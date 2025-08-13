Рэшфорд о мнении Ричардса, что он часто пасует в ударных позициях: «Я не бью, думая, что удар заблокируют и мы потеряем момент. Поэтому я не могу быть чистой девяткой»

Маркус Рэшфорд высказался о том, что в хороших позициях часто пасует.

– Одно критическое замечание в отношении твоей игры – я думаю, ты мог бы быть более эгоистичным. Потому что ты выходишь на отличные позиции, а потом все время хочешь отдать пас! Все остальные игроки мирового уровня в таких ситуациях бьют по воротам.

– Не пойми меня неправильно, я люблю забивать голы и все такое, но именно поэтому я не могу постоянно быть чистой девяткой. Потому что для меня это неестественно, и если я так играю, я чувствую, что делаю это через силу. И понимаю, что упускаю другие моменты игры.

Например, если бы я просто играл свободно, я бы видел эти возможности, поэтому часто я не бью по воротам, потому что думаю, что велика вероятность, что удар заблокируют и мы потеряем момент для команды, а не только для меня.

Но во мне есть и нападающий, который думает: «Если я пробью ему между ног [смеется], шанс, что мяч залетит, довольно высок»!» – сказал нападающий «Барселоны», арендованный у «МЮ », в интервью Майке Ричардсу в подкасте The Rest Is Football.