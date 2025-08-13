Браун о Роналду: «Его тело нужно отдать ученым, когда он закончит карьеру. Криштиану – машина, он по-прежнему хочет быть частью футбола и ставить рекорды»

Уэс Браун оригинально высказался о трудолюбии Криштиану Роналду.

«Его тело нужно будет отдать ученым, когда он наконец закончит [карьеру]! Он машина.

Ему явно нравится там [в «Аль-Насре »]. К нему хорошо относятся. Поверьте мне, если бы он не хотел продолжать, то не стал бы. Он любит эту игру. Он наслаждается собой. Он по-прежнему в деле.

В любой момент он может завершить карьеру и расслабиться, делать все, что захочет, но он по-прежнему хочет быть частью футбола. Он по-прежнему хочет ставить рекорды. Вместо того, чтобы смотреть на это негативно, нужно смотреть на это с положительной стороны. Особенно молодым ребятам, которые только начинают играть, – как много он вкладывает и готов вкладывать.

Он готов подвергать свое тело разным испытаниям, только чтобы продолжать играть в футбол. Я рад, что он смог этого добиться», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».