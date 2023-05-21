У Мбаппе 28 голов в сезоне Лиги 1. Он лучший бомбардир турнира, Ляказетт отстает на 2 мяча

Килиан Мбаппе забил 27-й и 28-й голы в сезоне Лиги 1.

Форвард « » сделал дубль в игре чемпионата Франции с « » (2:0, первый тайм).

лидирует в списке бомбардиров Лиги 1. На 2-м месте идет из « », у него 26 мячей.

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