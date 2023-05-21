«Спартак» прервал 13-матчевую серию ЦСКА без поражений

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

ЦСКА потерпел первое поражение с начала марта – в московском дерби.

Команда Владимира Федотова сегодня уступила «Спартаку» (1:2) в 28-м туре Мир РПЛ.

В последний раз до этого дня армейцы проигрывали «Сочи» (0:2) – это случилось 5 марта. С тех пор у них было 10 побед и 3 ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России.

В оставшихся матчах сезона ЦСКА дважды сыграет с «Краснодаром» и еще раз – с «Ростовом».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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46 комментариев

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freeman123
Карасев прервал 13-матчевую серию цска без поражений.

При всей моей «любви» к лыжникам их реально прибили
+45
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Danya Black
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Лысый отработал контракт!
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Văn Bảy
Ответ ZarvuR2020
*Карасёв
Это как? Не засчитав чистый гол Игнатова?
+45
-37
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Arti22
Ответ freeman123
Карасев прервал 13-матчевую серию цска без поражений. При всей моей «любви» к лыжникам их реально прибили
Конечно, гол Игнатова не засчитал при том, что офсайда не было, чистую пенку на Зобнине не дал, прибили прям не могу. Сколько Спартак действительно прибивали весной по сравнению с этим матчем это детский лепет
+22
-18
+4
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Ivan Petrov
Ответ freeman123
Спартак прибивают только в фантазиях заремитов и этой самой экспертнице
Зато зенит никто не прибивает,потому что админресурс
+3
0
+3
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Aleksandr Dubovik
Ответ Văn Bảy
Это как? Не засчитав чистый гол Игнатова?
А как насчет не удаленного Чернова за подкат двумя ногами в Чалова? Или это другое?
+12
-9
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ruy9obryb590
Ответ freeman123
Карасев прервал 13-матчевую серию цска без поражений. При всей моей «любви» к лыжникам их реально прибили
https://youtu.be/a7FShuYRhIc?t=287
А какую серию Карась не дал прервать в 2013? Или там всё по правилам было с пенальти в концовке?))
+3
-1
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ruy9obryb590
Ответ ruy9obryb590
ГВК напомнить с Карасем?
https://youtu.be/a7FShuYRhIc?t=287
+2
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ruy9obryb590
Ответ Danya Black
Лысый отработал контракт!
ГВК напомнить с Карасем?
+4
-2
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Снежана Цветкова
Ответ Danya Black
Лысый отработал контракт!
Не завидуй
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mnogokotin-
Ответ Danya Black
Лысый отработал контракт!
Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»
+1
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Глеб Кравченко
Ответ Ivan Petrov
Очки купи
Что купи? Пересмотри момент, колено в офсайде.
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Ivan Petrov
Ответ Жаргал Шадапов
Нельзя на сто процентов сказать что там не было офсайда
Если что процентной гарантии,то трактоваться должно в пользу атаки
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Ivan Petrov
Ответ Глеб Кравченко
Какой блин честный гол? Офсайд 100%
Очки купи
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Pelerin
Ответ ZarvuR2020
*Карасёв
плак
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ken2ki
Ответ freeman123
И пенальти за нырок Мозеса
Дадада, нырок, сколько повторов уже показано, а умники всё про нырок пишут
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Олег BURAN
Ответ Severfan
ЦСКА убрался в гостевой раздевалке по традиции оставив записку со следующими словами: «Достоинство и порядок - превыше всего!» браво, ЦСКА! просто браво! об этом не запостят новостей на спорсте, хотя именно такие вещи и надо освещать в первую очередь. дельфинята на таком языке не умеют разговаривать, к сожалению.
А там грязно не было, чего убираться. И не надо себя искусственно ставить выше других. Вы проиграли. Грязь это ваше всё.

Достойный и порядочный болельщик СПАРТАК М
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Жесткий Костас
Даёшь теперь 13 матчей без побед!!!
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Wiley Fox
Было бы что прерывать

Тринадцать договорняков, включая с зенитом, который по воротам и не бил
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Точный_пас_Ещенко
Ответ freeman123
Карасев прервал 13-матчевую серию цска без поражений. При всей моей «любви» к лыжникам их реально прибили
Чем?
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Остап Задунайский
Там Валера летит 0:3 Краснодару, …
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Caniball
Ответ freeman123
Карасев прервал 13-матчевую серию цска без поражений. При всей моей «любви» к лыжникам их реально прибили
Чем?
Отменив может первый чистый гол?
Или оставив в равных составах, как минимум, а не как Спартак с Химками удалив за нарушение которого не было?!
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mnogokotin-
Ответ freeman123
Карасев прервал 13-матчевую серию цска без поражений. При всей моей «любви» к лыжникам их реально прибили
чем? ))
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Глеб Кравченко
Ответ Arti22
Конечно, гол Игнатова не засчитал при том, что офсайда не было, чистую пенку на Зобнине не дал, прибили прям не могу. Сколько Спартак действительно прибивали весной по сравнению с этим матчем это детский лепет
Чистый офсайд был во время гола Игнатова. Вы правда какая-то секта, все моменты в пользу спартака толкуете.
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