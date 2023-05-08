Газзаев о ЦСКА: «Стать чемпионом – единственная задача на следующий сезон. Еще 10 лет назад клуб был абсолютным гегемоном, традиции надо сохранять»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Федотов Р-Спорт Футбол

Валерий Газзаев настаивает на том, что у ЦСКА должны быть чемпионские амбиции.

«Когда команда еще шла на пятом-шестом месте, я говорил: если после окончания чемпионата ЦСКА займет место в тройке лучших клубов страны, то это будет удачный результат. Ведь главный тренер [Владимир Федотов] работает в команде только первый год. И я считаю, что для первого года это будет успех.

Но я убежден, что в следующем сезоне ЦСКА должен поставить перед собой единственную задачу — стать чемпионом России. И никакой другой цели — попасть в тройку или что-то еще — быть не может. Потому что ЦСКА — команда с амбициями, с традициями и с богатейшей историей.

И совсем недавно, 10 лет назад, команда была абсолютным гегемоном в российском футболе. Поэтому эти традиции надо сохранять.

Если говорить об усилении, я прежде всего хочу подчеркнуть, что в команде есть главный тренер, который должен принимать такие решения. Да, конечно, некоторые позиции необходимо значительно усилить для того, чтобы бороться за чемпионство.

Добавлю, что «Динамо», «Спартак» и ЦСКА должны в следующем сезоне создать реальную конкуренцию «Зениту». Мы знаем, что во всех ведущих европейских чемпионатах есть максимум три-четыре-пять команд, которые регулярно борются не только за призовое место, но и за чемпионство.

Если брать, например, испанский чемпионат, то конкуренцию за победу всегда ведут «Реал», «Барселона» и «Атлетико». То же самое можно сказать и про чемпионаты Англии и Италии, где есть четыре-пять сильнейших команд.

Наши клубы, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, и должны задавать уровень игры, тактики, индивидуального мастерства. Вот тогда интерес к нашему национальному первенству у болельщиков будет совсем другой», — сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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58 комментариев

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Адильхан Абдусаламов
Абсолютным гегемоном не был.Чемпионом также и зенит становился и локомотив с рубином
+36
-1
+35
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Кот болотный
И обещания выполнять - тоже была б хорошая традиция: чего усы не сбрил?
+24
-1
+23
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Юрий Кечко
Ответ Rio de Janeiro
ЦСКА самый стабильный российский клуб в 21 веке
Второй после Зенита
У обоих Еврокубки , у одних 3 выхода в плей офф лч у других 2, но с 1/4
Чемпионств 9 против 6
Но Цска намного больше занимал последние места в группах лч, и даже два раза в группе ле, гораздо меньше тусил весной в Европе

Но справедливости ради у Цска в лч обычно группы смерти
Но то что стабильнее остальных это точно
+16
-4
+12
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укротитель троллей
Ответ Злодей Спб
Все чемпионства ЦСКА ковались в кабинетах и судейских, а сейчас у клуба нет такого ресурса. Гинер отошел от дел, а спонсоры и совет директоров таких связей не имеют :) Так же внедрили ВАР и главные судьи не могут такие спорные решения принимать, как во времена чемпионств ЦСКА, решая исходы матчей в пользу коней.
правильно , сейчас кабинеты поменяли цвета ))
+9
-4
+5
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angry horse
Ну гегемоном точно не был , Георгич переборщил, но претендентом на чемпионство был всегда😎
+6
-2
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Эдуард Элверс
ЦСКА был гегемоном в баскетболе до 2021 года. В футболе разве что после ВОВ команда лейтенантов
+7
-3
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San9
Следующий сезон будет очень конкурентный. Особенно, если уйдет кто-то из лидеров Зенита. ЦСКА шикарно проводит вторую половину, тот же Локомотив с Дзюбой взлетел. Ну и не будем списывать со счетов Спартачок.
+4
0
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Alamarrr
Все верно, нужно в следующем году претендовать на чемпионство!

