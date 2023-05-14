Терзич о 5:2 с «Гладбахом»: «Дортмунд» хотел завершить матч всухую, но не получилось»

Эдин Терзич оценил победу «Дортмунда» над «Гладбахом» (5:2) в Бундеслиге.

«Мы довольны результатом, а особенно игрой в первом тайме. Многое из того, что мы задумывали, сработало в первые 30 минут. Мы здорово вели единоборства, создавали отличные моменты и забивали.

Но мы не всегда успевали перекрывать центр поля, на это было обращено внимание в перерыве. Мы хотели завершить матч всухую и контролировать игру до конца, но не получилось.

Будем двигаться дальше, осталось два матча. Следующий будет трудным – в гостях с «Аугсбургом», – сказал главный тренер дортмундской « ».

«Бавария» и «Боруссия» синхронно победили (с 11 голами!). Между ними одно очко – кто может изменить ситуацию?