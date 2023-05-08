Терзич о 6:0 с «Вольфсбургом»: «Проведем 3 оставшихся матча с таким же желанием – будут хорошие шансы одержать победы»

Эдин Терзич доволен победой дортмундской «Боруссии» над «Вольфсбургом» (6:0) в Бундеслиге.

«Мы показывали абсолютную топ-игру с самого начала и до конца матча, не только забив много красивых голов, но и сыграв на ноль.

Было приятно смотреть, как ребята играли в коллективный футбол. В таких условиях любому сопернику становится тяжело, особенно когда мы играем на своем стадионе.

Если проведем три оставшихся матча с таким же желанием, у нас будут хорошие шансы тоже одержать в них победы», – сказал главный тренер «Боруссии».

После 31 тура дортмундцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Баварии» на одно очко.

« » осталось сыграть с «Гладбахом» (дома), «Аугсбургом» (в гостях) и «Майнцем» (дома).