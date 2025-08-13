«Ман Сити» предпочитает сохранить Эдерсона, а не подписать Доннарумму. Клуб не получал предложений по бразильскому вратарю (ESPN)

«Манчестер Сити» предпочитает Эдерсона Джанлуиджи Доннарумме.

Ранее стало известно , что английский клуб может подписать вратаря «ПСЖ» в случае ухода бразильского футболиста.

По информации ESPN, «горожане» предпочитают сохранить Эдерсона , хотя трансфер Доннаруммы не исключен. Эта сделка будет зависеть от того, попросит ли бразилец отпустить его и сделает ли какой-либо клуб предложение, соответствующее его трансферной стоимости.

На данный момент «Сити » не получал предложений по 31-летнему голкиперу от других команд.

⚡️ Доннарумма уходит из «ПСЖ»: «Кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды. Я разочарован и подавлен. Надеюсь, смогу попрощаться на «Парк-де-Пренс»