Терзич о 5:2 с «Гладбахом»: «Дортмунд» хотел завершить матч всухую, но не получилось»

Теги Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич оценил победу «Дортмунда» над «Гладбахом» (5:2) в Бундеслиге.

«Мы довольны результатом, а особенно игрой в первом тайме. Многое из того, что мы задумывали, сработало в первые 30 минут. Мы здорово вели единоборства, создавали отличные моменты и забивали.

Но мы не всегда успевали перекрывать центр поля, на это было обращено внимание в перерыве. Мы хотели завершить матч всухую и контролировать игру до конца, но не получилось.

Будем двигаться дальше, осталось два матча. Следующий будет трудным – в гостях с «Аугсбургом», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».

«Бавария» и «Боруссия» синхронно победили (с 11 голами!). Между ними одно очко – кто может изменить ситуацию?

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1 комментарий

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OldRedWhite
Теперь хоть по 17:0 выигрывайте , а Чемпионство , возможное в кои то веки, ушло к Баварии ((((
И даже не из-за судьи , который не дал тот злосчастный пенальти , а из-за собственной чудовищной игры на выезде.
Во всяком случае в большинстве матчей !
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