еще — быть не может. Потому что ЦСКА — команда с амбициями, с традициями и с богатейшей историей.
И совсем недавно, 10 лет назад, команда была абсолютным гегемоном в российском футболе. Поэтому эти традиции надо сохранять.
Если говорить об усилении, я прежде всего хочу подчеркнуть, что в команде есть главный тренер, который должен принимать такие решения. Да, конечно, некоторые позиции необходимо значительно усилить для того, чтобы бороться за чемпионство.
Добавлю, что «Динамо», «Спартак» и ЦСКА должны в следующем сезоне создать реальную конкуренцию «Зениту». Мы знаем, что во всех ведущих европейских чемпионатах есть максимум три-четыре-пять команд, которые регулярно борются не только за призовое место, но и за чемпионство.
Если брать, например, испанский чемпионат, то конкуренцию за победу всегда ведут «Реал», «Барселона» и «Атлетико». То же самое можно сказать и про чемпионаты Англии и Италии, где есть четыре-пять сильнейших команд.
Наши клубы, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, и должны задавать уровень игры, тактики, индивидуального мастерства. Вот тогда интерес к нашему национальному первенству у болельщиков будет совсем другой», — сказал бывший главный тренер ЦСКА.
У обоих Еврокубки , у одних 3 выхода в плей офф лч у других 2, но с 1/4
Чемпионств 9 против 6
Но Цска намного больше занимал последние места в группах лч, и даже два раза в группе ле, гораздо меньше тусил весной в Европе
Но справедливости ради у Цска в лч обычно группы смерти
Но то что стабильнее остальных это точно
ЦСКА - великая команда!
Плюс к титулам чемпиона надо прибавлять Кубки и Суперкубки.
Хотя доминированием в последние 5 лет Зенит, наверное, и вырвался немного вперёд.
2 или 3 ПО Лиги чемпионов за 20 лет, как и победы в КУЕФА - это не стабильность, это уровень в моменте и стечение обстоятельств)
Последние лет 6-7 стабильно выше Цска был
Это не гегемония