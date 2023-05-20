Квинси Промес: «Хотя мне Малком не по душе, я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир. Но только в этом сезоне»
Квинси Промес высказался о борьбе с Малкомом за звание лучшего бомбардира Мир РПЛ.
– В гонке бомбардиров ты долгое время шел вровень с Малкомом, но за последние несколько туров бразилец ушел в отрыв. Тебя это огорчило?
– Нет, потому что все логично. Он играет за команду, которая идет на первом месте.
И хотя мне Малком не по душе, я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир. Но только в этом сезоне. Верю, что в будущем титул достанется «Спартаку». А мне будет уместно стать самым результативным игроком, – сказал хавбек «Спартака».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Как-то это тревожно звучит из уст ножемана и кокаинового барона. Пора голландскому суду ускориться в своей битве за справедливость и неотвратимость наказания.
Дань уважения отдал и желание бороться в будущем...