Мостовой о пенальти «Спартака»: «Я подумал, что Мозес в бассейн ныряет. Там ничего не было»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Сергей Карасев Виктор Мозес Фелипе Мендес Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой поставил под сомнение пенальти, назначенный в ворота ЦСКА.

На 87-й минуте полузащитник Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека «Спартака» Виктора Мозеса, и тот упал на газон. Главный судья Сергей Карасев, проконсультировавшись с ВАР, указал на точку.

«Для меня это на 80% не пенальти. Однако если очень сильно захотеть, то можно поставить. Карасев захотел.

Просто то, как прыгнул Мозес… Я подумал, что он в бассейн ныряет. При этом он делает паузу, а только потом он начинает через барьер прыгать.

Я посмотрел повтор – вообще ничего не было. ЦСКА могут спокойно пенять на судей», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Карасев после ВАР не дал «Спартаку» пенальти за наступ Дивеева на ногу Зобнину и назначил за удар Мендеса по стопе Мозесу

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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107 комментариев

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Alex_07.
Ответ Boobooka
Там по ноге был удар, потом он полетел вперед, тк должен был быть рывок. Первый пеналь очевиднее, но после повторов этот тоже вопросов не вызывает. Очки оденьте
Наденьте..
+127
-11
+116
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suka1989
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Адекватный мостовой и такое бывает)))
В чем адекватность ? Мозес первый на мяче следом удар ему по ноге ? Что спорного ?
+98
-38
+60
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Генадий Филимонов
Всего-то удар в ногу, а так да, ничего не было
И наступа на ногу Бальде и Зобнина не было, ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ, КРОМЕ ЧЕМПИОНСТВА ЗЕНИТА!
+108
-51
+57
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Boobooka
Там по ноге был удар, потом он полетел вперед, тк должен был быть рывок. Первый пеналь очевиднее, но после повторов этот тоже вопросов не вызывает. Очки оденьте
+78
-50
+28
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kulakoffigor
Вся пивнуха в сборе - Володька, "Царь", ждем мнение других спортсменов литрбола по типу Радимова
+24
-3
+21
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Boobooka
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Адекватный мостовой и такое бывает)))
Не в этот раз
+18
-3
+15
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Пользователь Huawei
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Удар по мячу был, вы выдаете желаемое за действительное. Максимум там было соприкосновение ног, но упасть от этого, так как упал Мозес невозможно
Пересмотрите ещё раз, Мозес был первым на мяче, выбил, защитник опоздал и ударил по ноге.
+14
-3
+11
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Ильдар Фарукшин
Кто в свой дом грязью поливает, тот точно не где в другом клубе работу не найдёт. Да и гол Игнатова за считывать надо
+13
-2
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Полуэктов Пётр
А Мостовой с включенным монитором смотрел? Получил по ноге Мозес. Может падение он и подрисовал немного, но какое это отношение имеет к тому, что контакт был?
+17
-8
+9
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Spartakus1984
Про наступ на ногу Зобнина че не говоришь Мост?Уверен этой крысы не будет в Спартаке ни в каком статусе.
+11
-3
+8
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Николай Горнаков
Ответ Boobooka
Там по ноге был удар, потом он полетел вперед, тк должен был быть рывок. Первый пеналь очевиднее, но после повторов этот тоже вопросов не вызывает. Очки оденьте
Он слепой и метит на место Абаскаля. Вот и ходит униженным
+9
-2
+7
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Пользователь Huawei
Ты что городишь? Там удар по ноге с размаху был.
+13
-6
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Иван Новиков
Царь уже нализывает на должность 15-го помощника Семака.
+9
-3
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nCuXpalata13
Эпизоды по Мостовому:
1. Наступ не очень акцентированный и вообще сделан по неосторожности
2. Удар по ноге вскользь не считается
3. Верь мне, я-Царь!
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Генадий Филимонов
Ответ dimon33379
Бедняги, судьи чемпионство отобрали у вас😀. Вам бы ещё одного соболя и зарему-можете филиал в цирке открывать
Дада, мы знаем ваши методички. Не умышленный наступ, нет крови и т.д.
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Gremlin
Ответ Krem236
Тебе когда в автобусе на ногу наступают ты так же падаешь?
Ему не наступили, а ударили, это во-первых. Во-вторых, упал он так потому, что пытался ноги защитников перепрыгнуть, которые перед ним шлагбаум поставили. Вот если бы так Зобнин подпрыгнул, несколькими минутами ранее, то да, были бы вопросы.
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Serg 123
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Антон Романов
Рошу удалили не за что. Пенальти вообще не было. Мойзесу надо было ноги оторвать. Он потом еще пару раз нырнул. Спартак - это позорище. Зарема, Спартак и Федун друг друга стоят
Иди валерьянки выпей, успокойся, а то все упомянутые тобой будут страдать от твоих умозаключений, не смогут пережить твоего вердикта.
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Михаил Хромаков
Ответ Николай Горнаков
Мостовой ненавидит Спартак, всегда пишет такую мерзость. Сразу видно не смотрел футбол. Уже никто его даже за эксперта не считает
он ненавидит Абаскаля, Йокановича вон поддержал
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ALMAZ_and_GOLD
Ответ Пользователь Huawei
Пересмотрите ещё раз, Мозес был первым на мяче, выбил, защитник опоздал и ударил по ноге.
Мозес первым был на мяче, да, но Мендес не бил по ноге, Мендес бил в сторону мяча и контакт там был минимальный
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sergei_saenko77@mail.ru
Александр, прежде чем комментировать иди поучить и получи лицензию тренера,, а потом расскждай. На диване все как то спорные моменты иначе видеться
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Сергей Сергеевич
Ответ teto
После зацепа не прыгают, после зацепа падают. Мойзес наверное даже не почувствовал контакта, но видел что двое защитников уже сейчас сомкнутся и ему придётся лететь через бедро и попытался акцентировать это прыжком.
Где ты там зацеп увидел? Ему по ноге с размаху ударили.
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ALMAZ_and_GOLD
Ответ Пользователь Huawei
Ну здесь, я думаю, вопрос вашей принадлежности к команде. Переубеждать не стану. Не знаю как бы я трактовал этот эпизод, будь он в обратную сторону.
Да не в этом дело. Вот недавно был момент с желтой карточкой Денисову в матче с Химками, болельщики Спартака возмущались. Там Денисов по касательной задел игрока Химок, но по сути нога пролетела мимо. Или момент с Рабьо в матче с Севильей, там тоже пенальти не поставили. Вот тут схожий момент, контакт есть, но он минимальный.
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murzzzzzilka
Ответ Krem236
Тебе когда в автобусе на ногу наступают ты так же падаешь?
Что за бредовые сравнения?:)))))
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dmitryyyy
Ответ Alex_07.
Один толчок = мерзко? Мне вас жалко, идите праздновать и пусть Пари НН и Крылья покажут вам ваше место
причем 1 толчок В ОТВЕТ
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OldRedWhite
Ответ Генадий Филимонов
Всего-то удар в ногу, а так да, ничего не было И наступа на ногу Бальде и Зобнина не было, ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ, КРОМЕ ЧЕМПИОНСТВА ЗЕНИТА!
Вот только Матч ТВ - прямо сейчас показывает всякую итальянскую и немецкую дрянь !!
А я на 100 % с Вами согласен !
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