ЦСКА - великая команда!
+6
-2
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bestttttttofthebest
мы все прекрасно знаем почему зенит гегемон
+4
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Сергей Жарковский
Ответ Кот болотный
И обещания выполнять - тоже была б хорошая традиция: чего усы не сбрил?
Сеня, объясни товарищу: почему Газзаев усы не сбрил?! Только быстро!
+2
0
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old folk
Ответ Юрий Кечко
Второй после Зенита У обоих Еврокубки , у одних 3 выхода в плей офф лч у других 2, но с 1/4 Чемпионств 9 против 6 Но Цска намного больше занимал последние места в группах лч, и даже два раза в группе ле, гораздо меньше тусил весной в Европе Но справедливости ради у Цска в лч обычно группы смерти Но то что стабильнее остальных это точно
ЦСКА всего несколько раз в 21 веке финишировал за пределами топ-3 РПЛ - это и есть стабильность.
Плюс к титулам чемпиона надо прибавлять Кубки и Суперкубки.
Хотя доминированием в последние 5 лет Зенит, наверное, и вырвался немного вперёд.
2 или 3 ПО Лиги чемпионов за 20 лет, как и победы в КУЕФА - это не стабильность, это уровень в моменте и стечение обстоятельств)
+2
0
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Михаил Тихомиров
Ответ Jacek Suomilinen
Да, группы у Коней были посложнее, но Супер-пупер Куька они не брали. Эрго, слабее и ниже по статусу. Немного, но ниже.
Справедливости ради, Суперкубок не взяли из-за судьи. Тот гол Сиссе с помощью руки до сих пор перед глазами
+2
0
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Alamarrr
Ответ Эдуард Элверс
ЦСКА был гегемоном в баскетболе до 2021 года. В футболе разве что после ВОВ команда лейтенантов
Что?
+3
-1
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Black Phoenix
Чтобы претендовать всерьёз на чемпионство - нужна хорошая финансовая подушка, налаженный менеджмент и долговременный проект по развитию клуба, при этом последнее зависит от финансов, которых у армейцев нет. При этом ЦСКА держится в топ-4 наравне со Спартаком и Зенитом, особо не проваливается как Локо тот же, что уже хороший успех.
+2
-1
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Юрий Кечко
Ответ Black Phoenix
Чтобы претендовать всерьёз на чемпионство - нужна хорошая финансовая подушка, налаженный менеджмент и долговременный проект по развитию клуба, при этом последнее зависит от финансов, которых у армейцев нет. При этом ЦСКА держится в топ-4 наравне со Спартаком и Зенитом, особо не проваливается как Локо тот же, что уже хороший успех.
Локо как раз то провалился в первый раз за долгие годы
Последние лет 6-7 стабильно выше Цска был
+5
-4
+1
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v.belorussky
Ответ Spartakus1984
Исходя из логики,Спартак вообще заскучал по титулам, теперь снова наше время,ЦСКА пусть подождёт))
ЦСКА - соперник Спартака (в хорошем смысле). А зенит - это самый настоящий враг.
+3
-2
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FudPro
очень бы хотелось на это посмотреть)), надежда умирает последней, я думаю мы к этому вопросу вернёмся через лет 7
+1
0
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Виталий Желтоусов
Ответ Злодей Спб
Все чемпионства ЦСКА ковались в кабинетах и судейских, а сейчас у клуба нет такого ресурса. Гинер отошел от дел, а спонсоры и совет директоров таких связей не имеют :) Так же внедрили ВАР и главные судьи не могут такие спорные решения принимать, как во времена чемпионств ЦСКА, решая исходы матчей в пользу коней.
кубок УЕФА тоже в кабинетах выигрывали?
+1
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Юрий Кечко
Ответ Бен Гаан
Не был? Карвальо с Жирковым, Оличем и Вагнером рвали всех подряд не один сезон 🏆
Больше двух раз подряд Цска чемпионом не был
Это не гегемония
+1
0
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Rio de Janeiro
Ответ Адильхан Абдусаламов
Абсолютным гегемоном не был.Чемпионом также и зенит становился и локомотив с рубином
ЦСКА самый стабильный российский клуб в 21 веке
+8
-8
0
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Виталик Украинский
Ответ Бен Гаан
Нам нужны трансферы.
Неча дербанить государеву казну.
0
0
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Viktor Martunov
Ответ Black Phoenix
Чтобы претендовать всерьёз на чемпионство - нужна хорошая финансовая подушка, налаженный менеджмент и долговременный проект по развитию клуба, при этом последнее зависит от финансов, которых у армейцев нет. При этом ЦСКА держится в топ-4 наравне со Спартаком и Зенитом, особо не проваливается как Локо тот же, что уже хороший успех.
А чего на Динамо не подписан?
0
0
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Jacek Suomilinen
Ответ Юрий Кечко
Второй после Зенита У обоих Еврокубки , у одних 3 выхода в плей офф лч у других 2, но с 1/4 Чемпионств 9 против 6 Но Цска намного больше занимал последние места в группах лч, и даже два раза в группе ле, гораздо меньше тусил весной в Европе Но справедливости ради у Цска в лч обычно группы смерти Но то что стабильнее остальных это точно
Да, группы у Коней были посложнее, но Супер-пупер Куька они не брали. Эрго, слабее и ниже по статусу. Немного, но ниже.
0
0
0
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alex-nicky
Прав Валерий. Опыт. Никто и никак не мешает. Однако от слов к делу - это штука редкая. Как правило, звон - это просто звон.
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angry horse
Ответ Злодей Спб
Все чемпионства ЦСКА ковались в кабинетах и судейских, а сейчас у клуба нет такого ресурса. Гинер отошел от дел, а спонсоры и совет директоров таких связей не имеют :) Так же внедрили ВАР и главные судьи не могут такие спорные решения принимать, как во времена чемпионств ЦСКА, решая исходы матчей в пользу коней.
Ну прекращай😁
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