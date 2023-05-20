Хави: «Субименди – экстраординарный опорник, топ-игрок. Он играет в футбол, который нравится «Барселоне» – это наш стиль»
Хави с восхищением высказался об игре Мартина Субименди.
Известно, что «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Реал Сосьедад» и рассматривает его как претендента на усиление средней линии.
«Я считаю Субименди экстраординарным опорником (Хави употребил слово pivote – это игрок, сочетающий функции распасовщика и опорного полузащитника – Sports.ru).
Это топ-футболист. Он очень хорошо понимает игру, доминирует с мячом и без него.
Субименди играет в футбол, который нравится нам здесь, в «Барселоне». Это наш стиль», – сказал главный тренер каталонцев Хави.
Мартин Субименди забил один гол и сделал две результативных передачи в 32 матчах нынешнего сезона в Ла Лиге.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
что я сейчас прочитал?
Сленговое название позиции игрока , который одновременно выполняет функции и распасовщика и опорного полузащитник.
Из яркик примеров пивота, думаю , это будут Бускетс и Киммих
Даже гугл переводчик не смог определиться...
На футбольном сленге, что-то типа опорного полузащитнка , выполняющего функции распасовщика