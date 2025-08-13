«ПСЖ» – огромный фаворит Суперкубка Европы, шансы «Тоттенхэма» невелики

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» разыграют Суперкубок Европы, матч пройдет в Удине.

Парижане в прошлом сезоне взяли Лигу чемпионов, разгромив в финале «Интер» (5:0), а лондонцы в финале Лиги Европы были сильнее «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Букмекеры считают команду Луиса Энрике огромным фаворитом. На победу французской команды в основное время можно поставить за 1,44 , тогда как за успех «шпор» дают 6,6 . Если верите в доминирование «ПСЖ », за 3,15 можно взять победу в обоих таймах, а за 2,7 – сухой результат. А если считаете, что «Тоттенхэм» все же поборется, есть линия «обе забьют» за 1,65 .

Кстати, компания BetBoom приготовила подарок к открытию европейского сезона – фрибет до 10 000 новым клиентам!