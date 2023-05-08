Газзаев о ЦСКА: «Стать чемпионом – единственная задача на следующий сезон. Еще 10 лет назад клуб был абсолютным гегемоном, традиции надо сохранять»

Валерий Газзаев настаивает на том, что у ЦСКА должны быть чемпионские амбиции.

«Когда команда еще шла на пятом-шестом месте, я говорил: если после окончания чемпионата ЦСКА займет место в тройке лучших клубов страны, то это будет удачный результат. Ведь главный тренер [ ] работает в команде только первый год. И я считаю, что для первого года это будет успех.

Но я убежден, что в следующем сезоне ЦСКА должен поставить перед собой единственную задачу — стать чемпионом России. И никакой другой цели — попасть в тройку или что-то еще — быть не может. Потому что ЦСКА — команда с амбициями, с традициями и с богатейшей историей.

И совсем недавно, 10 лет назад, команда была абсолютным гегемоном в российском футболе. Поэтому эти традиции надо сохранять.

Если говорить об усилении, я прежде всего хочу подчеркнуть, что в команде есть главный тренер, который должен принимать такие решения. Да, конечно, некоторые позиции необходимо значительно усилить для того, чтобы бороться за чемпионство.

Добавлю, что « », « » и ЦСКА должны в следующем сезоне создать реальную конкуренцию « ». Мы знаем, что во всех ведущих европейских чемпионатах есть максимум три-четыре-пять команд, которые регулярно борются не только за призовое место, но и за чемпионство.

Если брать, например, испанский чемпионат, то конкуренцию за победу всегда ведут «Реал», «Барселона» и «Атлетико». То же самое можно сказать и про чемпионаты Англии и Италии, где есть четыре-пять сильнейших команд.

Наши клубы, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, и должны задавать уровень игры, тактики, индивидуального мастерства. Вот тогда интерес к нашему национальному первенству у болельщиков будет совсем другой», — сказал бывший главный тренер .