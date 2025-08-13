  • Спортс
  • «Ман Сити» предпочитает сохранить Эдерсона, а не подписать Доннарумму. Клуб не получал предложений по бразильскому вратарю (ESPN)
«Ман Сити» предпочитает сохранить Эдерсона, а не подписать Доннарумму. Клуб не получал предложений по бразильскому вратарю (ESPN)

«Манчестер Сити» предпочитает Эдерсона Джанлуиджи Доннарумме.

Ранее стало известно, что английский клуб может подписать вратаря «ПСЖ» в случае ухода бразильского футболиста. 

По информации ESPN, «горожане» предпочитают сохранить Эдерсона, хотя трансфер Доннаруммы не исключен. Эта сделка будет зависеть от того, попросит ли бразилец отпустить его и сделает ли какой-либо клуб предложение, соответствующее его трансферной стоимости. 

На данный момент «Сити» не получал предложений по 31-летнему голкиперу от других команд. 

⚡️ Доннарумма уходит из «ПСЖ»: «Кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды. Я разочарован и подавлен. Надеюсь, смогу попрощаться на «Парк-де-Пренс»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
