Мостовой о Кокорине: «Может вернуться в Россию так же успешно, как и Дзюба»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой Арис высшая лига Кипр Александр Кокорин Футбол

Александр Мостовой считает, что Александр Кокорин мог бы успешно играть в Мир РПЛ.

«Думаю, Кокорин может вернуться в Россию так же успешно, как и Дзюба ранее. Да, чемпионат Кипра не самый сильный. Но это не страшно. И в РПЛ футбол не запредельного уровня.

Дзюба вообще фактически не играл полгода, приехал и стал в РПЛ одним из лучших», – сказал экс-игрок сборной России.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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28 комментариев

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Дмитрий Чидакин
У Кокорина в отличие от Дзюбы успешнейшая европейская карьера
+44
-2
+42
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Karel
По рейтингу чемпионат Кипра выше чемпионатов Швеции, Польши, Венгрии.. Не говоря уж о странах типа Болгарии, Румынии..
Нормальный чемпионат, не слабый. Да и Кокорину голы тяжело дались, больше с пенальти забивал.

В сезоне 2019-20 Кипр лучше России в еврокубках выступил, в остальные годы чуть хуже, но незначительно, сравнимо.
+23
0
+23
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Локоть Артеста
Ответ Дмитрий Чидакин
У Кокорина в отличие от Дзюбы успешнейшая европейская карьера
Сколько касаний сделал он в Фиорентине?
+8
0
+8
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Кеша
Представил на минуту игру Динамо в три нападающих Кокорин-Смолов-Тюкавин . Первые двое , если вспомнят свою вдохновенную игру молодости плюс Тюкавин и при наличии химии могли бы разрывать лигу втроем.
+4
0
+4
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Igorrr
Между матчами и тренировками его надо к батарее пристегивать. И рот пластырем заклеивать, чтобы тюремную романтику не пропагандировал среди молодежи в команде
+3
0
+3
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Michael Boldyrev
Кокорин: "Нет, в Россию возвращаться рано. Я только к Мостовому поеду, а у него еще лицензии нет".
+3
0
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Данил
Ответ Karel
По рейтингу чемпионат Кипра выше чемпионатов Швеции, Польши, Венгрии.. Не говоря уж о странах типа Болгарии, Румынии.. Нормальный чемпионат, не слабый. Да и Кокорину голы тяжело дались, больше с пенальти забивал. В сезоне 2019-20 Кипр лучше России в еврокубках выступил, в остальные годы чуть хуже, но незначительно, сравнимо.
Обалдеть, никогда бы не подумал, что выше перечисленных. Кокор аж в глазах вырос!!!!
+2
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+2
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Carvalho777
Ответ Локоть Артеста
Сколько касаний сделал он в Фиорентине?
За один только дебютный матч 9 шт.
+3
-1
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Уся Ваткин
Может вернуться, а дальше-то что?
+4
-2
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Дмитрий Чидакин
Ответ Anti Podonok
Надеюсь,что это сарказм
Звезда чемпионата Кипра, это раз. Числится в клубе-финалисте Кубка Италии и еврокубки.
+7
-6
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Alex1005
Зачем ему рпл, если есть возможность играть в еврокубках
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Uriah Heep
Что за бред?!
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андрэ
зачем вообще это делать?
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Valentin Kompaneytsev
Не в вернётся он РПЛ. Ему на Кипре комфортно и никакого напряжения.
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Александр Егоров
если только в медиа лигу
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ktibr
Ответ Tommy Addams
ха-ха-ха, насколько же снизился уровень РПЛ
и оригинальности комментариев.
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Tommy Addams
Ответ ktibr
и оригинальности комментариев.
+
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Anti Podonok
Ответ Дмитрий Чидакин
У Кокорина в отличие от Дзюбы успешнейшая европейская карьера
Надеюсь,что это сарказм
+6
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Olga.t
А что, Кокорина нам возвращают? Или сам решил вернуться к родным берёзкам?
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Дмитрий Чидакин
Ответ Локоть Артеста
Сколько касаний сделал он в Фиорентине?
Сделает ещё. Ведь на Кипре он перезапустил свою карьеру.
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Кирилл.С-Пб
ШПак не одобрит
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