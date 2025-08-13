Ковтун о Станковиче: «Поведение Деяна дает негатив и пренебрежение к нему. Принимать решение об отставке нужно после игры с «Зенитом», вдруг будет положительный результат и хорошая серия»

Юрий Ковтун раскритиковал поведение Деяна Станковича.

«Поведение Станковича дает негатив и пренебрежение к нему. Нужно за закрытыми дверьми проанализировать свою работу. Каждое действие Деяна в этой ситуации наблюдается болельщиками под микроскопом, поэтому стоит себя немного сдерживать.

Ожидания были большими у болельщиков от Станковича. Думали, что «Спартак» улучшит игру и результат благодаря проделанной работе. Переживания фанатов насчет ситуации в клубе можно понять. Сейчас руководство клуба будет чувствовать давление.

Принимать решение о его отставке нужно после игры с «Зенитом», вдруг будет положительный результат и хорошая серия», – сказал бывший защитник «Спартака ».