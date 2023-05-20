Хави с восхищением высказался об игре Мартина Субименди.

Известно, что « » проявляет интерес к полузащитнику « » и рассматривает его как претендента на усиление средней линии.

«Я считаю Субименди экстраординарным опорником (Хави употребил слово pivote – это игрок, сочетающий функции распасовщика и опорного полузащитника – Sports.ru).

Это топ-футболист. Он очень хорошо понимает игру, доминирует с мячом и без него.

Субименди играет в футбол, который нравится нам здесь, в «Барселоне». Это наш стиль», – сказал главный тренер каталонцев .

забил один гол и сделал две результативных передачи в 32 матчах нынешнего сезона в .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!