Эдин Терзич: «Боруссия» близка к чемпионству впервые за долгое время»

Эдин Терзич отметил близость «Боруссии» к чемпионству в Бундеслиге.

Главный тренер дортмундцев высказался после победы над «Аугсбургом» (3:0).

«В этом году мы близки к чемпионству впервые за долгое время (последний раз «Боруссия» выигрывала Бундеслигу в 2012 году – прим. Sports.ru). Нам нужно еще раз сыграть в полную мощь, и тогда наконец-то, надеюсь, мы будем держать трофей в руках.

Сейчас нам нужны эмоции города, стадиона, а мы, в свою очередь, позаботимся об игре. Нам нужно сделать этот шаг вместе.

Мы набрали 70 очков, чего невозможно было предвидеть перед сезоном, тем более учитывая спад [осенью] и большое количество травм», – сказал .

«Боруссия» опередила «Баварию» на 2 очка за тур до конца Бундеслиги. Победа над «Майнцем» гарантирует чемпионство

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