Терзич о 5:2 с «Гладбахом»: «Дортмунд» хотел завершить матч всухую, но не получилось»
Эдин Терзич оценил победу «Дортмунда» над «Гладбахом» (5:2) в Бундеслиге.
«Мы довольны результатом, а особенно игрой в первом тайме. Многое из того, что мы задумывали, сработало в первые 30 минут. Мы здорово вели единоборства, создавали отличные моменты и забивали.
Но мы не всегда успевали перекрывать центр поля, на это было обращено внимание в перерыве. Мы хотели завершить матч всухую и контролировать игру до конца, но не получилось.
Будем двигаться дальше, осталось два матча. Следующий будет трудным – в гостях с «Аугсбургом», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».
«Бавария» и «Боруссия» синхронно победили (с 11 голами!). Между ними одно очко – кто может изменить ситуацию?
И даже не из-за судьи , который не дал тот злосчастный пенальти , а из-за собственной чудовищной игры на выезде.
Во всяком случае в большинстве матчей !