«Боруссии» не дали пенальти после подката в ноги Адейеми, хотя капитан «Бохума» говорил судье «Свисти, нет вопросов». Терзич назвал фол «явным»

Теги Боруссия Дортмунд Бохум бундеслига Германия судьи Саша Штегеманн Антони Лосилла видеоповторы Никлас Зюле Данило Соарес Карим Адейеми Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» не получила право на пенальти во втором тайме матча с «Бохумом» (1:1).

На 65-й минуте защитник «Бохума» Данило Соарес подкатился под нападающего «Боруссии» Карима Адейеми в своей штрафной и сбил его с ног.

Отмечается, что капитан «Бохума» Антони Лосилла после этого момента сказал арбитру: «Можешь свистеть, никаких вопросов».

Скриншот: трансляция Sky Sports

Судья Саша Штегеманн не получил подсказку от арбитров, работавших на ВАР. По словам бывшего футбольного арбитра Торстенс Кинхефера, который сейчас является экспертом Bild по судействую, видеоассистент не посчитал ошибку главной арбитра очевидной. Из-за этого по протоколу ВАР он не мог пригласить его к монитору.

Кроме того, в дополнительное время мяч после удара Никласа Зюле попал в руку игроку «Бохума», находившемуся в штрафной. Однако футболист обороняющейся команды опирался рукой о газон, стелясь в подкате.

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич бурно выражал недовольство, когда пенальти в конце матча не был назначен, и получил за это желтую карточку.

«Я сразу же пошел к арбитру. Эмре Джан получает толчок в спину. Моя первая реакция была: «Посмотрите на это!» Но судья не отреагировал. А потом – два пенальти. Я считаю, что это явные пенальти. Я сказал всей бригаде арбитров, что думаю об их решениях, и объяснил, сколько всего здесь на кону.

Прошу прощения за тон и эмоции. Но я уже на прошлой неделе говорил – для нас это шанс, который выпадает раз в жизни. Возможно, это мой единственный шанс так близко подобраться к чемпионству. А судьи принимают такие решения, когда ставки настолько высоки. Все, о чем я просил: посмотрите на это! Судья этого не сделал», – сказал тренер «Боруссии».

У «Боруссии» 2 ничьих в 3 последних матчах Бундеслиги после 1:1 с «Бохумом». «Бавария» вернется на 1-е место, если победит «Герту» в воскресенье.

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19 комментариев

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atomio
Бавария не может, судья поможет. Классика. в Лиге Баварии должна побеждать только Бавария по их мнению. позорище
+59
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+48
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BoGaL
Они финансовые потери Баварии от вылета из ЛЧ решили компенсировать обязательным чемпионством)
+14
-1
+13
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Granero-24
Мостовой : " Мне надо возглавить судейский комитет Бундеслиги"
+5
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avAngard
Судью в ФНЛ на 2 тура
+5
-1
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jonnysilverhand01
А вы на судей в РПЛ жаловались
+2
0
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Khan Solo
Ответ atomio
Бавария не может, судья поможет. Классика. в Лиге Баварии должна побеждать только Бавария по их мнению. позорище
Дело не только в этом…Боруссия = Арсенал
+7
-5
+2
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a2wai
Судья просто зарядил на победу Униона в чемпионате, какая Бавария, пацаны, они же в воскресение тупо опять опозорятся.
+2
-1
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Тимур Гарипов
позорище
+1
0
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Рустем Мухаметзянов
Год назад судья хартманн дал пенальти бохуму и они выйграли у Дортмунда впервые за пятнадцать лет! Сегодня это судья Хартманн был на вар, я сразу понял что он свое слово скажет, пеналь на 66 минуте был бетонный, второй пеналь скорее нет чем да.
+2
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Игорь Удалов
скандал, на самом деле. Если правда, прос слова игрока Бохума, то ему респект. А судью проверить бы
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Игорь Удалов
с вар не стало лучше. раньше идея вроде нравилась. Типа всё будет по правилам. Но нет. Далеко не так
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Alex Alex
причем тут пенальти.
Большие команды такие матчи выигрывают спокойно 2:0 и все.
Неудачники ищут причины (Боруссия, Арсенал, Атлетико Мадрид, Ливерпуль)
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Роман Хапилов
Ответ atomio
Бавария не может, судья поможет. Классика. в Лиге Баварии должна побеждать только Бавария по их мнению. позорище
Ну справедливости ради, команда, которая борется за чемпионство, должна обыгрывать аутсайдера и без спорных решений арбитра
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Антон Киселёв
Ответ Роман Хапилов
Ну справедливости ради, команда, которая борется за чемпионство, должна обыгрывать аутсайдера и без спорных решений арбитра
А что там спорного?
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