Терзич о 6:0 с «Вольфсбургом»: «Проведем 3 оставшихся матча с таким же желанием – будут хорошие шансы одержать победы»

Теги Боруссия Дортмунд Вольфсбург бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич доволен победой дортмундской «Боруссии» над «Вольфсбургом» (6:0) в Бундеслиге.

«Мы показывали абсолютную топ-игру с самого начала и до конца матча, не только забив много красивых голов, но и сыграв на ноль.

Было приятно смотреть, как ребята играли в коллективный футбол. В таких условиях любому сопернику становится тяжело, особенно когда мы играем на своем стадионе.

Если проведем три оставшихся матча с таким же желанием, у нас будут хорошие шансы тоже одержать в них победы», – сказал главный тренер «Боруссии».

После 31 тура дортмундцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Баварии» на одно очко.

«Боруссии» осталось сыграть с «Гладбахом» (дома), «Аугсбургом» (в гостях) и «Майнцем» (дома).

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15 комментариев

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deadjoker
Вот не надо было вничью играть. Когда еще такой шанс Хасан подарит еще
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Ganibale
Надо было раньше
+8
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OldRedWhite
Главный матч уже сыгран в ничью …
К сожалению !
+5
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Beyond
Поздно уже. Вечно вторые. Жаль фанатов шмелей. Команда без характера.
+2
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Ник88
Ответ Beyond
Поздно уже. Вечно вторые. Жаль фанатов шмелей. Команда без характера.
Ещё не поздно. В матче Баварии и Лейпцига всё решится.
+2
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freeman123
Бавария все равно чемпионат не отдаст
+3
-2
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Arslanbey
Ответ Nicolas Erfe
Раньше надо было, а сейчас хоть 20-0 выиграете оставшиеся матчи, какой от этого толк?
У Баварии впереди ещё Лейпциг. Неизвестно как ещё сложится ситуация.
+1
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Ришад Хайруллин
жаль могли бы щас +3 или +6иметь в итоге сами разбазарили очки
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Filipp Gorski
А что же вы с Бохумом так не рвали седалище та?))
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Nicolas Erfe
Раньше надо было, а сейчас хоть 20-0 выиграете оставшиеся матчи, какой от этого толк?
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Пользователь заблокирован
Терзич о Вольфсбурге: Мы зарядились позитивом и готовы продолжать! ⚡⚽️
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mrkmbai
Позднее зажигание, Эдин
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Ник88
Ответ Nicolas Erfe
Раньше надо было, а сейчас хоть 20-0 выиграете оставшиеся матчи, какой от этого толк?
Толк такой, что одно очко отставание от Баварии ,у которой Лейпциг впереди, где есть вероятность потери очков. В этом матче всё решится. Дортмунду нужно сохранить настрой и выиграть все свои матчи
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Николай Морозов
Ответ заблокированному пользователю
Терзич о Вольфсбурге: Мы зарядились позитивом и готовы продолжать! ⚡⚽️
Да уж, «Боруссия» дала жару! Я уверен, что после такой топ-игры, команда зарядилась позитивом и готова продолжать в том же духе. Надеюсь, что они сумеют удержать этот энтузиазм в оставшихся трех матчах. Кто знает, может быть им удастся вырвать победу у «Баварии» и завоевать чемпионский титул! ⚽️🏆
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