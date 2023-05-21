Зарема о жесте Соболева: «Предлагаю сделать мерч и показывать перед всеми дерби и матчами против «Зенита»

Зарема Салихова прокомментировала неприличный жест Александра Соболева в игре с ЦСКА.

На 65-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.

Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

«Жест Соболева? Я не осуждаю за это, а вот красную за такой жест – зря. Желтой было бы достаточно – это дерби, эмоции.

Предлагаю сделать мерч с этим эпизодом. И нужно показывать его перед всеми дерби и матчами против «Зенита» как мотивационный заряд. Всей трибуной в адрес соперника», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳

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