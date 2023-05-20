«Барса» проиграла на «Камп Ноу» в Ла Лиге впервые за год – «Сосьедаду»
«Барселона» потерпела первое домашнее поражение в Ла Лиге в этом сезоне.
Команда Хави уступила «Сосьедаду» (1:2) в 35-м туре Ла Лиги.
В последний раз каталонцы проигрывали на «Камп Ноу» в рамках чемпионата Испании 22 мая 2022 года – «Вильярреалу» (0:2).
С тех пор и до сегодняшнего дня они добились 14 побед и трижды сыграли вничью на своей арене.
До конца сезона «Барселона» сыграет дома еще раз – 28 мая против «Мальорки».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Понятно, что доигрывают сезон, но жаль, что такой рекорд могут перечеркнуть двумя матчами.