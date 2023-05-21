У Мбаппе 28 голов в сезоне Лиги 1. Он лучший бомбардир турнира, Ляказетт отстает на 2 мяча

Теги Лион Осер ПСЖ лига 1 Франция Александр Ляказетт Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил 27-й и 28-й голы в сезоне Лиги 1.

Форвард «ПСЖ» сделал дубль в игре чемпионата Франции с «Осером» (2:0, первый тайм).

Мбаппе лидирует в списке бомбардиров Лиги 1. На 2-м месте идет Александр Ляказетт из «Лиона», у него 26 мячей.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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26 комментариев

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Имя Фамилия
Шикарный сезон Мбаппе. Провёл великий ЧМ, 7+3 в ЛЧ, выбьет 30-ку в чемпионате. Он сразу после потного финала ЧМ вернулся в состав в ПСЖ и гонял по 90 минут пока пешеход меси отдыхал в Росарио, получил в итоге травму и даже на уколах продолжал забивать пачками. Физручило Галтье пытается сделать из него унылого ролевика, в каждом интервью повторяет, что не будет строить вокруг него игру, что лучший у него меси, а остальные 10 должны за него отрабатывать, но Мбаппе всё равно он продолжает в соло тащить всю атаку на себе. Немного обидно за то, как к нему относятся, в этом сезоне ему списали кучу результативных действий, голов и ассистов за то, что мяч где-там на уровне молекул чуть задевал защитника, в итоге его честно заработанные голы и ассисты переписывались в автоголы и так далее. Мбаппе по сути не только лучший бомбардир, но и лучший ассистент ЧМ, если бы его стата адекватно подсчитывалась. На ЧМ вытащил переломанный второй состав Франции в финал, хет-триком довёл дело до серии пенальти, партнёры просто всё запороли, даже не доведя до него очередь удара. В кубке сдела пента-трик, ему дали матч отдыха, вышел меси сразу вылетел. Мбаппе всё ещё по игре лучший в мире, ему просто ужасно не везёт, что так складывается сезон.
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che kaif
Ответ AnMe
Ляказетт смотрится не хуже Мбаппе, хотя у него нет таких напарников и нет столько шума. Киллиан очень много брака делает после ЧМ, стата во второй части сезона на аутсайдерах больше. Очень много ошибок для пика карьеры. Хотя во франц лице деградировать можно спокойно. По сути талант растрачивает тут, как и Вератти и Доннарумма.
Ты это пишешь о футболисте который кладет хет трики в финале Чемпионата Мира?!😅ну или на камп ноу закидывает трешки в лч
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Александр Гурский
Ответ che kaif
Ты это пишешь о футболисте который кладет хет трики в финале Чемпионата Мира?!😅ну или на камп ноу закидывает трешки в лч
Если бы Месси сделал хет-трик с 2 пенальти, то это бы заносили в минус…
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Fan de PSG depuis 2002
Вперёд Килиан! Повтори рекорд Жан-Пьера Папена.
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Сергей Перевалов
40 голов за клуб (28 Лига1+7 ЛЧ+5 кубок) и 11 за сборную. За сезон - 51 (у Холанда - 53). Остальные отстали, эти двое действительно соперничают статистически как Криш с Лео.
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che kaif
Ответ belikovda.90
Хотя бы с Баварией боролся, а так был бы декластрован МС Вон, у Винисиуса после поражения чердак потек
Мбаппе уже выкидывал баварию в плей офф лч
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ AnMe
Читать учили тебя? Написал после ЧМ много брака из-за спада мотивации. Щас бы приводить кризисную Барсу в пример, которую возил каждый второй. (Я болею за нее, если че).
Вот и молчите тогда. У вас нет игроков такого уровня.
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ AnMe
Ляказетт смотрится не хуже Мбаппе, хотя у него нет таких напарников и нет столько шума. Киллиан очень много брака делает после ЧМ, стата во второй части сезона на аутсайдерах больше. Очень много ошибок для пика карьеры. Хотя во франц лице деградировать можно спокойно. По сути талант растрачивает тут, как и Вератти и Доннарумма.
"Талант растрачивает, деградация" , что это за выражения?

