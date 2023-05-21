«Спартак» прервал 13-матчевую серию ЦСКА без поражений

ЦСКА потерпел первое поражение с начала марта – в московском дерби.

Команда Владимира Федотова сегодня уступила « » (1:2) в 28-м туре Мир .

В последний раз до этого дня армейцы проигрывали «Сочи» (0:2) – это случилось 5 марта. С тех пор у них было 10 побед и 3 ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России.

В оставшихся матчах сезона дважды сыграет с «Краснодаром» и еще раз – с «Ростовом».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!