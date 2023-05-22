Эдин Терзич: «Боруссия» близка к чемпионству впервые за долгое время»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич отметил близость «Боруссии» к чемпионству в Бундеслиге.

Главный тренер дортмундцев высказался после победы над «Аугсбургом» (3:0).

«В этом году мы близки к чемпионству впервые за долгое время (последний раз «Боруссия» выигрывала Бундеслигу в 2012 году – прим. Sports.ru). Нам нужно еще раз сыграть в полную мощь, и тогда наконец-то, надеюсь, мы будем держать трофей в руках.

Сейчас нам нужны эмоции города, стадиона, а мы, в свою очередь, позаботимся об игре. Нам нужно сделать этот шаг вместе.

Мы набрали 70 очков, чего невозможно было предвидеть перед сезоном, тем более учитывая спад [осенью] и большое количество травм», – сказал Терзич.

«Боруссия» опередила «Баварию» на 2 очка за тур до конца Бундеслиги. Победа над «Майнцем» гарантирует чемпионство

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dovran Soyunov
Никогда не следил за чемпионатом Германии. Ну победила Бавария, ну и ладно. Ну победила Боруссия, ну и ладно.
Но сейчас весь мир следит за кармой, в лучшем ее исполнении. Это дикий восторг и наслаждение смотреть за тем, как она действует незамедлительно.
Уволив Нагельсмана, ради требла, верхушка Баварии заставила буквально смеяться над своим решением.
Безумно рад провалу плана руководства Баварии. Нагельсман относительно молодой, перспективный и амбициозный тренер, которого просто смыли в унитаз. Теперь смыли в унитаз требл Баварии.
Ну кайф же, ну?)
+175
-13
+162
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Это да, но ведь никто не удивится условным 2:2?!
+59
-3
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дамир дугаров
Пожалуйста, сделайте это!
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ришад Хайруллин
капец последний раз брали чемпиона в 12 году, я ещё тогда в школу ходил, но та Боруссия была мощь
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nacho13
Ответ Dovran Soyunov
Никогда не следил за чемпионатом Германии. Ну победила Бавария, ну и ладно. Ну победила Боруссия, ну и ладно. Но сейчас весь мир следит за кармой, в лучшем ее исполнении. Это дикий восторг и наслаждение смотреть за тем, как она действует незамедлительно. Уволив Нагельсмана, ради требла, верхушка Баварии заставила буквально смеяться над своим решением. Безумно рад провалу плана руководства Баварии. Нагельсман относительно молодой, перспективный и амбициозный тренер, которого просто смыли в унитаз. Теперь смыли в унитаз требл Баварии. Ну кайф же, ну?)
Карма может быть слишком громкое слово, но чрезвычайно подходящее в данной ситуации, согласен.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Бавария знатно, конечно, обо******ь
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Dovran Soyunov
Никогда не следил за чемпионатом Германии. Ну победила Бавария, ну и ладно. Ну победила Боруссия, ну и ладно. Но сейчас весь мир следит за кармой, в лучшем ее исполнении. Это дикий восторг и наслаждение смотреть за тем, как она действует незамедлительно. Уволив Нагельсмана, ради требла, верхушка Баварии заставила буквально смеяться над своим решением. Безумно рад провалу плана руководства Баварии. Нагельсман относительно молодой, перспективный и амбициозный тренер, которого просто смыли в унитаз. Теперь смыли в унитаз требл Баварии. Ну кайф же, ну?)
Причем тут карма вообще? Бавария это машина. Слежу за футболом с 95-го. Бавария и тогда спотыкалась, бывало такое, и спотыкалась после и после. Таков жизненный цикл супер-клубов, даже у них бывают кризисы. Но Бавария всегда оставалась топ-клубом и забирала своё. Я сам желаю победы Боруссии. Не люблю гегемонии. Но говорить про кармы и прочее - такой лютый бред в нашем мире, напрочь лишенном справедливости.
+28
-19
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
шмели - всё зависит только от вас 🔥🔥🔥
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Santi19
верим в Боруссию
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tutti Pazzi per Materazzi
