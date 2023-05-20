«Барса» проиграла на «Камп Ноу» в Ла Лиге впервые за год – «Сосьедаду»

Теги Барселона Реал Сосьедад Хави Ла Лига Камп Ноу Футбол

«Барселона» потерпела первое домашнее поражение в Ла Лиге в этом сезоне.

Команда Хави уступила «Сосьедаду» (1:2) в 35-м туре Ла Лиги.

В последний раз каталонцы проигрывали на «Камп Ноу» в рамках чемпионата Испании 22 мая 2022 года – «Вильярреалу» (0:2).

С тех пор и до сегодняшнего дня они добились 14 побед и трижды сыграли вничью на своей арене.

До конца сезона «Барселона» сыграет дома еще раз – 28 мая против «Мальорки».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexPaxare
Вы недооценивате Лапорта , Сосьедад в ЛЧ , Субименди в Барсу.)
+38
-3
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Баски сделали коридор - каталонцы от благодарности потеряли бдительность, а те взяли их в оборот на первых же минутах.
Понятно, что доигрывают сезон, но жаль, что такой рекорд могут перечеркнуть двумя матчами.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Выиграл чемпионат досрочно, пинаешь орган и валяешь дурака - классика
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Green grass
Ответ AlexPaxare
Вы недооценивате Лапорта , Сосьедад в ЛЧ , Субименди в Барсу.)
И правильно, что нндооценивают, сидит под Стоунзом без шансов
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LokiSp
Жаль конечно МАТШа, но мотивации у ребят мало, без Педри совсем тоска. Понравилось как Торре вышел и не боялся через центр играть в короткий пас. Ну и стандартный испанский клоун со свистком разрешал Сосьедаду в своей штрафной и вокруг делать что угодно.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Еро Ероев
Так Реалу же проиграли на Спотифай 0:4 ах да, это кубок был. забыл
А зачем тогда пишешь это?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flowhal
Не ценят Тер Штегена :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Politik
Грустно, что весьма посредственный Реал Сосьедад, сдавший в концовке, займёт 4 место, когда на пятом месте идёт очень симпатичный Вильярреал Сетьена, играющий не в такую тягомотину, как клуб из Сан Себастьяна...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tornado S
а какой был рекорд, значит есть будущее у этой Барселоны
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Хоть и в ранге чемпиона проиграла этот матч Барселона, но всё равно жаль.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анвар Масимов
Ответ инна витенберг
Какие трансферы, кто бы не пришёл будут выполнять требования Хави как можно больше навесов в некуда
woooomen)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Да хер они забили, позволили соседаду за одно в ЛЧ закрепится. Субименди всё ради него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маратбек Абакиров
Ответ Анвар Масимов
woooomen)))
она везде пишет чепуху про Чави
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Sobolev
Ответ инна витенберг
Какие трансферы, кто бы не пришёл будут выполнять требования Хави как можно больше навесов в некуда
с кухни вещаешь?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Ответ Stas Politik
Грустно, что весьма посредственный Реал Сосьедад, сдавший в концовке, займёт 4 место, когда на пятом месте идёт очень симпатичный Вильярреал Сетьена, играющий не в такую тягомотину, как клуб из Сан Себастьяна...
Да ладно, пусть будет для разнообразия, неинтересно все время смотреть на одни и теже команды
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ Ansu Fati
С пропущенными по количеству уже побить не удастся, максимум - повторить. С пропущенными по матчам - повторили, нужно, мать его, одну игру всухую сыграть, чтобы побить. Но видимо и с этим не справятся🤦🏼‍♂️
15 мячей Челси имеешь в виду? Да, его только повторить. Но на крайняк есть ещё 18 мячей - рекорд Депора Атлетико.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Ответ blaugrano
Баски сделали коридор - каталонцы от благодарности потеряли бдительность, а те взяли их в оборот на первых же минутах. Понятно, что доигрывают сезон, но жаль, что такой рекорд могут перечеркнуть двумя матчами.
С пропущенными по количеству уже побить не удастся, максимум - повторить. С пропущенными по матчам - повторили, нужно, мать его, одну игру всухую сыграть, чтобы побить. Но видимо и с этим не справятся🤦🏼‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маратбек Абакиров
Ответ AlexPaxare
Вы недооценивате Лапорта , Сосьедад в ЛЧ , Субименди в Барсу.)
верю в т очт о Киммих придет)) как Лёва
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Green grass
Ответ Игорь Климов
Чьих будешь?
Адекватных
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
бездарно слили концовку сезона. подставили МТШ ппц(( рекорд Чеха так и не будет побит уже понятно. как бы и с сухарями не пролетели... для нового рекорда то всего 2 матча на ноль нужно еще...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Нужны трансферы на следующий год , Хави как тренер на твердую четверку , чуть опыта наберется и пятёрку заработает. Три топовых трансфера минимум, и тогда можно будет в ЛЧ посоперничать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dilmurod Mahsudov
Судия продажный
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий