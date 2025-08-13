Медведев об интересе «Зенита» к Бельтрану: «Неправда»
В «Зените» опровергли слухи об интересе к Лукасу Бельтрану.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб и «Спартак» заинтересованы в подписании нападающего «Фиорентины».
«Интерес «Зенита» к Бельтрану? Это неправда», – сказал председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
