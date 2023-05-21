«Винисиус получил красную из-за придуманной ВАР агрессии. Он просто парень, который хочет играть в футбол». Анчелотти о вингере «Реала»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига судьи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти считает, что удаление Винисиуса Жуниора в матче с «Валенсией» ошибочно.

«Я спрашивал у Винисиуса, хочет ли он играть дальше. Убирать футболиста из-за плохой атмосферы на стадионе неправильно, на мой взгляд. Я должен менять футболиста из-за плохой игры, но не из-за расизма.

То, что произошло сегодня, уже случалось, но не в такой форме. Подобное недопустимо. Я не самый подходящий человек для того, чтобы сказать, что нужно предпринять, но так в футбол играть нельзя.

Мы играли не очень хорошо, потому что нам сложно находить мотивацию, но вся эта ситуация слишком серьезная. Ла Лига – чемпионат с отличными командами и хорошей атмосферой, но подобное должно прекратиться. Сейчас 2023 год – расизма не должно существовать. Единственный выход – останавливать игры.

Рефери сказал, что есть определенный протокол, но весь стадион называл игрока обезьяной. Что еще я должен говорить? Мне очень грустно, такого со мной еще не бывало. Я никогда не думал о том, чтобы убрать игрока с поля из-за оскорблений. Винисиус – просто парень, который хочет играть в футбол. Это сложная ситуация.

К тому же в среду наши фанаты не увидят игру Винисиуса из-за красной карточки, полученной после того, как кто-то из видеоассистентов придумал агрессию.

Мы все поддерживаем Винисиуса. Он расстроен, потому что он хочет просто играть в футбол», – сказал главный тренер «Реала».

Матч обслуживала бригада судей под руководством Рикардо Бенгоэчеи.

Карло Анчелотти: «Из-за расизма надо останавливать матчи. Винисиуса оскорбляли с 1-й минуты. Он не хотел играть, но я сказал, что будет несправедливо, если уйдет жертва, а не виновник»

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

Винисиус получил прямую красную впервые в карьере – за удар в лицо Дуро во время стычки «Реала» с «Валенсией»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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50 комментариев

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Buharoid
Он просто парень, который хочет играть в футбол, провоцировать соперников и бить людей, войдите в положение, ребят!
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blaugrano
Рядом с ним Родриго - другой простой парень (тоже молодой, тоже бразилец и даже темнокожий).
Ему почему-то ничто играть не мешает.
+39
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ZaSvabody
Ответ nurikkkk
Позор для ЛаЛиги если даже ничего не сделают...
Ага, должны что-то сделать, уже пора. Неймара за аплодисменты, которые Винисиус регулярно демонстрирует судьям (в том числе и сегодня) дали 5 матчей дисквы. Левандовскому в этом сезоне дали 3 матча дисквы за то, что на нос указал после удаления (никто до сих пор не знает, что это). Зато Винисиус каждый матчи орет на судей, демонстративно крутит пальцем у виска, провоцирует болельщиков, соперников, симулирует, плачет, смеется прыгает - и ничегошеньки. А потом виноваты все, кроме него.
+36
-6
+30
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Ansu Fati
Насмешки над игроками Кадиса, провокации фанатов Мальорки это такой футбольный прием?)
+25
-3
+22
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rigobersong
Рональдиньо аплодировали все стадионы, Винисиуса все освистывают!:)

