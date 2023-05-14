Газзаев про РПЛ: «Зенит» – безальтернативный чемпион, даже стремления ни у кого нет. «Динамо», «Спартак», ЦСКА должны составлять серьезную конкуренцию – тогда будет огромный интерес к лиге»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Футбол

Валерий Газзаев недоволен отсутствием конкуренции в чемпионате России.

«Состав сегодняшнего «Динамо» – это игроки хорошего уровня. В этом году у них собрались хорошие футболисты, но результат не соответствует задачам и целям, которые присущи «Динамо».

Я уже говорил, что «Динамо», «Спартак», ЦСКА – это те клубы, которые должны бороться за чемпионство и должны составить конкуренцию «Зениту». А то, как только начинается чемпионат, все отдают пальму первенства «Зениту». Уже заранее! Какая тут может быть конкуренция? Остальные борются за места со второго и ниже.

Сегодня «Зенит», «Динамо», «Спартак», ЦСКА и, может быть, еще один‑два клуба должны составлять серьезную конкуренцию друг другу в борьбе за чемпионство. Вот тогда будет огромный интерес к национальному первенству. А на сегодня у нас просто безальтернативный чемпион. Даже стремления ни у кого нет.

Что касается Йокановича, результаты говорят сами за себя. Если результата нет – виноват тренер. Если результат есть – это достижение команды. Простая истина.

Да и в год столетия «Динамо» должно было показывать совершенно другой результат. Как минимум борьба за первое‑второе место», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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15 комментариев

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Big Nick
Забавно, что многие фанаты других клубов, особенно те, кто застрял ещё в прошлом веке, хотят ослабление состава Зенита, а не усиление своих команд.
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Павел Ермаков
Извините,но динамо в списке лишняя команда.
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FCDM
Правда после торпедо будет опять 0:3. Но потом опять на последних минутах вырвем победу 😂
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Новый тренер ФК Спартак
что бы составить конкуренцию этим клубам газпром должен выделить своих кукуянов
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Невский баклан
Ответ Павел Ермаков
Извините,но динамо в списке лишняя команда.
Абсолютно верно, их можно заменить Локомотивом. И самое важное чтобы эти 3 клуба стремились набрать за 60 очков в следующем году.
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FCDM
Не стоит расстраиваться. В следующем туре вырвем на последних минутах победу.
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Dahl
Эх, Валерий Георгиевич, к сожалению, «Динамо», «Спартак», ЦСКА никому ничего не должны)))
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Petran_grek
против батьки не попреш!
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Алексей Сигаев
Ответ Big Nick
Забавно, что многие фанаты других клубов, особенно те, кто застрял ещё в прошлом веке, хотят ослабление состава Зенита, а не усиление своих команд.
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Виталик Украинский
Ответ Алексей Сигаев
Комментарий удален модератором
А почему "народный" клуб с ненародным бюджетом, покупающий негров по себестоимости, отлитает в еврокубках от кипрских почтальонов?
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Алексей Крапивкин
Ответ Big Nick
Забавно, что многие фанаты других клубов, особенно те, кто застрял ещё в прошлом веке, хотят ослабление состава Зенита, а не усиление своих команд.
Тонешь сам - топи другого
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