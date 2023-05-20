Левандовски забил 5 голов за 5 последних игр «Барсы». Он опережает Бензема на 5 мячей в списке бомбардиров Ла Лиги
Роберт Левандовски увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров Ла Лиги.
Форвард отметился голом на 90-й минуте матча с «Реал Сосьедад» (1:2) в 35-м туре.
С 26 апреля поляк забил 5 мячей за 5 игр в чемпионате Испании. Он лидирует в борьбе за звание лучшего бомбардира лиги, опережая Карима Бензема из «Реала» на 5 голов.
В оставшихся матчах «блауграна» сыграет с «Вальядолидом», «Мальоркой» и «Сельтой».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Насчёт Рафиньи тоже стоит задуматься
Могли бы и постараться при своих болелах. Лучше б уж Хави Торре и остальной молодежи дал поиграть
Обидно за Матша.
Суарес 40
Месси 26
Неймар 24
Насмехались ?
Больные люди !