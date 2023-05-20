«Барса» проиграла на «Камп Ноу» в Ла Лиге впервые за год – «Сосьедаду»

«Барселона» потерпела первое домашнее поражение в Ла Лиге в этом сезоне.

Команда Хави уступила « » (1:2) в 35-м туре Ла Лиги.

В последний раз каталонцы проигрывали на « » в рамках чемпионата 22 мая 2022 года – «Вильярреалу» (0:2).

С тех пор и до сегодняшнего дня они добились 14 побед и трижды сыграли вничью на своей арене.

До конца сезона « » сыграет дома еще раз – 28 мая против «Мальорки».

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