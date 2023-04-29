«Боруссии» не дали пенальти после подката в ноги Адейеми, хотя капитан «Бохума» говорил судье «Свисти, нет вопросов». Терзич назвал фол «явным»

«Боруссия» не получила право на пенальти во втором тайме матча с «Бохумом» (1:1).

На 65-й минуте защитник «Бохума» подкатился под нападающего «Боруссии» в своей штрафной и сбил его с ног.

Отмечается, что капитан «Бохума» после этого момента сказал арбитру: «Можешь свистеть, никаких вопросов».

Скриншот: трансляция Sky Sports

Судья Саша Штегеманн не получил подсказку от арбитров, работавших на ВАР. По словам бывшего футбольного арбитра Торстенс Кинхефера, который сейчас является экспертом Bild по судействую, видеоассистент не посчитал ошибку главной арбитра очевидной. Из-за этого по протоколу ВАР он не мог пригласить его к монитору.

Кроме того, в дополнительное время мяч после удара попал в руку игроку « », находившемуся в штрафной. Однако футболист обороняющейся команды опирался рукой о газон, стелясь в подкате.

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич бурно выражал недовольство, когда пенальти в конце матча не был назначен, и получил за это желтую карточку.

«Я сразу же пошел к арбитру. Эмре Джан получает толчок в спину. Моя первая реакция была: «Посмотрите на это!» Но судья не отреагировал. А потом – два пенальти. Я считаю, что это явные пенальти. Я сказал всей бригаде арбитров, что думаю об их решениях, и объяснил, сколько всего здесь на кону.

Прошу прощения за тон и эмоции. Но я уже на прошлой неделе говорил – для нас это шанс, который выпадает раз в жизни. Возможно, это мой единственный шанс так близко подобраться к чемпионству. А судьи принимают такие решения, когда ставки настолько высоки. Все, о чем я просил: посмотрите на это! Судья этого не сделал», – сказал тренер «Боруссии».

У «Боруссии» 2 ничьих в 3 последних матчах Бундеслиги после 1:1 с «Бохумом». «Бавария» вернется на 1-е место, если победит «Герту» в воскресенье.

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