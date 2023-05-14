Газзаев про РПЛ: «Зенит» – безальтернативный чемпион, даже стремления ни у кого нет. «Динамо», «Спартак», ЦСКА должны составлять серьезную конкуренцию – тогда будет огромный интерес к лиге»

Валерий Газзаев недоволен отсутствием конкуренции в чемпионате России.

«Состав сегодняшнего «Динамо» – это игроки хорошего уровня. В этом году у них собрались хорошие футболисты, но результат не соответствует задачам и целям, которые присущи «Динамо».

Я уже говорил, что «Динамо», «Спартак», ЦСКА – это те клубы, которые должны бороться за чемпионство и должны составить конкуренцию « ». А то, как только начинается чемпионат, все отдают пальму первенства «Зениту». Уже заранее! Какая тут может быть конкуренция? Остальные борются за места со второго и ниже.

Сегодня «Зенит», «Динамо», « », и, может быть, еще один‑два клуба должны составлять серьезную конкуренцию друг другу в борьбе за чемпионство. Вот тогда будет огромный интерес к национальному первенству. А на сегодня у нас просто безальтернативный чемпион. Даже стремления ни у кого нет.

Что касается , результаты говорят сами за себя. Если результата нет – виноват тренер. Если результат есть – это достижение команды. Простая истина.

Да и в год столетия « » должно было показывать совершенно другой результат. Как минимум борьба за первое‑второе место», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.