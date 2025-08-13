Ди Канио о Серии А: «Кладбище слонов – раньше это были Роналду и Рибери, сегодня – де Брюйне и Модрич. Я спрашиваю себя: сколько матчей они смогут выдержать на высоком уровне»

Паоло Ди Канио назвал Серию А кладбищем слонов.

– Что вы ждете от старта Серии А?

– Перспективы двоякие: Италия продолжает быть кладбищем слонов – раньше это были Роналду и Рибери , сегодня – де Брюйне и Модрич. Но есть и большой интерес, и внимание к тренерам – Аллегри, Киву, Гасперини в «Роме», в частности.

– Но Модрич и де Брюйне, в 39 и 34 года, – признанные топ-игроки во всем мире.

– Так и есть, разумеется. Но я спрашиваю себя: сколько матчей они смогут выдержать на высоком уровне, а главное – сколько из их качества и техники смогут воспринять партнеры по команде. Ведь трудно подражать тому, кто уникален.

Хочу сказать, что в одиночку они не смогут быть достаточной силой, если рядом нет команды, способной хорошо двигаться вокруг них. Безусловно, мы будем наслаждаться их мастерством, но те, кто рядом, должны понимать, с кем они играют. Модрич – лидер, который умеет разговаривать с командой: «Милан » от этого выиграет, в сезоне, когда у него будет только чемпионат, – сказал экс-форвард «Лацио».