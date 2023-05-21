Зарема о жесте Соболева: «Предлагаю сделать мерч и показывать перед всеми дерби и матчами против «Зенита»
Зарема Салихова прокомментировала неприличный жест Александра Соболева в игре с ЦСКА.
На 65-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.
Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.
«Жест Соболева? Я не осуждаю за это, а вот красную за такой жест – зря. Желтой было бы достаточно – это дерби, эмоции.
Предлагаю сделать мерч с этим эпизодом. И нужно показывать его перед всеми дерби и матчами против «Зенита» как мотивационный заряд. Всей трибуной в адрес соперника», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Это же мерзость такое говорить. Она понимает, что её клуб ещё сильнее будут "любить"?
Спартак бы лучше свои тестикулы показывал в игре, а то приезжают в Питер, как котята стерилизованные.
Я кстати против любой травли. Не травить надо, а давать адекватную оценку, чтоб в топе висели спартаковские комментарии с оценками поведения Соболева и Салиховой, а не мои.
а соболев уже давно ваша легенда
Зенит все голы забил по правилам и с игры.
Хотя Спартаку в руководстве надо задуматься и впаять ему штраф и наказать серьезно он позорит напрочь клуб.