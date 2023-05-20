Ляказетт забил 26-й гол в сезоне, догнав Мбаппе в гонке бомбардиров Лиги 1

Александр Ляказетт догнал Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров Лиги 1.

Нападающий « » отметился забитым мячом в матче 36-го тура чемпионата Франции против «Монако» (3:1).

забил мяч на 38-й минуте игры. Этот гол стал для француза 26-м в нынешнем сезоне.

Кроме того, нападающий отличился в третьем матче подряд в Лиге 1. Прежде он забивал в играх с «Монпелье» (5:4) и «Клермоном» (1:2).

Ляказетт сравнялся по количеству забитых мячей с нападающим « » , на счету которого также 26 голов.

В этом туре парижане сыграют против «Осера».

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