Газзаев о Семаке: «Лучший в России. Одно чемпионство не проблема, но пять – искусство тренера»

Валерий Газзаев после победы «Зенита» в Мир РПЛ назвал Сергея Семака лучшим тренером.

«Семак сегодня является лучшим тренером в России. Выиграть один раз чемпионат не проблема, но становиться чемпионом пять раз подряд — это искусство тренера! С чем я и поздравляю его.

В чемпионате России есть 4-5 команд, которые могут и обязаны составить конкуренцию. Но отличие « » в том, что у него четко и профессионально выстроена система клуба. Сегодня «Зенит» работает по аналогии с лучшими европейскими командами.

Команды-конкуренты в чемпионате России должны добиваться результата, учитывая составы и возможности, но у них нет той четкости, что есть у «Зенита».

В свое время имел такое тотальное преимущество, чуть ранее это было у « ». Такие моменты в чемпионатах случаются. Главное, чтобы команды-конкуренты не довольствовались вторыми и третьими местами, а создавали настоящую борьбу. От этого будет совершенно другой интерес национального первенства», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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