Владимир Федотов остался недоволен решением арбитра Сергея Карасева удалить игрока ЦСКА.

На 65-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.

Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

Главный арбитр Сергей Карасев после консультации с помощником удалил обоих футболистов.

– Мы сегодня выглядели неплохо. По многим компонентам переигрывали. Единственная наша болезнь – не доиграли эпизоды. У нас были прекрасные подходы, нужно было просто забить второй мяч. А то, что потом происходило... Мне сложно объяснять.

– Согласны с удалением?

– Хотите, чтобы комментировал… Но есть судейская бригада. Есть ВАР. Есть все уже! Я удивлен, как и вы. Как можно с этим решением согласиться? Был очевидный неприличный жест. Но его увидели впоследствии, через какую‑то большую паузу. Хотя там все было очевидно.

Эпизод не закончился, он не отстал, все происходило рядышком. Вмешательство ВАР в таком простом эпизоде не требовалось. Мне будет интересно, как они эту ситуацию объяснят, – сказал тренер ЦСКА.

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби

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