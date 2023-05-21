Мостовой о пенальти «Спартака»: «Я подумал, что Мозес в бассейн ныряет. Там ничего не было»
Александр Мостовой поставил под сомнение пенальти, назначенный в ворота ЦСКА.
На 87-й минуте полузащитник Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека «Спартака» Виктора Мозеса, и тот упал на газон. Главный судья Сергей Карасев, проконсультировавшись с ВАР, указал на точку.
«Для меня это на 80% не пенальти. Однако если очень сильно захотеть, то можно поставить. Карасев захотел.
Просто то, как прыгнул Мозес… Я подумал, что он в бассейн ныряет. При этом он делает паузу, а только потом он начинает через барьер прыгать.
Я посмотрел повтор – вообще ничего не было. ЦСКА могут спокойно пенять на судей», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Карасев после ВАР не дал «Спартаку» пенальти за наступ Дивеева на ногу Зобнину и назначил за удар Мендеса по стопе Мозесу
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
И наступа на ногу Бальде и Зобнина не было, ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ, КРОМЕ ЧЕМПИОНСТВА ЗЕНИТА!
1. Наступ не очень акцентированный и вообще сделан по неосторожности
2. Удар по ноге вскользь не считается
3. Верь мне, я-Царь!
А я на 100 % с Вами согласен !