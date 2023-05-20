Левандовски забил 5 голов за 5 последних игр «Барсы». Он опережает Бензема на 5 мячей в списке бомбардиров Ла Лиги

Теги Карим Бензема Барселона Реал Сосьедад Ла Лига рейтинги Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров Ла Лиги.

Форвард отметился голом на 90-й минуте матча с «Реал Сосьедад» (1:2) в 35-м туре.

С 26 апреля поляк забил 5 мячей за 5 игр в чемпионате Испании. Он лидирует в борьбе за звание лучшего бомбардира лиги, опережая Карима Бензема из «Реала» на 5 голов.

В оставшихся матчах «блауграна» сыграет с «Вальядолидом», «Мальоркой» и «Сельтой».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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20 комментариев

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Итачи Учиха
Фати, Кессье на выход

Насчёт Рафиньи тоже стоит задуматься

Могли бы и постараться при своих болелах. Лучше б уж Хави Торре и остальной молодежи дал поиграть

Обидно за Матша.
+24
-2
+22
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rigobersong
В сезоне 15/16 в Барселоне даже 3й бомбардир забил в Ла Лиге больше:))

Суарес 40
Месси 26
Неймар 24
+23
-8
+15
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Владимир Владимирович
Нормальный сезон , Ла Лига выиграна и трофей пичичи в кармане. Для 95 процентов футболистов это мечта !
+10
-2
+8
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Пепси пеналдувич
Ну хоть что то. Игра была плохая, Хави начудилс тактикой
+5
0
+5
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Wasilij Petrow
Ответ Итачи Учиха
Трофей взяли не благодаря, а вопреки. Реал слился ещё в феврале, решив сделать акцент на еврокубки. Решающие игры в группе ЛЧ и с МЮ в ЛЕ провалили. Ответку в КК с Реалом провалили.
"решив сделать акцент на еврокубки" - решив, что зелен виноград в Ла Лиге.
+8
-4
+4
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Анвар Масимов
Ответ Итачи Учиха
Трофей взяли не благодаря, а вопреки. Реал слился ещё в феврале, решив сделать акцент на еврокубки. Решающие игры в группе ЛЧ и с МЮ в ЛЕ провалили. Ответку в КК с Реалом провалили.
уьешай дальше себя
+4
-1
+3
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Shoxruh Abdunazarov
Ответ rigobersong
В сезоне 15/16 в Барселоне даже 3й бомбардир забил в Ла Лиге больше:)) Суарес 40 Месси 26 Неймар 24
Ну ещё есть три матча бог знает может опережает и месси
+3
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Игорь Климов
Обязан Левандовски в этом сезоне брать Пичичи, удачи!
+5
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Muhammad Juraev
Ответ Итачи Учиха
Трофей взяли не благодаря, а вопреки. Реал слился ещё в феврале, решив сделать акцент на еврокубки. Решающие игры в группе ЛЧ и с МЮ в ЛЕ провалили. Ответку в КК с Реалом провалили.
А потом жёстко слился в ЛЧ, решив сделать акцент на предсезонку)
+3
-1
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инна витенберг
Ответ Владимир Владимирович
Нормальный сезон , Ла Лига выиграна и трофей пичичи в кармане. Для 95 процентов футболистов это мечта !
Хорошо бы ещё красивую игру показать. Но это уже в будущем безХави
+1
0
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ GuruFutbola
Не долго алжирскому «золотомячисту» дали подышать)
у Бензема на 10 матчей меньше сыграно.
+4
-3
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OldRedWhite
Ответ Игорь Климов
Обязан Левандовски в этом сезоне брать Пичичи, удачи!
А сколько Барселону за него чихвостили ?
Насмехались ?
Больные люди !
+2
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Эмиль3979
Ответ rigobersong
В сезоне 15/16 в Барселоне даже 3й бомбардир забил в Ла Лиге больше:)) Суарес 40 Месси 26 Неймар 24
Не стоит забывать что лёва только первый сезон играет)
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AXEL7
Ответ Игорь Климов
Рафинья тоже на выход.
О началось уже. Матч плохой - Рафинья на выход, матч затащил, то сразу Рафинья топ и тд
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GuruFutbola
Не долго алжирскому «золотомячисту» дали подышать)
+5
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Иван Иванов
Если ещё и Салах из Ливерпуля пришел было бы круто- абсолютно по своему стилю Барселонский игрок.с Левандовски Барселона хороша , но слишком предсказуема.
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ZaSvabody
Ответ Q1W2E3A!S!D!
у Бензема на 10 матчей меньше сыграно.
Зато Левандовски ни одного гола с пенальти не забил.
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