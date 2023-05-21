Чалов о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Это всегда топовый матч с кучей эмоций. Не так важно, кто на каком месте в таблице»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

Команды встретятся в 28-м туре Мир . Матч состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Матч со « » – это дерби. Лучше не описать.

Не так важно перед игрой, на каком месте и «Спартак» в таблице. Это всегда топовый матч с кучей эмоций.

Будет очень интересно», – сказал .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!