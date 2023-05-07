Газзаев о Семаке: «Лучший в России. Одно чемпионство не проблема, но пять – искусство тренера»
Валерий Газзаев после победы «Зенита» в Мир РПЛ назвал Сергея Семака лучшим тренером.
«Семак сегодня является лучшим тренером в России. Выиграть один раз чемпионат не проблема, но становиться чемпионом пять раз подряд — это искусство тренера! С чем я и поздравляю его.
В чемпионате России есть 4-5 команд, которые могут и обязаны составить конкуренцию. Но отличие «Зенита» в том, что у него четко и профессионально выстроена система клуба. Сегодня «Зенит» работает по аналогии с лучшими европейскими командами.
Команды-конкуренты в чемпионате России должны добиваться результата, учитывая составы и возможности, но у них нет той четкости, что есть у «Зенита».
В свое время ЦСКА имел такое тотальное преимущество, чуть ранее это было у «Спартака». Такие моменты в чемпионатах случаются. Главное, чтобы команды-конкуренты не довольствовались вторыми и третьими местами, а создавали настоящую борьбу. От этого будет совершенно другой интерес национального первенства», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
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Если что, мне армейская селекция тоже не нравится в последние годы, однако футболистов калибра условного Малкома или Вендела мы при всем желании не привезем.
не было бы питерских у власти в рф - не было бы никаких чемпионств у зинита
и места до 8го команды ничего были, в ЕК что-то там еще показывали даже
я уже года с 14го пристально прям не слежу, потому что не особо-то и интересно уже. сам РПЛ скучно, в ЕК без шансев отлетают все