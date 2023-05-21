Зарема о жесте Соболева: «Предлагаю сделать мерч и показывать перед всеми дерби и матчами против «Зенита»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала неприличный жест Александра Соболева в игре с ЦСКА.

На 65-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.

Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

«Жест Соболева? Я не осуждаю за это, а вот красную за такой жест – зря. Желтой было бы достаточно – это дерби, эмоции.

Предлагаю сделать мерч с этим эпизодом. И нужно показывать его перед всеми дерби и матчами против «Зенита» как мотивационный заряд. Всей трибуной в адрес соперника», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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307 комментариев

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а ты смешной
Вы что то другое ожидали от этой?))
+640
-19
+621
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Owen_the_Simple
Зарема и Соболев - лица Спартака. Любой спартаковский мерч с ними будет актуален.
+499
-37
+462
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Evgeny Trifonov
а эта болезная всё о Зените грезет, прям стокгольмский синдром
+253
-16
+237
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Роберт Дауни-средний
Уникальная ситуация в мировом футболе, когда одинаково мерзки клуб, его управленцы, игроки и болелы. поздравляю 22кратных с этим достижением.
+203
-11
+192
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EnzoAmatera
Ответ а ты смешной
Вы что то другое ожидали от этой?))
Так она этот жест по молодости видела каждый день и по несколько раз, естественно ей это нравится
+193
-8
+185
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а ты смешной
Ответ а ты смешной
Вы что то другое ожидали от этой?))
Не успел написать, сразу минус… в секте стабильность
+125
-14
+111
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Дмитрий9779
Глубоко Зенит у нее сидит.
+106
-5
+101
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Алексей Кузнецов
Когда казалось что до уровня Соболева в матче опускаться некуда, постучалась со дна Зарема.
Это же мерзость такое говорить. Она понимает, что её клуб ещё сильнее будут "любить"?
+100
-1
+99
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Трусики Бочкаревой
Отголоски ее прошлой работы
+77
-1
+76
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Semen B
Зенит же не принципиальный соперник?

Спартак бы лучше свои тестикулы показывал в игре, а то приезжают в Питер, как котята стерилизованные.
+71
-1
+70
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suka1989
Пишет она , стыдно как болельщику Спартака мне 🤦🏽‍♂️
+51
-2
+49
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Grishkevich
Сделай себе на заставку телефона и смотри
+40
-1
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Честный контроль
И эта деревня входила в совет директоров футбольного клуба?
+38
0
+38
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ZarvuR2020
И ведь среди кб находятся личности, которые пытаются её за какого то правдоруба выдавать
+38
-1
+37
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mean machine/
Зареме это тысячи раз показывали. Экспертница в теме.
+38
-2
+36
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Egor Aleksandrovich
Ответ Дмитрий9779
Глубоко Зенит у нее сидит.
да и не только Зенит, будем честны)))
+28
-1
+27
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Owen_the_Simple
Ответ Ganibale
Ну слушай, ну бред же. К чему ты это пишешь, одна не имеет славу богу никакого отношения, второй дегенерат напрочь, у зенита своих таких хватает ну это не говорит что они лицо Зенита. Болельщики Спартака щас травят похлеще чужих Соболева, и травят за дело, абсолютный дурак… Хотя Спартаку в руководстве надо задуматься и впаять ему штраф и наказать серьезно он позорит напрочь клуб.
Где болельщики Спартака травят Соболева? В глубине души?
Я кстати против любой травли. Не травить надо, а давать адекватную оценку, чтоб в топе висели спартаковские комментарии с оценками поведения Соболева и Салиховой, а не мои.
+26
-1
+25
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Самозанятый
Ответ Роберт Дауни-средний
Уникальная ситуация в мировом футболе, когда одинаково мерзки клуб, его управленцы, игроки и болелы. поздравляю 22кратных с этим достижением.
Гармония)
+24
0
+24
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Роберт Дауни-средний
Ответ Spartakus1984
Спаратку разорвать ив итоге его зенит или ЦСКА заберет.Помирятся и будет сразу норм?
ващет это прерогатива твоего великого самобытного клуба побираться, как сивушник в поисках дозы, и подбирать всякий неликвид, вроде нарколыги Еременко, уголовника Кокорина и почти уголовника Промеса.
а соболев уже давно ваша легенда
+26
-3
+23
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Голубой лев
Ответ Evgeny Trifonov
а эта болезная всё о Зените грезет, прям стокгольмский синдром
Нутак. То 5, то 7. Любой понравицца. Бгг:))
+24
-2
+22
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Старик Стариканов
Спартак полностью заслужил таких соболев и зарема.Это главные лица кб-шапито
+20
0
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Semen B
Ответ Lior Diamond
Ну в последнем матче без судейки то вы ничего не показали)
А что сделал "судейка"?
Зенит все голы забил по правилам и с игры.
+22
-2
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Ganibale
Ответ Owen_the_Simple
Зарема и Соболев - лица Спартака. Любой спартаковский мерч с ними будет актуален.
Ну слушай, ну бред же. К чему ты это пишешь, одна не имеет славу богу никакого отношения, второй дегенерат напрочь, у зенита своих таких хватает ну это не говорит что они лицо Зенита. Болельщики Спартака щас травят похлеще чужих Соболева, и травят за дело, абсолютный дурак…
Хотя Спартаку в руководстве надо задуматься и впаять ему штраф и наказать серьезно он позорит напрочь клуб.
+49
-30
+19
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White Bone
Походу Зареме этот жест постоянно показывают)))
+19
0
+19
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Геннадий Тёкин
Ответ а ты смешной
Вы что то другое ожидали от этой?))
"Девушка" возбудилась?!
+18
0
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