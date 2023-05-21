Федотов об удалении Роши: «Удивлен. Как можно согласиться с этим решением?»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Владимир Федотов Матч ТВ Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Владимир Федотов остался недоволен решением арбитра Сергея Карасева удалить игрока ЦСКА.

На 65-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.

Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

Главный арбитр Сергей Карасев после консультации с помощником удалил обоих футболистов.

– Мы сегодня выглядели неплохо. По многим компонентам переигрывали. Единственная наша болезнь – не доиграли эпизоды. У нас были прекрасные подходы, нужно было просто забить второй мяч. А то, что потом происходило... Мне сложно объяснять.

– Согласны с удалением?

– Хотите, чтобы комментировал… Но есть судейская бригада. Есть ВАР. Есть все уже! Я удивлен, как и вы. Как можно с этим решением согласиться? Был очевидный неприличный жест. Но его увидели впоследствии, через какую‑то большую паузу. Хотя там все было очевидно.

Эпизод не закончился, он не отстал, все происходило рядышком. Вмешательство ВАР в таком простом эпизоде не требовалось. Мне будет интересно, как они эту ситуацию объяснят, – сказал тренер ЦСКА. 

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби

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172 комментария

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Exyxea
Если бы Роша не повторил жест ВАР даже не рассматривал бы Соболева. Вот уроды
+282
-42
+240
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Сгущенное Молочко
Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»
+288
-75
+213
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Андрей Андреев
Матч имени карася
+97
-20
+77
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cccp1
в другой ветке писал, тут повторюсь.

как-то мой брат бегал по даче и матерился, на него пожаловались бабушке.
Бабушка спросила - что он кричал? Я говорю: ***
Выпороли обоих :)

Вообще, это очень смешно конечно, давно такого смешного удаления не видел ))
+54
-5
+49
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Doubler
Роша показал запрещённый жест, также как и Соболь. Контекст в данном случае значения не имеет, ибо 1) Запрещённые жесты не должны попадать в камеру , а Роша сам ещё раз их показал на весь стадион 2) В эпоху ВАР смотрят все, Соболь и так уже был бы удален, но Роша удалил себя сам
+109
-63
+46
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Exyxea
Ответ Slavnov
А словами сказать нельзя было?или стоило как больному во все стороны показывать
Не думаю, что Карась знает португальский. А за слово из 3 букв он бы так же мог удалить Рошу
+36
-8
+28
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Шакир Иминов
Ответ Сгущенное Молочко
Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»
Лайк бро
+42
-17
+25
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old_gringo
Ответ Doubler
Роша показал запрещённый жест, также как и Соболь. Контекст в данном случае значения не имеет, ибо 1) Запрещённые жесты не должны попадать в камеру , а Роша сам ещё раз их показал на весь стадион 2) В эпоху ВАР смотрят все, Соболь и так уже был бы удален, но Роша удалил себя сам
только Роша показал дважды
+30
-6
+24
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general main
Ответ Сгущенное Молочко
Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»
Абаскаль после дерби: "все по делу. Мы были сильнее. Очки не пахнут"
+44
-22
+22
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укротитель троллей
казалось бы в этом моменте глупее чудака чем Соболь не найти , но Роша с этим был не согласен )))
+25
-6
+19
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Генадий Филимонов
Да, лысый шарлатан, а когда в Сочи был, то там "ну если судья поставил пенальти, значит, он был" или это другое? Да, да, понимаю
+21
-3
+18
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Makhasamatman Buch
Ответ cccp1
в другой ветке писал, тут повторюсь. как-то мой брат бегал по даче и матерился, на него пожаловались бабушке. Бабушка спросила - что он кричал? Я говорю: *** Выпороли обоих :) Вообще, это очень смешно конечно, давно такого смешного удаления не видел ))
Был бы прикол, если бы Селихов спросил у Зобнина: "А Рошу за что удалили?"
И Зобнин показал бы жест, вот за это, и это попало бы на камеру и его удалили бы, и так по цепочке 😂
+18
0
+18
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Konstantin Zorin
Т.е. по-Федотову, повторять несколько раз непреличные жесты перед трибунами, где сидят дети и женщины, а потом хлопать судье, это нормально? Да, это красная в любой приличной лиге. Один дурак показал, другой повторил - обе красные по делу.
+41
-23
+18
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mrSV
Естественно, это тебе не «проверим, проверим…»
Там-то ведь, с твоих слов, на усмотрение судьи😅
+18
-4
+14
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БилльХансен
Ответ Doubler
Роша показал запрещённый жест, также как и Соболь. Контекст в данном случае значения не имеет, ибо 1) Запрещённые жесты не должны попадать в камеру , а Роша сам ещё раз их показал на весь стадион 2) В эпоху ВАР смотрят все, Соболь и так уже был бы удален, но Роша удалил себя сам
Ну да, жест Роши НАСТОЛЬКО попал в камеру, что 10 минут не могли понять за что его удалили и искали кадры с хоть каким-то объяснением.
+14
-1
+13
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КБ Сергей
Чем недоволен Федотов? Роша, реально тупой, если повторил жест Соболева, аж дважды, причём и в направлении главного и в направлении бокового. Что касается Соболева, то парень вообще перестал контролировать себя на поле. Надеюсь, клуб накажет его очень серьёзно.
+19
-7
+12
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edik-burimov2@mail.ru
Ответ Сгущенное Молочко
Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»
красава, с того дня его терпеть не могу, хотя и тренер без спору не без таланта, но мерзкий просто жесть
+11
-2
+9
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максим игнатьев
Ответ EliseyS
Все адекватные понимают, что это судейский беспредел
Все адекватные понимают, что не повтори Роша жест Соболева, его бы не удалили( для этого есть ВАР).
+24
-15
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Ви Ков
Карась упустил игру, когда не погасил начало конфликта желтой. Роша же во вратарской Соболя без мяча боднул минутами 5 или 10 ранее, ну а глупая детина Соболь после этого завелась, что его не оправдывает, но об уме его говорит. Не понимаю, почему Карась наш лучший судья, как некоторые заявляют
+15
-6
+9
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Красная стрела
Забавно. Это как один грохнул человека, а свидетель решил показать, как тот это сделал, грохнув ещё кого 😂 должен ли свидетель отвечать, ведь он просто показания давал? 😂😂😂
+31
-24
+7
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Eugene88
Еще раз: жест, показанный рошей карается кк? Да. Из-за своей глупости получил заслуженную карту. По понятиям не заслужил, по правилам футбола - заслужил. Это как ударить в ответ на тычок - будешь наказан. Как задранная майка соболя в память об ушедшей матери - наказан жк. Нет никаких понятий, есть правила футбола.
+13
-6
+7
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Роман Буянов
Ответ Doubler
Роша показал запрещённый жест, также как и Соболь. Контекст в данном случае значения не имеет, ибо 1) Запрещённые жесты не должны попадать в камеру , а Роша сам ещё раз их показал на весь стадион 2) В эпоху ВАР смотрят все, Соболь и так уже был бы удален, но Роша удалил себя сам
Никто ничего смотреть и не собирался, если бы он не начал орать и показывать :D
+13
-6
+7
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Ви Ков
Ответ Красная стрела
Так я и говорил, что после этого удара, прилетит ответка. Но судья оставил неспортивное поведение без внимания. Вот посыпалась игра.
Так с прошлого дерби история с Рошей кстати тянется, когда тот исполнял свои латиноамериканские штучки, вот и результат)
Один как вспыльчивый ребенок, а второй хороший латиноамериканский провокатор
+8
-1
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Красная стрела
Ответ Ви Ков
Карась упустил игру, когда не погасил начало конфликта желтой. Роша же во вратарской Соболя без мяча боднул минутами 5 или 10 ранее, ну а глупая детина Соболь после этого завелась, что его не оправдывает, но об уме его говорит. Не понимаю, почему Карась наш лучший судья, как некоторые заявляют
Так я и говорил, что после этого удара, прилетит ответка. Но судья оставил неспортивное поведение без внимания. Вот посыпалась игра.
+7
-1
+6
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teo_heel
Ответ Евгениий
Карась не мог видеть жест из-за спину Соболева, только боковой
Так боковой же в итоге и нашептал Карасёву, какое решение нужно принять.
+6
0
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