Можно подумать в Барселоне прямо все хорошо. Посмотрим чем дело Негрейры закончится и где после этого ваш клуб окажется.
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ AnMe
Ты что так ущемленно мне отвечаешь? Я по факту говорю, что им нужно в топ чемпионаты. Кто сказал, что в Барселоне все хорошо?
Топ чемпионаты? Они уже в топ чемпионате играют. Другой вопрос, что Лига 1 не так распиарена и нет таких финансовых вливаний как например в АПЛ, но матчи Лиги 1 бывают порой интереснее английский тягомотины.
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ AnMe
Я не говорю с Хейтом или негативом. Согласен, что Франция в топ5 входит, хоть многие отказываются признавать) но для результатов (лч, чм, зб) нужно в Испанию или Англию. Согласен, что во Франции игры бывают интереснее.
Вы не говорите с хейтом? Да, все ваши комментарии под статьями о Пари Сен-Жермен в большинстве случаев - негатив.

Мне вообще непонятно, что самый титулованный и популярный клуб Франции вам сделал.
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AnMe
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Вы не говорите с хейтом? Да, все ваши комментарии под статьями о Пари Сен-Жермен в большинстве случаев - негатив. Мне вообще непонятно, что самый титулованный и популярный клуб Франции вам сделал.
Я говорил о лиге, не о клубе. У меня к ПСЖ было только уважение из-за того, что когда-то Роналдиньо начал за него играть и благодаря нему я желал клубу удачи. Сейчас же мое мнение увы изменилось за такое неуважение и неблагодарность к таким игрокам, как Неймар, Месси, Вератти. По сути у меня ассоциация, как и у многих, ультрас=ПСЖ, так как клуб не виноват нигде, поэтому такой негатив у любого болельщика к кому-то. А так к самому ПСЖ я испытываю больше нейтральные эмоции, хоть и хотел чтобы они именно лигу взяли. Негатив у меня к ужасной игре во второй части сезона. Это мое мнение. И это критика именно за игру в первую очередь, и за отношение. Также к Барселоне, фанатом которого я явлюсь, также к Челси, которому я симпатизирую. Это не хейт, а непонимание неадекватных действий именно руководства, которые нанимают физруков тренеров и делают непонятные трансферы, благодаря которым приходится видеть такое плачевное состояние клуба каждые выходные
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Евгений Лифшиц
Ответ Имя Фамилия
Шикарный сезон Мбаппе. Провёл великий ЧМ, 7+3 в ЛЧ, выбьет 30-ку в чемпионате. Он сразу после потного финала ЧМ вернулся в состав в ПСЖ и гонял по 90 минут пока пешеход меси отдыхал в Росарио, получил в итоге травму и даже на уколах продолжал забивать пачками. Физручило Галтье пытается сделать из него унылого ролевика, в каждом интервью повторяет, что не будет строить вокруг него игру, что лучший у него меси, а остальные 10 должны за него отрабатывать, но Мбаппе всё равно он продолжает в соло тащить всю атаку на себе. Немного обидно за то, как к нему относятся, в этом сезоне ему списали кучу результативных действий, голов и ассистов за то, что мяч где-там на уровне молекул чуть задевал защитника, в итоге его честно заработанные голы и ассисты переписывались в автоголы и так далее. Мбаппе по сути не только лучший бомбардир, но и лучший ассистент ЧМ, если бы его стата адекватно подсчитывалась. На ЧМ вытащил переломанный второй состав Франции в финал, хет-триком довёл дело до серии пенальти, партнёры просто всё запороли, даже не доведя до него очередь удара. В кубке сдела пента-трик, ему дали матч отдыха, вышел меси сразу вылетел. Мбаппе всё ещё по игре лучший в мире, ему просто ужасно не везёт, что так складывается сезон.
ну просто он одновременно жертва перевода стрелок секты гоата и хейта фанов реала, которые пытаются себя убедить в том, что винисиус лучше мбаппе. тут без шансов, такой поток глоров никакой перфоманс не перебьет. ну плюс играет не в топ-лиге, что, конечно, очень грустно для футбола в целом
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