Сделайте это для Ройса, ребята)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Партизанен
Терзич Добро пожаловать в Челси или Тотттенхэм)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yen Bedder
Просто возьмите и сделайте это парни!✊
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жаргал Шадапов
Ответ Люблю Марго Робби
Это да, но ведь никто не удивится условным 2:2?!
Хороший ник
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm_Tomson
Надо обязательно выиграть. Для города, в первую очередь. Такая мощная поддержка и любовь к команде достойна ежегодных титулов. Рад, что удалось в свое время ощутить эту магию Дортмунда, где, как по мне, особо нечего делать и смотреть, но Боруссия это все нивелирует
Ройс, конечно. Очень не повезло парню пропустить крупнейшие турниры, не стать чемпионом мира, проиграть в финале ЛЧ, тогда казалось, что у него все впереди, а по факту через 5-6 лет еле-еле появился только первый титул в карьере в виде кубка Германии. Хорошо, что недавно добавился еще такой же, но это опять же кубок. Не хотелось бы верить при этом, что у Ройса какой-то не фарт на трофеи, который он передает на команды, в которых играет
Тут еще к слову можно догнать по количеству титулов Нюрнберг с его пыльными 9 салатницами, и оторваться от вечного соперника Шальке, который скорее всего снова сгоняет во вторую Бундеслигу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Розовопопый пони
Везучий парень Терзич, 73 очка и первый, за 11 лет, титул чемпиона. Тухель со своими 78 напоролся на монструозную Баварию, Фавр поплыл и даже набрав 76 - отправил салатницу в Мюнхен, а у Эдина все звезды сошлись.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Очень жду победы Боруссии👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Не удивлюсь если Хасан с каном хаты зарядили на победу Боруссии, иначе объяснить такие странные решения я не могу.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Саид
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Причем тут карма вообще? Бавария это машина. Слежу за футболом с 95-го. Бавария и тогда спотыкалась, бывало такое, и спотыкалась после и после. Таков жизненный цикл супер-клубов, даже у них бывают кризисы. Но Бавария всегда оставалась топ-клубом и забирала своё. Я сам желаю победы Боруссии. Не люблю гегемонии. Но говорить про кармы и прочее - такой лютый бред в нашем мире, напрочь лишенном справедливости.
Бавария машиной никогда не была. Она стала такой после последнего прихода Хайнкеса и Гвардиолы.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагим Гиримов
Ответ Макс Саид
Бавария машиной никогда не была. Она стала такой после последнего прихода Хайнкеса и Гвардиолы.
ахахахахахаха
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Макс Саид
Бавария машиной никогда не была. Она стала такой после последнего прихода Хайнкеса и Гвардиолы.
С Гвардиолой нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Розовопопый пони
Ответ Рагим Гиримов
ахахахахахаха
А чего смешного, парень наверняка имел ввиду, что у того же Хитцфельда была не машина, а танк, так что все верно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
karatim25
То самое чувство , когда выиграет Боруссия - круто , но если проиграет или ничья , типо ну ок , ожидаемо ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Сергеев
Ответ Vatikan
Бавария знатно, конечно, обо******ь
бывает
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nait27
хорошая новость, надеюсь дотянут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
Ответ Dovran Soyunov
Никогда не следил за чемпионатом Германии. Ну победила Бавария, ну и ладно. Ну победила Боруссия, ну и ладно. Но сейчас весь мир следит за кармой, в лучшем ее исполнении. Это дикий восторг и наслаждение смотреть за тем, как она действует незамедлительно. Уволив Нагельсмана, ради требла, верхушка Баварии заставила буквально смеяться над своим решением. Безумно рад провалу плана руководства Баварии. Нагельсман относительно молодой, перспективный и амбициозный тренер, которого просто смыли в унитаз. Теперь смыли в унитаз требл Баварии. Ну кайф же, ну?)
ты красавчик 🤝
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий