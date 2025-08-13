Бернарду о чемпионских коридорах: «Это своего рода лицемерие. Когда я выигрываю титул, мне не нужны чьи-то аплодисменты. В Португалии это не принято»
Бернарду Силве не нравится традиция с чемпионским коридором.
«По-моему, в Португалии это не принято. Я думаю, что когда я выигрываю титул, мне не нужно, чтобы кто-то еще аплодировал мне. В некотором смысле, на мой взгляд, это своего рода лицемерие... Но если люди хотят этого, они могут это делать, это нормально.
Я не собирался аплодировать «Ливерпулю» [в 2020-м], потому что я не радуюсь поражению», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
