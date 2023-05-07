Газзаев о Семаке: «Лучший в России. Одно чемпионство не проблема, но пять – искусство тренера»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев после победы «Зенита» в Мир РПЛ назвал Сергея Семака лучшим тренером.

«Семак сегодня является лучшим тренером в России. Выиграть один раз чемпионат не проблема, но становиться чемпионом пять раз подряд — это искусство тренера! С чем я и поздравляю его.

В чемпионате России есть 4-5 команд, которые могут и обязаны составить конкуренцию. Но отличие «Зенита» в том, что у него четко и профессионально выстроена система клуба. Сегодня «Зенит» работает по аналогии с лучшими европейскими командами.

Команды-конкуренты в чемпионате России должны добиваться результата, учитывая составы и возможности, но у них нет той четкости, что есть у «Зенита».

В свое время ЦСКА имел такое тотальное преимущество, чуть ранее это было у «Спартака». Такие моменты в чемпионатах случаются. Главное, чтобы команды-конкуренты не довольствовались вторыми и третьими местами, а создавали настоящую борьбу. От этого будет совершенно другой интерес национального первенства», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Семак обошел Газзаева по титулам РПЛ. Осталось три шага до Романцева

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Fjordy
Чего с Луческу и Манчини не стали? А потом ещё Семак с сомнительным составом сразу же выиграл чемпионство.
Блин, да потому что при Луческу и Манчини ещё и конкуренция была в РПЛ выше. Сравни тот ЦСКА и нынешний, есть разница? Семак молодец, что грамотно использует имеющиеся ресурсы, которые на голову больше всех остальных в РПЛ, но и какого-то подвига не совершает. Делает то, что должен.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sptfvbrhr9
Сергей Богданович молодец, поздравляю. Но, думаю, половине тренеров дай такой состав и результат будет такой же.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Dark.Babysitter
Как минимум у 5 клубов кроме Зенита есть возможно привозить таких же топовых игроков. Просто маркетологи и селекционеры не особо умные по всей видимости.
Только недавно на соседней ветке писал, что у ЦСКА за всю историю было лишь 4 футболиста дороже 10 миллионов: Марио, Думбия, Эджуке и Влашич, последний причём был взят в уникальную рассрочку. У Зенита в свою очередь за эти 5 сезонов таковых футболистов уже 9, в два раза больше! И ты будешь что-то рассказывать про возможности одинаковые? Что ЦСКА от хорошей жизни берёт Зделара вместо Барриоса?
Если что, мне армейская селекция тоже не нравится в последние годы, однако футболистов калибра условного Малкома или Вендела мы при всем желании не привезем.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Боярко
уровень тренера и команды в целом виден только в еврокубках - все остальные местные базар-лиги фуфло
не было бы питерских у власти в рф - не было бы никаких чемпионств у зинита
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GerbertS
эх жаль нет ЛЧ на таких искусстных тренеров...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ромарио1975
Смешно дайте ему пари не или факел и посмотри как натренирует
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Да,не побеждать в ЛЧ когда у тебя уже бюджет не больше чем у других,это искусство,Семак тренер-гений))
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Sokolov
да раньше ЦСКА, Локомотив сильней были (боролись за чемпионство)
и места до 8го команды ничего были, в ЕК что-то там еще показывали даже

я уже года с 14го пристально прям не слежу, потому что не особо-то и интересно уже. сам РПЛ скучно, в ЕК без шансев отлетают все
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Чураков
Да сколько можно-пусть сделает Оренбург чемпионом и все будет ясно...(про Семака)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Чураков
Когда газпрома не будкт-и семака вы вооооопще не увидете....тренеришка по баблу...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лев голубой
Факт. Семак растет.
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ Shuller18
Только недавно на соседней ветке писал, что у ЦСКА за всю историю было лишь 4 футболиста дороже 10 миллионов: Марио, Думбия, Эджуке и Влашич, последний причём был взят в уникальную рассрочку. У Зенита в свою очередь за эти 5 сезонов таковых футболистов уже 9, в два раза больше! И ты будешь что-то рассказывать про возможности одинаковые? Что ЦСКА от хорошей жизни берёт Зделара вместо Барриоса? Если что, мне армейская селекция тоже не нравится в последние годы, однако футболистов калибра условного Малкома или Вендела мы при всем желании не привезем.
А Вагнер?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Abriel
А Вагнер?
Оба раза переходил за 6.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ Shuller18
Оба раза переходил за 6.
как-то дешево за одного из лучших игроков рпл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fjordy
Ответ Марат Фархатович
Хахаха, вместо семака был бы хоть радимов, все равно с таким составом стали бы чемпионами. Доля семака не велика
Чего с Луческу и Манчини не стали? А потом ещё Семак с сомнительным составом сразу же выиграл чемпионство.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Чидакин
Пять - искусство Газпрома
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fjordy
Ответ Shuller18
Блин, да потому что при Луческу и Манчини ещё и конкуренция была в РПЛ выше. Сравни тот ЦСКА и нынешний, есть разница? Семак молодец, что грамотно использует имеющиеся ресурсы, которые на голову больше всех остальных в РПЛ, но и какого-то подвига не совершает. Делает то, что должен.
Понятно, что подвига не совершает, но в начале ему тоже было непросто разобраться с составом, плюс конкуренция была выше. Хотя Семак пришёл сразу после Манчини, так что конкуренция в чемпе тоже была.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Fjordy
Понятно, что подвига не совершает, но в начале ему тоже было непросто разобраться с составом, плюс конкуренция была выше. Хотя Семак пришёл сразу после Манчини, так что конкуренция в чемпе тоже была.
Я думаю, что и Манчини мог бы доехать до чемпионства, если бы не забил на РПЛ перед сборной Италии. На счет конкуренции, ну конкретно ЦСКА в первый чемпионский сезон Семака отвалился, тот самый пионер отряд Гончаренко был после летнего обновления
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fjordy
Ответ Shuller18
Я думаю, что и Манчини мог бы доехать до чемпионства, если бы не забил на РПЛ перед сборной Италии. На счет конкуренции, ну конкретно ЦСКА в первый чемпионский сезон Семака отвалился, тот самый пионер отряд Гончаренко был после летнего обновления
Помимо ЦСКА же и другие команды есть. )) Спартак с его амбициями, тот же Локо тогда вроде бы хорошо смотрелся. Краснодар, которому постоянно чего-то не хватало, но состав у них всегда приличный был.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Fjordy
Помимо ЦСКА же и другие команды есть. )) Спартак с его амбициями, тот же Локо тогда вроде бы хорошо смотрелся. Краснодар, которому постоянно чего-то не хватало, но состав у них всегда приличный был.
Главным конкурентом Зенита того периода был все-таки ЦСКА, остальные не блистали стабильностью. Спартак то второй, то девятый, Краснодар вечно около тройки, Локомотив только при Семине мог навязать, но и то уступал по возможностям.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий