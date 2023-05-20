Ляказетт забил 26-й гол в сезоне, догнав Мбаппе в гонке бомбардиров Лиги 1

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Александр Ляказетт Килиан Мбаппе Футбол

Александр Ляказетт догнал Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров Лиги 1.

Нападающий «Лиона» отметился забитым мячом в матче 36-го тура чемпионата Франции против «Монако» (3:1).

Александр Ляказетт забил мяч на 38-й минуте игры. Этот гол стал для француза 26-м в нынешнем сезоне.

Кроме того, нападающий отличился в третьем матче подряд в Лиге 1. Прежде он забивал в играх с «Монпелье» (5:4) и «Клермоном» (1:2).

Ляказетт сравнялся по количеству забитых мячей с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, на счету которого также 26 голов.

В этом туре парижане сыграют против «Осера».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

20 комментариев

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Granero-24
Ляказетт и 28 голов забивал за сезон в Лиге 1. Удачи Саше в следующих играх.
+27
0
+27
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Natsunoss
Ответ Vitalik Barbacari
получается Ляказет > Месси. Хотя предголевых у гота больше, и касаний левой ногой снаружи штрафной помоему тоже у гота больше. ждем дуэли гоата и клубники)
Получается сбитый летчик АПЛ = Мбаппе?
+21
-1
+20
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Balt
Мбаппе надо перестать тупить и уезжать в лигу сильнее. Тут его кроме деградации ничего не ждёт.
+14
0
+14
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Iamliam
Мбаппе уже и 29 летний Кейн обогнал по голам)
+6
-1
+5
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Sarumian
Будет ржака, если он обставит лучшего играющего тренера ПСЖ.
+4
0
+4
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Bunyod Turgunov
Ответ Moscwow
Да, все фанаты Месси, который занял в прошлом сезоне 44 место среди бомбардиров с 6 голами
Конечно не чемпионат Саудовской Аравии но неплохой чемпионат по меркам Европы
+4
-1
+3
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Iamliam
Ответ Natsunoss
Получается сбитый летчик АПЛ = Мбаппе?
А не сбитые летчики АПЛ Холланд и Кейн > Мбаппе)
+3
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+3
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perfekte
ЛКЗ хоть борется, это большея чем у Фюллькруга.
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a2wai
Хорошо идет.
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Молодой Френки
Верю в Ляказетта! Надеюсь обставит Мбаппе
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treeeurotrophy
Вот такого бы форварда роме
0
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ALMANAC
Ответ Natsunoss
Получается сбитый летчик АПЛ = Мбаппе?
Получается вот он уровень Лиги 1, что сбитые летчики АПЛ держат статку как у Месси
+1
-1
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ML26
Ответ Natsunoss
Получается сбитый летчик АПЛ = Мбаппе?
Да, получается так.
Человек выше в двух словах все подробно объяснил
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mancunian82
Ответ Balt
Мбаппе надо перестать тупить и уезжать в лигу сильнее. Тут его кроме деградации ничего не ждёт.
Никуда он уже не уйдёт с новым контрактом. Так сказать загнал себя в рабство, поведясь на бабки.
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