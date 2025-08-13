  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Браун о Роналду: «Его тело нужно отдать ученым, когда он закончит карьеру. Криштиану – машина, он по-прежнему хочет быть частью футбола и ставить рекорды»
24

Браун о Роналду: «Его тело нужно отдать ученым, когда он закончит карьеру. Криштиану – машина, он по-прежнему хочет быть частью футбола и ставить рекорды»

Уэс Браун оригинально высказался о трудолюбии Криштиану Роналду.

«Его тело нужно будет отдать ученым, когда он наконец закончит [карьеру]! Он машина. 

Ему явно нравится там [в «Аль-Насре»]. К нему хорошо относятся. Поверьте мне, если бы он не хотел продолжать, то не стал бы. Он любит эту игру. Он наслаждается собой. Он по-прежнему в деле. 

В любой момент он может завершить карьеру и расслабиться, делать все, что захочет, но он по-прежнему хочет быть частью футбола. Он по-прежнему хочет ставить рекорды. Вместо того, чтобы смотреть на это негативно, нужно смотреть на это с положительной стороны. Особенно молодым ребятам, которые только начинают играть, – как много он вкладывает и готов вкладывать.

Он готов подвергать свое тело разным испытаниям, только чтобы продолжать играть в футбол. Я рад, что он смог этого добиться», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Кто выиграет Суперкубок Европы?6089 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoУэс Браун
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ман Сити» предпочитает сохранить Эдерсона, а не подписать Доннарумму. Клуб не получал предложений по бразильскому вратарю (ESPN)
57 минут назад
Мостовой о совмещении Карпина: «Если ты тренируешь одну команду, зачем должен быть в другой? Когда ты ничем не рискуешь, можешь еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»
821 минуту назад
Ди Канио о Серии А: «Кладбище слонов – раньше это были Роналду и Рибери, сегодня – де Брюйне и Модрич. Я спрашиваю себя: сколько матчей они смогут выдержать на высоком уровне»
745 минут назад
«Ливерпуль» близок к трансферу Леони из «Пармы» за 30 млн фунтов. Сделку могут закрыть в ближайшие сутки (Бен Джейкобс)
1451 минуту назад
Даниил Зорин: «Не могу оценить игру «Спартака» как позорище ни в коем случае. Мы работаем, стараемся и вкладываем душу»
20сегодня, 11:54
Симон против матчей Ла Лиги в США: «Это неуважение к болельщикам. Люди, которые приходят на стадион с тросточками, не смогут туда поехать, даже если им оплатят билеты»
18сегодня, 11:41
«МЮ» не вынуждает Хейлунда уйти, но поможет ему найти клуб, если форвард решит покинуть команду (BBC)
9сегодня, 11:20
Успейте собрать команду в Фэнтези АПЛ до вечера пятницы! Включайтесь в новый сезон с первого тура
сегодня, 11:00
Сакки о Хейлунде: «Если зовет «Милан» – надо паковать чемоданы и садиться в первый самолет до Мальпенсы. Гонка кажется преувеличенной, это не ван Бастен или один из лучших форвардов Европы»
9сегодня, 10:58
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» примет «Балтику», «Динамо» против «Краснодара»
1217сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кальдерон ответил Касадо, поддержавшему решение «Химнастика» отменить переход защитника из-за слов о каталонцах: «Я не удивлен, он может говорить все, что хочет. Аплодисменты и ему тоже»
8 минут назад
Рэшфорд о мнении Ричардса, что он часто пасует в ударных позициях: «Я не бью, думая, что удар заблокируют и мы потеряем момент. Поэтому я не могу быть чистой девяткой»
128 минут назад
«Оренбург» – «Ахмат». Томпсон и Конате в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:15
538 минут назад
Ковтун о Станковиче: «Поведение Деяна дает негатив и пренебрежение к нему. Принимать решение об отставке нужно после игры с «Зенитом», вдруг будет положительный результат и хорошая серия»
10сегодня, 11:51
Миранчук не играет за «Сьон» из-за предложения «Динамо», сообщили в швейцарском клубе: «Решили не рисковать из‑за возможного перехода»
4сегодня, 11:35
Стример Zack Nani (883 тысячи подписчиков) купил права на трансляцию матчей чемпионата Саудовской Аравии во Франции
5сегодня, 11:34
Канчельскис о «Спартаке»: «Непонятно, почему со Станковичем не попрощались после прошлого сезона. Если в совете директоров нет футбольных людей, клубу не светит ничего хорошего»
13сегодня, 11:21
Ольга Смородская: «Все выбранные «Спартаком» иностранцы абсолютно неспособны поставить хоть какую-нибудь игру. Станкович – какое-то несчастье, а не тренер»
20сегодня, 11:08
«Ман Сити» добавил Аклиуша в шорт-лист. «Байер» тоже интересуется вингером «Монако»
2сегодня, 10:56
«Аталанта» предложила 35+5 млн евро за форварда «Фулхэма» Муниза
сегодня, 10:48