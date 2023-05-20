Хави: «Субименди – экстраординарный опорник, топ-игрок. Он играет в футбол, который нравится «Барселоне» – это наш стиль»

Теги Барселона Реал Сосьедад Хави Ла Лига Мартин Субименди Футбол

Хави с восхищением высказался об игре Мартина Субименди.

Известно, что «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Реал Сосьедад» и рассматривает его как претендента на усиление средней линии.

«Я считаю Субименди экстраординарным опорником (Хави употребил слово pivote – это игрок, сочетающий функции распасовщика и опорного полузащитника – Sports.ru).

Это топ-футболист. Он очень хорошо понимает игру, доминирует с мячом и без него.

Субименди играет в футбол, который нравится нам здесь, в «Барселоне». Это наш стиль», – сказал главный тренер каталонцев Хави.

Мартин Субименди забил один гол и сделал две результативных передачи в 32 матчах нынешнего сезона в Ла Лиге.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

23 комментария

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Under
Зубименди - экстраординарным пивот
что я сейчас прочитал?
+20
-6
+14
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Леван Мкртчян
Ответ perfekte
как переводится "пивот"?
Пивота, это с испанского , что-то вроде -- остов, стержень.
Сленговое название позиции игрока , который одновременно выполняет функции и распасовщика и опорного полузащитник.
Из яркик примеров пивота, думаю , это будут Бускетс и Киммих
+13
-4
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Роман
Зубименди или Субименди,
Даже гугл переводчик не смог определиться...
+8
-1
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ perfekte
как переводится "пивот"?
Живот полный пива
+8
-1
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marshalericsson1357
Ответ Under
Зубименди - экстраординарным пивот что я сейчас прочитал?
Пятница, она у всех пятница. На спортс тоже))
+6
0
+6
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M. Shinoda
Ответ perfekte
как переводится "пивот"?
Пивот (от англ. pivot — «вращение») — резкое изменение направления стартапа с целью его дальнейшего развития и сохранения жизнеспособности
+7
-1
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Леван Мкртчян
Ответ M. Shinoda
Пивот (от англ. pivot — «вращение») — резкое изменение направления стартапа с целью его дальнейшего развития и сохранения жизнеспособности
Пивота , это с испанского.
На футбольном сленге, что-то типа опорного полузащитнка , выполняющего функции распасовщика
+7
-2
+5
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perfekte
как переводится "пивот"?
+2
0
+2
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Роман
Ответ Under
Зубименди - экстраординарным пивот что я сейчас прочитал?
Да, я тоже под впечатлением ))
+4
-2
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a2wai
Он еще забыл добавить, что Сосьедад жадный и поэтому его в Барселоне не будет.
+1
0
+1
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Konstar
Дело за малым: осталось убедить Сосьедад отдать его бесплатно, а самого Субименди играть за половину нынешней зарплаты (желательно в отсрочку)
+1
0
+1
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hiper26
Ответ Алексей Александрович
Лучшие "Пивоты" сейчас это Киммих и Тонали
Это мамай и кокора.
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Адилет Асанкожоев
Ответ perfekte
как переводится "пивот"?
Пивот - это точка опоры. В контексте новости это опорник
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SirArktic
Ответ Роман
Зубименди или Субименди, Даже гугл переводчик не смог определиться...
Субименди по правилам испанского языка
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граф Якунин
Ответ Роман
Зубименди или Субименди, Даже гугл переводчик не смог определиться...
Он баск
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Tigran Voskanyan
Челы, столько времени футбол смотрите, уже могли бы знать, что значит пивот. Это слово довольно часто употребляют в околофутбольном сообществе.
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Cearvm
Хави взял пару уроков у Елагина)
0
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Burel
Маэстро знает, что говорит
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