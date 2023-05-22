Эдин Терзич: «Боруссия» близка к чемпионству впервые за долгое время»
Эдин Терзич отметил близость «Боруссии» к чемпионству в Бундеслиге.
Главный тренер дортмундцев высказался после победы над «Аугсбургом» (3:0).
«В этом году мы близки к чемпионству впервые за долгое время (последний раз «Боруссия» выигрывала Бундеслигу в 2012 году – прим. Sports.ru). Нам нужно еще раз сыграть в полную мощь, и тогда наконец-то, надеюсь, мы будем держать трофей в руках.
Сейчас нам нужны эмоции города, стадиона, а мы, в свою очередь, позаботимся об игре. Нам нужно сделать этот шаг вместе.
Мы набрали 70 очков, чего невозможно было предвидеть перед сезоном, тем более учитывая спад [осенью] и большое количество травм», – сказал Терзич.
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Ну кайф же, ну?)
Ройс, конечно. Очень не повезло парню пропустить крупнейшие турниры, не стать чемпионом мира, проиграть в финале ЛЧ, тогда казалось, что у него все впереди, а по факту через 5-6 лет еле-еле появился только первый титул в карьере в виде кубка Германии. Хорошо, что недавно добавился еще такой же, но это опять же кубок. Не хотелось бы верить при этом, что у Ройса какой-то не фарт на трофеи, который он передает на команды, в которых играет
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