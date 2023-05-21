«Винисиус получил красную из-за придуманной ВАР агрессии. Он просто парень, который хочет играть в футбол». Анчелотти о вингере «Реала»

Карло Анчелотти считает, что удаление Винисиуса Жуниора в матче с «Валенсией» ошибочно.

«Я спрашивал у Винисиуса, хочет ли он играть дальше. Убирать футболиста из-за плохой атмосферы на стадионе неправильно, на мой взгляд. Я должен менять футболиста из-за плохой игры, но не из-за расизма.

То, что произошло сегодня, уже случалось, но не в такой форме. Подобное недопустимо. Я не самый подходящий человек для того, чтобы сказать, что нужно предпринять, но так в футбол играть нельзя.

Мы играли не очень хорошо, потому что нам сложно находить мотивацию, но вся эта ситуация слишком серьезная. – чемпионат с отличными командами и хорошей атмосферой, но подобное должно прекратиться. Сейчас 2023 год – расизма не должно существовать. Единственный выход – останавливать игры.

Рефери сказал, что есть определенный протокол, но весь стадион называл игрока обезьяной. Что еще я должен говорить? Мне очень грустно, такого со мной еще не бывало. Я никогда не думал о том, чтобы убрать игрока с поля из-за оскорблений. Винисиус – просто парень, который хочет играть в футбол. Это сложная ситуация.

К тому же в среду наши фанаты не увидят игру Винисиуса из-за красной карточки, полученной после того, как кто-то из видеоассистентов придумал агрессию.

Мы все поддерживаем Винисиуса. Он расстроен, потому что он хочет просто играть в футбол», – сказал главный тренер «Реала».

Матч обслуживала бригада судей под руководством Рикардо Бенгоэчеи.

Карло Анчелотти: «Из-за расизма надо останавливать матчи. Винисиуса оскорбляли с 1-й минуты. Он не хотел играть, но я сказал, что будет несправедливо, если уйдет жертва, а не виновник»

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

Винисиус получил прямую красную впервые в карьере – за удар в лицо Дуро во время стычки «Реала» с «Валенсией»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!