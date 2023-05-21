Чалов о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Это всегда топовый матч с кучей эмоций. Не так важно, кто на каком месте в таблице»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Федор Чалов Чемпионат.com Футбол

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

Команды встретятся в 28-м туре Мир РПЛ. Матч состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени. 

«Матч со «Спартаком» – это дерби. Лучше не описать.

Не так важно перед игрой, на каком месте ЦСКА и «Спартак» в таблице. Это всегда топовый матч с кучей эмоций.

Будет очень интересно», – сказал Чалов

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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29 комментариев

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Ярослав Гордеев
Всё пошло по одному месту с приходом ковида, ну и дальше по наклонной.. Теперь он уже не вызывает таких эмоций. Мне искренне жаль молодое поколение, которое уже вряд ли вкусит настоящие эмоции от дерби. Мы в своё время поездили, и вот это было реально круто. А просмотр футбола в пабе или дома не добавляет эмоций не зрителю, не футболистам. Как то так
+41
-5
+36
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Spartakus1984
Дерби часто делали огненным фанаты,теперь уже не тот антураж
+33
-6
+27
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Ярослав Гордеев
Я вот искренне не понимаю, как в нынешних условиях можно ждать искрометных эмоций от дерби, когда смотрел и был на таких матчах, как Снежное дерби, игра в Лужниках после победы ЦСКА в КУЕФА, сумасшедший матч за суперкубок в 2006, 5-1 в 2008, и прочие прочие матчи почти до конца 2010-х. Я уже молчу про бурю эмоций в Москве в день игры. Кто не участвовалч не поймет. Где это все сейчас и как это вернуть? Вопрос, разумеется, риторический
+28
-4
+24
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San9
Ответ Burel
Главный матч страны, хотя придворный проект пытается примазаться к Спартаку, что класико - это якобы матч Спартака с этим пластиковым клубом без истории и постоянных болельщиков.. нет.
Даже в ветке про "главный матч страны" ты рассказываешь про Газпром и "неинтересный матч с клубом без истории и болельщиков". Эталонная биполярочка фаната клуба им. Заремы
+17
-9
+8
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Ярослав Гордеев
Ответ ЗЕНИТ65
Так иди на стадион.
Я что, на дурака похож? Собачий паспорт свободный человек не оформляет. И даже, если бы я там был, то радости это никому бы не прибавило
+6
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Сергей Анохин
Ответ San9
Даже в ветке про "главный матч страны" ты рассказываешь про Газпром и "неинтересный матч с клубом без истории и болельщиков". Эталонная биполярочка фаната клуба им. Заремы
Это скорее к пользователю - посмотри его комментарии - все однотипные и с оскорблениями в сторону Зенита, Реала и тд
+6
-3
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Александр Жердин
Ответ Ярослав Гордеев
Я что, на дурака похож? Собачий паспорт свободный человек не оформляет. И даже, если бы я там был, то радости это никому бы не прибавило
А вот здесь - поддерживаю! Не собираюсь оформлять этот аусвайс . Хотя внук(6 лет) очень просит отвести его на Крестовский. Но видимо не судьба.
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Ak4705
Удачи ЦСКА!!!
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Ильдар Фарукшин
Хорошие слова Фёдор, уважуха от красно белых ❤️
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ ЗЕНИТ65
Менеджеры из Газпрома по 50 000 на матчи собирают.
Эти гении скоро доплачивать за посещение матча начнут. И 70000 таким образом соберут, чтобы пыль в глаза пустить.
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RembaXXX
Давай Федя очередной дубль положи!
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А я ясные дни оставляю себе
Пока всё идет к тому, что финал Спартак-Динамо останется последним зрелищным матчем в стране лет на 10 вперед. Пусть и дерби, но с пустыми трибунами это рядовой скучный матч. Огромное спасибо эффективным менеджерам из Газпрома.
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Кино Музыка
Главное дерби страны.
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Бен Гаан
Федя, пора обгонять Промеса 🔥
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Честный контроль
Для меня это самый принципиальный и топовый матч.
Удачи Федя! Покажи все на что способен! И победы нашему армейскому коллективу! ЦВБП!
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San9
Ответ Сергей Анохин
Это скорее к пользователю - посмотри его комментарии - все однотипные и с оскорблениями в сторону Зенита, Реала и тд
Да я в курсе, что это наш латентный почитатель).
+2
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San9
Ответ Алексей Терн
газпром так замарал наш футбол, что даже такие топовые игры нет желание смотреть
4 стадия: уныние.
Чуть-чуть осталось, дальше будет принятие.
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Дерби часто делали огненным фанаты,теперь уже не тот антураж
Её фанаты и были. Все 20 человек.
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crazy_elky
Ответ Алексей Терн
газпром так замарал наш футбол, что даже такие топовые игры нет желание смотреть
Блин, жалко конечно. Если ты не будешь смотреть, то зачем тогда вообще матч проводить…
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SAF22
Ответ Ярослав Гордеев
Я вот искренне не понимаю, как в нынешних условиях можно ждать искрометных эмоций от дерби, когда смотрел и был на таких матчах, как Снежное дерби, игра в Лужниках после победы ЦСКА в КУЕФА, сумасшедший матч за суперкубок в 2006, 5-1 в 2008, и прочие прочие матчи почти до конца 2010-х. Я уже молчу про бурю эмоций в Москве в день игры. Кто не участвовалч не поймет. Где это все сейчас и как это вернуть? Вопрос, разумеется, риторический
Тем, кто видел все вышеперечисленное никак. Наш футбол многим из таких людей стал неинтересен. Может, у нового поколения будут эмоции от нынешнего футбола
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