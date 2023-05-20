Мостовой о Кокорине: «Может вернуться в Россию так же успешно, как и Дзюба»

Александр Мостовой считает, что Александр Кокорин мог бы успешно играть в Мир РПЛ.

«Думаю, может вернуться в Россию так же успешно, как и ранее. Да, чемпионат Кипра не самый сильный. Но это не страшно. И в футбол не запредельного уровня.

Дзюба вообще фактически не играл полгода, приехал и стал в РПЛ одним из лучших», – сказал экс-игрок сборной России.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!