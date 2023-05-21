У Мбаппе 28 голов в сезоне Лиги 1. Он лучший бомбардир турнира, Ляказетт отстает на 2 мяча
Килиан Мбаппе забил 27-й и 28-й голы в сезоне Лиги 1.
Форвард «ПСЖ» сделал дубль в игре чемпионата Франции с «Осером» (2:0, первый тайм).
Мбаппе лидирует в списке бомбардиров Лиги 1. На 2-м месте идет Александр Ляказетт из «Лиона», у него 26 мячей.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Можно подумать в Барселоне прямо все хорошо. Посмотрим чем дело Негрейры закончится и где после этого ваш клуб окажется.
Мне вообще непонятно, что самый титулованный и популярный клуб Франции вам сделал.