«Ман Сити» предпочитает сохранить Эдерсона, а не подписать Доннарумму. Клуб не получал предложений по бразильскому вратарю (ESPN)
«Манчестер Сити» предпочитает Эдерсона Джанлуиджи Доннарумме.
Ранее стало известно, что английский клуб может подписать вратаря «ПСЖ» в случае ухода бразильского футболиста.
По информации ESPN, «горожане» предпочитают сохранить Эдерсона, хотя трансфер Доннаруммы не исключен. Эта сделка будет зависеть от того, попросит ли бразилец отпустить его и сделает ли какой-либо клуб предложение, соответствующее его трансферной стоимости.
На данный момент «Сити» не получал предложений по 31-летнему голкиперу от других команд.
⚡️ Доннарумма уходит из «ПСЖ»: «Кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды. Я разочарован и подавлен. Надеюсь, смогу попрощаться на «Парк-де-Пренс»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
