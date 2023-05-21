«Спартак» прервал 13-матчевую серию ЦСКА без поражений
ЦСКА потерпел первое поражение с начала марта – в московском дерби.
Команда Владимира Федотова сегодня уступила «Спартаку» (1:2) в 28-м туре Мир РПЛ.
В последний раз до этого дня армейцы проигрывали «Сочи» (0:2) – это случилось 5 марта. С тех пор у них было 10 побед и 3 ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России.
В оставшихся матчах сезона ЦСКА дважды сыграет с «Краснодаром» и еще раз – с «Ростовом».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
При всей моей «любви» к лыжникам их реально прибили
А какую серию Карась не дал прервать в 2013? Или там всё по правилам было с пенальти в концовке?))
Достойный и порядочный болельщик СПАРТАК М
Тринадцать договорняков, включая с зенитом, который по воротам и не бил
Отменив может первый чистый гол?
Или оставив в равных составах, как минимум, а не как Спартак с Химками удалив за нарушение которого не было?!