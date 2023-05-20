Квинси Промес: «Хотя мне Малком не по душе, я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир. Но только в этом сезоне»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Футбол

Квинси Промес высказался о борьбе с Малкомом за звание лучшего бомбардира Мир РПЛ.

– В гонке бомбардиров ты долгое время шел вровень с Малкомом, но за последние несколько туров бразилец ушел в отрыв. Тебя это огорчило?

– Нет, потому что все логично. Он играет за команду, которая идет на первом месте.

И хотя мне Малком не по душе, я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир. Но только в этом сезоне. Верю, что в будущем титул достанется «Спартаку». А мне будет уместно стать самым результативным игроком, – сказал хавбек «Спартака».

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61 комментарий

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Galaktika
Ну да, не убийца и наркоторговец так-то
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Owen_the_Simple
Малком - чемпион потому, что выиграл чемпионат, а не потому, что ты из себя снисходительные признания выдавливаешь с четвёртой строчки.
+95
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+41
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fil_spb
"И хотя мне Малком не по душе"

Как-то это тревожно звучит из уст ножемана и кокаинового барона. Пора голландскому суду ускориться в своей битве за справедливость и неотвратимость наказания.
+60
-28
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Рашпель793
Ответ krokodilych
А почему Малком ему не по душе, интересно?
Возможно, Антошка ему наркоту предлагал купить, а Малком не согласился, ещё и у виска покрутил.
+41
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Сергей К
Ответ Owen_the_Simple
Малком - чемпион потому, что выиграл чемпионат, а не потому, что ты из себя снисходительные признания выдавливаешь с четвёртой строчки.
В чëм нисходительность?
Дань уважения отдал и желание бороться в будущем...
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krokodilych
А почему Малком ему не по душе, интересно?
+23
-8
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AlexZhano__
Их там ненавистью что-ли накачивают?
+31
-20
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ZarvuR2020
Нормально у чела фляга свистит. В принципе ещё в кубке было понятно, когда он ногами в грудь прыгал и пальцем по горлу водил.
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ЗЕНИТ65
Сколько же понтов у этого заремовца. УжОс!
+20
-15
+5
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Geo07
Ответ prus_3
Промес молодеет на глазах.
Помолодеешь тут когда запрос Интерпола корячится.. =))
+10
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Owen_the_Simple
Ответ jasjuk
Нормально конечно Промес жопы подорвал.
Болельщикам Спартака четвёртой строчкой?
+8
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shooher
сказал наркодилер об олимпийском чемпионе.
+14
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Клирик
Вот почему все люди связанные со Спартаком источают один негатив? Поверишь тут в борщ или ещё во что. Ни одного позитивного человека. Да и просто вменяемых мало.
+7
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Александр Жердин
Ответ Alex Chernov
Сколько бы Малком не старался, ему никогда не стать Промесом, чего греха то таить, будем объективны 🙃
Согласен! Сделать человека инвалидом и торговать наркотиками, этого точно не надо!
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blaugrano
Какое к Малкому уважение, если он не из криминального окружения? Да и с рэпом у него не очень.
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An Kr
Что этот уголовник себе позволяет?
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Злодей Спб
Надеюсь в тюрьмах Нидерландов тоже есть любительские футбольные команды. Скорее станет самым результативным форвардом там, чем выиграет что-нибудь со спартаком :)
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Vedved
Ответ Burel
Не зря купили под ЛЧ за бюджетные миллиарды👍Даже комиксы создали (надо сходить посмотреть еще раз, хочется посмеяться😂)
А нашем чемпионате, кроме Краснодара - кто-то не за бюджетные деньги покупает игроков?🤦🏻‍♂️
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ss_podonok
Ответ Galaktika
Ну да, не убийца и наркоторговец так-то
и кого же антоха убил?) и когда он успел стать наркоторговцем? ааа ты из питера. всё ясно
+28
-27
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Давид Agabekyan
Ответ ss_podonok
и кого же антоха убил?) и когда он успел стать наркоторговцем? ааа ты из питера. всё ясно
У следственного управления Нидерландов спроси
+4
-3
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Зубы Дзюбы
Ответ fil_spb
"И хотя мне Малком не по душе" Как-то это тревожно звучит из уст ножемана и кокаинового барона. Пора голландскому суду ускориться в своей битве за справедливость и неотвратимость наказания.
И что они могут сделать?
+1
-1
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Owen_the_Simple
Ответ AlexZhano__
Их там ненавистью что-ли накачивают?
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Александр Жердин
Больше всего мне нравится: Не завоюет, не выиграет, а достанется! Роба тебе тюремная достанется . И здесь ты не потому, что хочешь что-то выиграть, а потому что боишься правосудия.
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amur.
Он надеется, что в следующем сезоне Малком перейдёт в европейский клуб))) и тогда он автоматически станет лучшим))
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Анатолий Забелин
Нюхнул наверное..
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