Любому адекватному человеку понятно, в чем дело!:))
+30
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barca13
Придуманная ВАР агрессия? Это как?
+13
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Tornado S
Фуу
+14
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rigobersong
Ответ xDe xDe
Не, сегодняшний матч это дичайшая дичь, конечно. Двадцать лет футбол смотрю, никогда ещё такого театра абсурда не видел.
20 лет футбол смотрю, а может и 21 с ЧМ 2002, и никогда такого глупого игрока как винисиус не видел!:))
+17
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Remon Tada
Да да он очень простой как дед из Игры Кальмара
+10
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King_X
Ответ Akmor
"К тому же в среду наши фанаты не увидят игру Винисиуса из-за красной карточки, полученной после того, как кто-то из видеоассистентов придумал агрессию" - ударить человека - придуманная агрессия? Так и запишем. .
Ну когда видишь эту ладошку
Но не видишь болевой/удушающий
То логично, что вопросы возникнут
+9
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Фут.Боль
Винисисус - парень из тех, кто просто хочет играть в футбол.
Но не любит выкрики и громкий смех выездных полей и трибун свист.
Он был много где и всегда своим
Жаловался на чёрный цвет,
И гнал свою байку про расизм
Таких сейчас больше нет.
+6
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Надеюсь фанаты добьются своего в итоге и выдавят это существо из чемпионата, Ла Лига будет очищена)
Поскорей бы!:)) Все равно у них более топовый Азар на эту позицию есть, так что если с АПЛ хорошее предложение мадридскому банкроту поступит, то может и примут, что бы погасить долги:)))
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Fma wozo
Губиниус 🙉
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Виктор Войнов
Винисиуса кто то бы научил нормальному подведению. Жизнь то его , ничему не учит.
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Виктор Войнов
Ответ Fatty Toni
Достали уже со своим расизмом, со своими гей-прайдами, толерантностями и прочим высланным (не) из пальца бредом. Одни щемят нормальных игроков за то, что те придерживаются традиционных семейных ценностей, другие щемятся за то, что их не так назвали или посмотрели - если индивид у6людок, то он у6людок не потому что негр/индус/пингвин/русский, а просто потому что у6людок. Намешают мух с котлетами говорят нам всё это жрать и причмокивать. Нет уж, жрите сами. Вини - человек-гамно, вне зависимости от градации черноты его тушки.
Не , ну пингвинов то не надо))
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92:48.
Ответ 10ABH10
Карло , будь объективен во всем , разве удар в лицо не КК ?
Будь и сам объективен, в таком случае КК не только Винисиусу, но и игроку Валенсии, или это другое?)
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Пирс Морган
Ответ Buharoid
Он просто парень, который хочет играть в футбол, провоцировать соперников и бить людей, войдите в положение, ребят!
Заехал рукой по лицу, эта агрессия придуманная
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Burel
ну хоть поржём над зеро-требольными в конце сезона, раз больше уже нечего делать 😂 Жги, Вини
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vik444
Ни как не поймут что чем больше на это обращают внимание, тем больше и будет прилетать.
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JURAVLI
Ответ Фут.Боль
Винисисус - парень из тех, кто просто хочет играть в футбол. Но не любит выкрики и громкий смех выездных полей и трибун свист. Он был много где и всегда своим Жаловался на чёрный цвет, И гнал свою байку про расизм Таких сейчас больше нет.
недооцененный комментарий :)
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Совесть Черданцева
Помогите Даше найти белошипа)))
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ts_vlad
Ответ Akmor
"К тому же в среду наши фанаты не увидят игру Винисиуса из-за красной карточки, полученной после того, как кто-то из видеоассистентов придумал агрессию" - ударить человека - придуманная агрессия? Так и запишем. .
Можно ли агрессию в ответ на агрессию кипера и удушающий Дуро рассчитать как самооборону? Вот в чем вопрос. А по букве закона удалять надо было обоих (а то и троих)
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belikovda.90
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Рассуждения в стиле чиновников Болелы не те Лучше дал леща и поставил на место этого клоуна
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Fatty Toni
Достали уже со своим расизмом, со своими гей-прайдами, толерантностями и прочим высланным (не) из пальца бредом. Одни щемят нормальных игроков за то, что те придерживаются традиционных семейных ценностей, другие щемятся за то, что их не так назвали или посмотрели - если индивид у6людок, то он у6людок не потому что негр/индус/пингвин/русский, а просто потому что у6людок. Намешают мух с котлетами говорят нам всё это жрать и причмокивать. Нет уж, жрите сами. Вини - человек-гамно, вне зависимости от градации черноты его тушки.
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Artur Davtyan
Ответ rigobersong
20 лет футбол смотрю, а может и 21 с ЧМ 2002, и никогда такого глупого игрока как винисиус не видел!:))
есть один,Марио Балотелли)
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