Мостовой о пенальти «Спартака»: «Я подумал, что Мозес в бассейн ныряет. Там ничего не было»

Александр Мостовой поставил под сомнение пенальти, назначенный в ворота ЦСКА.

На 87-й минуте полузащитник , пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека « » , и тот упал на газон. Главный судья , проконсультировавшись с ВАР, указал на точку.

«Для меня это на 80% не пенальти. Однако если очень сильно захотеть, то можно поставить. Карасев захотел.

Просто то, как прыгнул Мозес… Я подумал, что он в бассейн ныряет. При этом он делает паузу, а только потом он начинает через барьер прыгать.

Я посмотрел повтор – вообще ничего не было. могут спокойно пенять на судей», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Карасев после ВАР не дал «Спартаку» пенальти за наступ Дивеева на ногу Зобнину и назначил за удар Мендеса по стопе Мозесу

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